Mazón, prudente ante la posible fusión entre BBVA y Sabadell: "Quiero ser cauteloso con noticias de este tipo"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha mostrado este martes cauteloso ante la posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell. El jefe del Consell ha asegurado ante los medios de comunicación que no tenía "referencias" sobre los contactos entre ambas entidades y ha hecho un llamamiento a la prudencia.

"No puedo ofrecer mucha valoración porque no tengo ninguna referencia sobre esta cuestión. En cualquier caso, lo que sí ofrecemos si esto ocurre es la sede, que sea en Alicante. Creo que si ocurren grandes referencias financieras y están trabajando ahí... pero tomadlo como una especie de ironía porque hay que ser muy respetuoso con las operaciones de 'corporate finance' de la envergadura que se anuncia", ha expresado Mazón.

El jefe del Consell ha subrayado que no tiene "ninguna referencia, ni siquiera del Banco Sabadell" y que, por tanto, "quiero ser cauteloso con noticias de este tipo". Mazón ha señalado que no es la primera vez que se habla de posibles fusiones para la entidad con sede en Alicante: "Hemos visto otras noticias parecidas. Se ha hablado de posibles fusiones con otras entidades y luego acabaron en simples rumores. Así que, yo creo que la prudencia marca. Acabo de ver un titular hace diez minutos. Calma".

BBVA confirma los contactos

BBVA ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su presidente, Carlos Torres, ha contactado con el de Banco Sabadell, Josep Oliu de cara a "negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades". El banco, a la vez, asegura que ha nombrado asesores a tal efecto.

“En relación con las noticias aparecidas en prensa hoy, BBVA confirma que ha trasladado al presidente del consejo de administración de Banco de Sabadell el interés del consejo de administración de BBVA en iniciar negociaciones para explorar una posible fusión entre ambas entidades”, señala la comunicación al regulador.

A finales de 2020, ambas entidades rompieron las negociaciones que había iniciado con anterioridad para fusionarse. El banco de origen vasco prefirió no dar explicaciones en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero la entidad vallesana sí afirmó entonces que la operación no había salido adelante "al no haber alcanzado las partes un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje de las acciones de ambas entidades". El reparto de poder y Garanti, la filial turca del BBVA, fueron dos de los elementos de fricción.