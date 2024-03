Carvajal: "España no es un país racista"

Uno de los capitanes de la Roja, Dani Carvajal, defendió la importancia de luchar contra el racismo en la previa del España - Brasil de este martes en el Bernabéu. Carvajal defendió que "España no es un país racista" y se puso de ejemplo por las amistades que tiene amigos de "otro color de piel".

Carvajal considera que “estamos en un escenario y ante un partido ídilico para afrontar este problema de la lucha contra el racismo". El madridista fue tajante al afirmar que "España no es un país racista" y añadió que "el nivel de integración es grandísimo, en mi caso he crecido en un barrio humilde de Leganés. Con chicos de otras nacionalidades, tengo amigos de otro color de piel".

El lateral lamentó que "haya gente que va al fútbol para descargar su ira y si al afectado le duele, tiran por ahí. Ojalá que no puedan entrar más en los campos porque lo que hacen es lo más feo de este deporte”.

Cómo frenar a Vinicius

Para frena a Vinicius. Carvajal explicó que "un jugador de este calibre es difícil tener unas consignas claras. Con su talento puede desbordar a cualquiera. Hay que estar cerca de él, tapar el espacio y no comerte los amagos, además de tener ayudas”.

Dani vio la evolución de Vinicius desde su llegada al Madrid y recordó que "entró poco a poco con Solari y con Lopetegui también. La mejora ha sido espectacular. No dudábamos de su juego, pero había mucha crítica cuando no acertaba de cara a gol, cuando no la metía y no hay muchos jugadores que se han sobrepuesto a esto. Él lo ha levantado y es uno de nuestros líderes".

Vinicius y Carvajal, titulares en el Real Madrid; en el Betis debuta Pezzella / EFE

Carvajal fue cuestionado sobre los juveniles del Barça y tuvo palabras de elogio: “A Cubarsí hay que darle la enhorabuena por el debut, es un chico muy joven, pero ya se ve entrenando o en los partidos que no se desentona. Se ve en su club con altísimo nivel. Le damos la bienvenida y es otro candidato para la Eurocopa”.

Lamine y Gavi

El carrilero también puso el ejemplo de "Lamine o Gavi en su día, hay jugadores muy jóvenes que tocan la absoluta y dan el nivel. El míster no mira el carnet de identidad. Es importante su rendimiento y lo está demostrando”.

Pau Cubarsí y Lamine Yamal, en el entrenamiento en Las Rozas / EFE

En cuanto a las opciones para la Eurocopa, Carvajal dijo que la selección "es una de las candidatas a la Eurocopa. Italia sirve como ejemplo, sirve de referencia, con un gran grupo y gran trabajo detrás, podemos conseguir la Copa”

El último ensayo será ante Brasil, algo que calificó de "fantástico y lo tomaremos como una final. Todo el mundo quiere estar ahí y estamos con ganas de demostrar hacer gran partido y ganarles”. Carvajal recalcó que "no me guardaré nada por ser un amistoso, es más fácil lesionarte si vas fuerte que si vas flojo".