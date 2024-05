Moreno choca con sus alcaldes y aleja ahora la tasa turística

El 14 de marzo, hace mes y medio, el presidente de la Junta de Andalucía, se situó como árbitro en el debate sobre la tasa turística, un asunto en el que los alcaldes y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte habían mostrado desacuerdo. Los alcaldes, con el presidente de la Federación Andaluza de Municipio y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, defienden su creación o, al menos, la apertura de este debate entre todos los actores.

Entonces, Moreno fue tajante: "Insto a mi consejero [de Turismo, Cultura y Deporte] que se reúna con la FAMP y la patronal" para abordar este asunto. La reunión, para la que Turismo ya ha dado traslado de la fecha oficialmente, se celebrará este mes de mayo.

En este tiempo, mes y medio después, la postura del presidente del Ejecutivo autonómico ha virado. Ahora, y tras semanas de división en el gobierno andaluz y con los alcaldes, Moreno sostiene la misma tesis que defiende el consejero del ramo, Arturo Bernal, pese a que la consejera de Hacienda, Carolina España, ha mostrado abiertamente su respaldo a este nuevo tributo.

En la sesión de control en el Parlamento de este jueves, el presidente andaluz ha defendido que "no hay una posición social" favorable a gravar el alojamiento turístico, y que afectaría al propio turismo dentro de la región de los andaluces, a 3,4 millones ha precisado, antes de pedir "muchísima prudencia" por cuanto se trata "del pan de decenas de miles de familias".

A una pregunta del portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, formación que han impulsado una proposición de ley para la creación de la tasa turística, Moreno ha rechazo la "demagogia" sobre este debate porque "ésa no es la visión de la inmensa mayoría de los andaluces". Según el Ejecutivo andaluz, "el 84% de los andaluces se declara contrario a establecer nuevos impuestos sobre el turismo", en virtud de un estudio realizado desde la propia Consejería de Turismo.

El alcalde de Córdoba defiende el "diálogo" y el "turismo sostenible"

Esta misma mañana, horas antes de esta declaración, el alcalde de Córdoba, en declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, defendía que desde la FAMP se estaban haciendo "reuniones discretas" con el sector para abordar la aplicación de la tasa turística en Andalucía, al tiempo que ha afirmado que en mayo "tendremos una fecha cerrada para hacer ya una negociación formal".

"Lo que se está haciendo es un contacto previo para sentar las bases de ese diálogo, un diálogo que pasa por una reflexión más amplia", es decir, "aquí de lo que queremos hablar es de la sostenibilidad del turismo", insiste el portavoz de los alcaldes andaluces.

Para Bellido, las consecuencias, a veces negativas, que tienen la celebración de las fiestas, es que "supone en las ciudades un coste añadido a los ayuntamientos", aunque "el coste económico no es lo más importante", ha matizado. "También supone que muchas veces determinadas zonas de la ciudad se vacíen de vecinos, que los vecinos tengan que sufrir esas incomodidades, todo esto está relacionado con el turismo, también con los ingresos de los ayuntamientos, y ese amplio marco de todo el fenómeno turístico es lo que tenemos que abordar", ha continuado.

"Es la oportunidad y es el momento, si no se hace ahora no se va a hacer nunca" José María Bellido — Alcalde de Córdoba y presidente de la FAMP

"Primero hay que afrontar el debate de nuestras competencias y nuestra financiación paralelamente al que se está desarrollando ya de la financiación autonómica. Es la oportunidad y es el momento, si no se hace ahora no se va a hacer nunca".

Moreno defiende la libertad de los ayuntamiento con el decreto de vivienda turística

El presidente andaluz ha blandido iniciativas del Gobierno andaluz como los planes territoriales de sostenibilidad, que se reparten entre los municipios que tienen "mayor impacto del turismo", además del decreto sobre la vivienda de uso turístico, del que ha remarcado que "da potestad a los ayuntamientos, la responsabilidad y la posibilidad de poner límites" a su expansión, para apuntar que en estos momentos tan solo los ayuntamientos de Málaga y Sevilla se plantean esas limitaciones.

Moreno ha asegurado que como gobierno "hemos apostado por una mayor calidad del turismo", a lo que ha sumado que "la estacionalidad se está rompiendo en muchos rincones de Andalucía" con "los hoteles abiertos todo el año, incluso los de interior", ha defendido.

Moreno ha dicho desde la tribuna que tan sólo tres ciudades españoles tienen tasa turística, entre las que ha mencionado a Barcelona, Girona y Palma de Mallorca. En realidad son dos comunidades la que lo aplican: Cataluña, con un gobierno de ERC, y Baleares, con un gobierno del PP sostenido en el Parlamento por Vox. La Comunidad Valenciana también tenía aplicada la tasa pero el PP y Vox, a su llegada al Gobierno, derogaron este tributo.

Adelante Andalucía defiende una recaudación de 200 millones con la tasa turística

José Ignacio García, quien ha recriminado la actitud del Grupo Parlamentario Popular por demorar el debate en el Pleno del Parlamento de una Proposición de Ley sobre la tasa turística con la que además "están saltándose el Reglamento", ha afeado a Moreno que el Gobierno andaluz "no va a dialogar con las kellies, con las trabajadoras", de manera que sólo lo van a hacer "con las cadenas hoteleras", de las que ha se preguntado "a qué elecciones se presentaron" y colegir que la elección de esos interlocutores "muy democrático no es".

Adelante Andalucía ha pedido al presidente andaluz que mire las movilizaciones de Canarias contra el modelo turístico

García ha instado al presidente de la Junta a que "mire a Canarias", en referencia a la movilización ciudadana que hubo hace dos semanas contra el modelo turístico, porque "Andalucía también tiene un límite", mientras se ha preguntado "tan poca confianza en los destinos de Andalucía" por el efecto de implantar una tasa turística" y ha recordado que el presidente de la Junta ha debido abonar una tasa en Belgrado al ir a presenciar a la capital de Serbia la final que ganó Unicaja de baloncesto. Málaga ya ha anunciado que se movilizará próximamente con el mismo argumento que Canarias.

"Me gusta el turismo, quiero que lo hagan los andaluces, mi pueblo, mi gente", ha afirmado García, quien ha recordado que "el 50% de los andaluces no puede irse de vacaciones una semana", antes de alertar sobre una "Andalucía que se convierte en un escaparate", de manera que "no van a venir los guiris si esto se convierte en un decorado sin alma".