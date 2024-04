La Niña del Pompón reaparece en Factor X

María Figueroa, la niña que conquistó España con su simpatía y su canción del pompón en el programa "Menuda Noche" de Canal Sur cuando solo tenía 4 años, regresa a los escenarios de televisión de la mano de Factor X.

De niña a mujer ¿Qué ha sido de la Niña del Pompón en los últimos 20 años?

Con 24 años y una carrera de Derecho y Administración de Empresas en curso, María no ha perdido su pasión por la música. A pesar de que sus padres la apartaron de la pequeña pantalla para que se centrara en sus estudios, ella ha seguido cantando en las calles de Málaga y versionando canciones en sus redes sociales, donde acumula más de 11.000 seguidores.

María Figueroa, niña del pompón / RTVA

El reencuentro con Abraham Mateo

Su paso por Factor X fue un momento emotivo, lleno de recuerdos y reencuentros. Abraham Mateo, con quien compartió plató en "Menuda Noche", la reconoció al instante y juntos revivieron aquellos momentos de su infancia.

Del éxito en Canal Sur al fracaso en Factor X

A pesar de no haber conseguido pasar a la siguiente fase del concurso, María se ha mostrado agradecida por la oportunidad de volver a cantar en un escenario y ha reafirmado su deseo de dedicarse profesionalmente a la música.

Su historia es un ejemplo de superación y perseverancia, un recordatorio de que nunca es tarde para perseguir tus sueños. María Figueroa, la Niña del Pompón, ha vuelto para quedarse, con la voz más madura y el mismo entusiasmo de siempre.

Abraham Mateo aseguraba haberle gustado ver que después de tantos años sigue buscando su sueño, aunque se sinceraba con ella: "No es lo que me está cuadrando en mi equipo, en este momento, sintiéndolo mucho para mi es un 'no', pero espero que sigas adelante con tus sueños siempre".

"Tienes una voz muy bonita, estás buscando tu identidad como mujer y me parece hermoso que estés aquí por eso", le decía Lali y daba su voto: "Te voy a decir que no, pero no significa que tu voz no es preciosa".

Willy Bárcenas aseguraba que le habbía gustado mucho la canción que había elegido y su versión, aunque le daba un 'no': "Es verdad que nivel está altísimo". "Creo que tu camino, ahora mismo, es seguir buscándote un poquito" "Me encantaría decirte que sí, ahora es un 'no', pero será un 'sí' más adelante", era la decisión de Vanesa Martín.

300 millones de reproducciones en YouTube

El éxito de María, que la catapultó a edad precoz a la fama, alcanza los 300 millones de reproducciones en YouTube, unas cifras inalcanzables para muchos artistas en el top ten del pop rock internacional.

¿Seguirá su camino en la música? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que su paso por Factor X ha sido un éxito rotundo en cuanto a repercusión y cariño del público.