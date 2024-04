Fainé presidirá 4 años más Criteria con Àngel Simón como consejero delegado

Àngel Simón (Manresa, 9 de noviembre de 1957) será el consejero delegado de de Criteria Caixa, el brazo inversor de La Caixa. Con este cargo en el que releva a Marcelino Armenter a partir del 1 de febrero, Simón se afianza como persona de la máxima confianza del presidente de Criteria, Isidro Fainé, de 81 años, que a su vez es presidente de la Fundació La Caixa, la propietaria de Criteria, ha sido renovado por un periodo de cuatro año más.

Estas decisiones se han tomado en el consejo de administración de Criteria este jueves que también ha aprobado proponer el nombramiento de Juan José López Burniol como vicepresidente primero de la sociedad. López Burniol, que hasta el momento era vocal del consejero, ostenta también el cargo de Vicepresidente de la Fundación La Caixa.

Simón, con una amplia experiencia de gestión, pilotará esta sociedad que engloba muchas de las participaciones del grupo La Caixa. Entre ellas están Naturgy, inmersa en cambio después de la compra de GIP, uno de sus principales accionistas, con el 20% por parte de Blackrock; o Telefónica, con la entrada de los saudíes de STC y la incorporación del estado del Estado, con el 10% a través de la SEPI.

El nuevo consejero delegado es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y se incorporó al grupo Agbar en 1995, donde ejerció numerosos cargos de responsabilidad hasta su nombramiento como presidente en 2010. Ha sido también vicepresidente ejecutivo de Suez (2013-2022) y gerente del Área Metropolitana de Barcelona (1989-1995), entre otros cargos. Ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Premio a la Trayectoria Profesional de la Fundación Caminos en el año 2023, y la Medalla de Honor al Empresario del Año 2020 por Foment del Treball. Forma parte también del Patronato de la Fundación Princesa de Girona y la Fundación Real Academia Española.

Criteria, además de primer accionista de CaixaBank, con el 32,24%, es socio de referencia en Naturgy (26,4%), The Bank of East Asia (19,09%), el Grupo Financiero Inbursa (el 9,10%.como socios del magnate mexicano Carlos Slim), Cellnex (4,36%) y Telefónica (2,40%) y que suman un valor de casi 20.000 millones. A ello hay que sumar las no cotizadas, como el 99,5% de Saba Infraestructuras; el 15% de Aguas de Barcelona y la actividad de capital riesgo a través de Caixa Capital Risc y otros vehículos de inversión, así como la cartera inmobiliaria que gestiona activos por más de 2.700 millones.

El valor bruto de los activos de CriteriaCaixa ascendió a 26.425 millones de euros en el primer semestre, un 7,5% más respecto al cierre de 2022. Del total, un 84% corresponde a renta variable cotizada, lo que muestra una elevada liquidez de sus activos, y y un 10% al negocio inmobiliario, entre otros.

El consejo de Criteria de este jueves también ha aprobado la propuesta de renovación de os argos de vocales a quienes les vencían ahora, que son José Antonio Asiáin, Marcos Contreras, Jean-Louis Chaussade, Isabel Estapé, Josep-Delfí Guardia y Francesc Homs por un periodo de cuatro años. El máximo órgano de gobierno queda, por tanto, del siguiente modo:

Presidente: Isidro Fainé Casas

Vicepresidente primero: Juan José López Burniol

Vicepresidente segundo: Javier Godó Muntañola

Consejero delegado: Ángel Simón Grimaldos

Vocales:

Enrique Alcántara-García Irazoqui

José Antonio Asiáin Ayala

Marcos Contreras Manrique

Jean-Louis Chaussade

Isabel Estapé Tous

Eugenio Gay Montalvo

Josep-Delfí Guardia Canela

Francesc Homs Ferret

Juan Manuel Negro Balbás

Asunción Ortega Enciso

Montserrat Trapé Viladomat

Adolfo Feijóo Rey (secretario no Consejero)