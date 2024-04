Hacienda no estará presente en la reunión de la tasa turística que Bernal califica de "tapón" para "la gallina de los huevos de oro"

Para el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, la "mal llamada tasa turística, porque es un impuesto al turismo" es un "tapón" que se pretende poner a un sector al que se le está poniendo el foco como fuente de problemas. "Nos estamos cargando a la gallina de los huevos de oro", ha alertado en consejero durante la comparecencia en comisión parlamentaria este jueves, donde ha pedido ser cautos con "los discursos apocalípticos".

Frente a este postura, la de los partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- es alertar justamente de lo contrario: la Junta no planifica ni da respuesta a los efectos brutales del turismo masivo", al tiempo que ha animado al consejero a "hacer caso a la llamada de auxilio de los alcaldes". El alcalde de Sevilla, Cádiz o Granada se han mostrado a favor en mayor o menor medida.

En puridad, ni un sólo avance ha habido en esta comparecencia respecto a todo lo argumentado hasta ahora por parte del consejero de Turismo y por parte de la oposición.

Veinte días después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, instara -ese fue el verbo que usó- a Bernal a sentarse con la federación de municipios (FAMP) y con la patronal para abordar este asunto, la reunión no tiene fecha, como confirman fuentes del equipo de Turismo, pero ya se sabe que cuando quiera que se convoque dicho encuentro no estará presente representantes del equipo de Economía y Hacienda, a la postre, departamento que, en caso de llegar a un acuerdo, debería diseñar el modelo de tributo aplicado a los viajeros de Andalucía.

En el Consejo de Gobierno anterior a la Semana Santa, Carolina España, consejera de Economía y Hacienda, trasladó abiertamente a los medios su disposición "a regularla" y a que cada ayuntamiento decida si lo implanta o no".

Uno de los principales argumentos de la Junta, al menos de Turismo, es que los andaluces que viajen dentro de la comunidad tendrían que asumir esta ecotasa (así es como se llama en Baleares, donde hasta tres ciudades lo aplican: Ibiza, Formentera y Palma): "¿Los andaluces tendrían que pagar este nuevo impuesto?", se ha preguntado Bernal.

Para profundizar en esta idea, Bernal ha tirado de una encuesta, aún no hecha pública elaborada por la Empresa Pública de Turismo, sobre la percepción de los andaluces hacia el turismo 2023. En ella, adelanta, que "sólo el 16% de los residentes andaluces estarían de acuerdo con la aplicación de una tasa o impuesto al turismo. Es decir, el 84% de los residentes andaluces no estarían a favor de nuevos impuestos al turismo", según los datos adelantados por el consejero en el Parlamento.

El IVA del turismo ingresa 2.500 millones de euros

En su exposición en el Parlamento, Bernal ha argumentado que la tasa no debe tapar los problemas de los ayuntamientos andaluces en su "crónica" infrafinanciación. Además, el consejero ha apuntado que el turismo andaluz aporta 2.500 millones de euros en concepto de IVA. La "clave" está, ha remarcado, "en repartir mejor lo que ya se cobra".

Ya al final de su intervención, Bernal ha querido abror No obstante, el consejero se ha mostrado "esperanzado" en que se pueda llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo a tres bandas --Junta, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y patronal-- que ha impulsado el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La tasa turística es "una gran decisión que debe contar con el consenso de todos", ha subrayado Bernal, para el que es el momento de que todas las partes se "escuchen" para "entender todas las posiciones". En este punto, ha confiado en que sea posible un consenso similar al alcanzado en el caso de la normativa andaluza que regula los pisos turísticos.

Parece un comercial del sector hotelero

Adelante Andalucía, que registró a finales de diciembre una proposición de ley para la creación de una tasa turística, le ha afeado al consejero que "no nos haya dado ni una razón" que explique la posición contraria a la tasa. "No entiendo por qué sería un tapón al crecimiento del turismo", ha dicho la diputada Maribel Mora, que ha puesto como ejemplo la ciudad de Barcelona, donde la imposición de la tasa "no ha mermado la llegada de turistas". "Usted parece comercial del sector hotelero", le ha reprochado la diputada.

En el caso de Por Andalucía, la diputada Esperanza Gómez ha lamentado que la Junta "no hace nada por reducir el impacto del turismo masivo y sin control". "Trabaja y sólo mira a un sitio. Compra uno por uno los argumentos de la patronal y usted gobierna para los andaluces", le ha espetado.

Desde las filas del PSOE andaluz, Isabel Aguilera le ha afeado al consejero que comparezca "con pocas ganas y obligado por los alcaldes del PP y por el propio presidente de la Junta, que le ha dejado en paños menores al obligarle a crear una mesa de diálogo". Aguilera ha reclamado al consejero que "actúe" y "haga caso a la llamada de auxilio de los alcaldes".

Por su parte, el PP ha asegurado que la recaudación de la tasa turística sería el "chocolate del loro" para los ayuntamientos y sus necesidades y ha advertido a la izquierda que "le están quitando la comida a la gallina de los huevos de oro. La están torpedeando".

Por último, Vox ha garantizado su oposición "rotunda" a la tasa y ha pedido a la Junta que "no sucumba ante malos alcaldes que no llegan a final de mes" por su "mala gestión" de los fondos públicos y ha pedido firmeza, del presidente y todos los consejeros, contra la tasa.