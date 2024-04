Andalucía: la región de la que está hecha el cine (y la televisión)

Desde hace unos años, las principales marcas de viajes del mundo persiguen a los turistas indios: se estima que la pujante clase media del país gastará cerca de 144 mil millones de dólares al año en viajes internacionales para 2030. ¿Cómo atraerlos? Hay muchas estrategias, no todas funcionan. La mejor de todas suele ser una tan simple como difícil: capturar su imaginación. En 2011, se rodó en Cádiz parte de una película de Bollywood, Sólo se vive una vez, que terminó resultando el taquillazo veraniego de aquella temporada. Tres años después el número de visitas de turistas indios a las localidades en las que se rodó el filme se multiplicó por cuatro. Por no hablar del caso de Pathaan, el thriller protagonizado por la superestrella india Shahrukh Khan y que grabó durante dos días en marzo del 2022 en localizaciones gaditanas (dejando un impacto económico directo de 700.000 euros): el videoclip del número musical de la cinta superó los 21 millones de visualizaciones en un solo día (ya van más de 600 millones). Seguro que su impacto se está notando ya en los ejercicios turísticos de la zona.

Son un par de ejemplos muy concretos de la pujanza de Andalucía como plató nacional e internacional de rodaje de todo tipo de producciones y de la importancia económica de una industria, la audiovisual, que no sólo engorda nuestro al ego al alquilar nuestras localizaciones, sino que también genera beneficios económicos directos e indirectos, crea empleo y proyecta una imagen, una marca personal de la región hacia todo el planeta.

Grabación de la primera temporada de 'La chica de la nieve' en Málaga / Álex Zea

Cuando el equipo de Juego de Tronos rodaba en Sevilla, uno de los productores de la serie de HBO, Dan Weiss, declaró:«Cuando ves lo que nos rodea es como si hubiese sido diseñado para nosotros por alguien muy amable hace muchos años. Parece que estaba esperándonos para que nos pusiéramos a rodar. No hubiéramos podido pagar algo así. Gracias a Carlos V o a quien fuera por construirlo para nosotros». Algo así pensaría George Lucas cuando decidió poner a pasear a Padmé Amidala (Natalie Portman) y Anakin Skywalker (Hayden Christensen) por la Plaza de España en Star Wars: el ataque de los clones o quien decidiera que las aguas gaditanas eran las mejores de las que podría emerger la sirena más sensual de todas, Halle Berry, en la bondiana Muere otro día, o Juan Antonio Bayona, que determinó que Sierra Nevada serían los Andes para su hit internaiconal La sociedad de la nieve.

El rodaje en Cádiz de un film de Bollywood logró cuadriplicar las visitas a Andalucía del codiciado turismo indio

La Andalucía Film Commission lleva desde 1998 promocionando nuestra Comunidad Autónoma como destino de filmaciones de todo tipo, desde megaproducciones cinematográficas a proyectos más indies, desde spots hasta programas de televisión, brindando un primer asesoramiento para las necesidades de las producciones e intermediando con las instituciones locales para facilitar los permisos y la logística. «Hay una competencia enorme ahí fuera, con otros países y también incluso con otras comunidades», nos asegura la directora de AFC, Piluca Querol. Tiene muy claro lo que hay que hacer para atraer rodajes: «Puedes ser un sitio muy bonito, pero si no vas a los mercados y si no mantienes reuniones poniendo en valor tu tierra terminas pasando desapercibido», asegura. Se trata de una labor constante, de pico y pala, en la que la colaboración con Turismo Andaluz, apunta, resulta decisiva.

¿Qué hace que Andalucía sea un lugar atractivo para la producción cinematográfica? Como es habitual, un cóctel de circunstancias y elementos: «La diversidad de localizaciones que ofrece, las comunicaciones y la seguridad, pero también algo que es importantísimo, el hecho de que aquí las producciones también encuentran a profesionales altamente cualificados tanto en aspectos técnicos como artísticos», resume la responsable de la Film Commission andaluza. Un ejemplo es el de Fresco Film, una empresa malagueña dedicada al service audiovisual, que gracias a su profesionalidad se ha hecho con una formidable cartera de clientes y ha sido un aliciente más para que se decidieran por Andalucía los productores de, atención, Juego de Tronos, la última entrega de Terminator, Red Notice, La monja guerrera, We were the lucky ones y muchas más producciones cinematográficas y televisivas de marcas tan señeras como las plataformas de streaming HBO, Netflix, Disney+ y múltiples majors.

{"explanatoryEmbed":{"elements":[{"uuid":"de4d2749-009d-4225-9edf-df2e5db866f4","number":"1.290 Millones","title":"Impacto directo e indirecto","text":[{"insert":"El impacto econ\u00f3mico directo e indirecto de los rodajes en Andaluc\u00eda desde el a\u00f1o 2011 asciende casi 1.300 millones de euros.

"}]},{"uuid":"b74c91f2-f9c7-43da-a09a-450cb5c0071b","number":"23.380","title":"Empleos generados","text":[{"insert":"El n\u00famero de empleos directos e indirectos generados por los rodajes durante 2022 ha sido de 23.380

"}]},{"uuid":"b7adabea-ef5c-41b4-883a-e0e9cc4e3404","number":"21.000 ","title":"Rodajes atendidos","text":[{"insert":"Desde 1999, el total de rodajes atendidos por la Andaluc\u00eda FilmCommision supera ya los 21.000. En 2022 fueron 1.406.\u00a0

"}]}]}}

Incentivos fiscales

¿Se han parado a preguntarse por qué recientemente tantas películas españolas y algunas internacionales se ruedan en Canarias? La respuesta es sencilla: las islas cuentan con el sistema de incentivos fiscales a la producción cinematográfica y audiovisual más potente de toda Europa, con entre un 45 y un 50% de deducción fiscal directa para producciones internacionales y de deducción por inversión en producciones o coproducciones españolas. De ahí la «competencia entre comunidades» que mencionara Piluca Querol: Andalucía ofrece el mismo incentivo fiscal nacional, no tiene un programa propio como el que también posee el País Vasco; grosso modo, se trata de ayudas del 30% respecto del primer millón de base de la deducción y del 25% sobre el exceso de dicho importe.

Momento musical gaditado de la producción de Bollywood 'Pathaan' / L. O.

Aún así, sin beneficiarnos de tal excepcionalidad, los datos que ofrece el sector audiovisual andaluz son excepcionales: en 2022, el último balance del que se dispone, se atendieron 1.406 rodajes, incluyendo programas de televisión, reportajes fotográficos, spots publicitarios, vídeos corporativos, cortometrajes… Todos esos proyectos acogidos generaron un empleo directo e indirecto de 23.380 personas y se generó un impacto directo de más de 141 millones de euros. Como pueden comprobar, cifras a tener muy en cuenta, que engordan un global imporante, definitivo: 1.290 millones de euros de impacto económico directo e indirecto desde el año 2011. Y todavía no se ve el techo.

En cualquier caso, desde la Andalucía Film Commission tienen claro en que tener una cara bonita no asegura el futuro de los rodajes en nuestra tierra:los datos reflejan un éxito incontestable, como también resulta innegable que la industria de los rodajes está experimentando «un cambio paradigmático derivado de la profunda transformación que está operando en la industria las nuevas tecnologías digitales». Por eso, la Film Commission va a plantear «un ambicioso proyecto para que en un consorcio público-privado se analice el fenómeno de los rodajes virtuales en Andalucía y se plantee la implementación de herramientas de mapeo de escenografías que se pongan al alcance de la industria audiovisual para aprovechar escenarios virtuales». Es sólo uno de los múltiples retos a los que se enfrenta la región como plató en un sector, el audiovisual, particularmente competitivo y dinámico que exige persistencia e imaginación. Pero a eso a los andaluces no nos gana nadie.