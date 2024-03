El alcalde de Sevilla reafirma su 'sí' a la tasa turística y no da "marcha atrás" con la Plaza de España

Uno de los puntos más candentes de la actualidad de Sevilla es la gestión del turismo por parte del Ayuntamiento, con dos temas de debate que no generan unanimidad entre los diferentes grupos políticos: la tasa turística y el cierre bajo pago de la Plaza de España.

"Yo soy partidario de la tasa turística", ha asegurado el alcalde de Sevilla en el pleno ordinario del mes de marzo celebrado este jueves en la casa consistorial, a raíz de una moción de urgencia presentada por el grupo municipal socialista. "Lo he dicho muchas veces, ahí no me va a pillar. Usted va a Roma, señor Muñoz, y paga su tasa turística y después se pone en la cola del Coliseo y paga 20 euros por entrar. No es incompatible, pero son dos debates diferentes", ha dicho Sanz al portavoz socialista en relación también con el posible cierre de la Plaza de España.

Ángela Moreno, la delegada de Turismo, también ha confirmado esa posición: "Estamos a favor de la tasa turística siempre que sea consensuada con todo el sector. El mismo presidente de la Junta ya ha instado al consejero a abrir el debate. Habrá que tratar los diferentes modelos que se están implantando y están implantados, ver el desarrollo, las consecuencias y debatirlas".

La moción presentada por el PSOE para el pleno para hablar sobre la tasa turística y la creación de un grupo de trabajo con empresarios y sindicatos ha sido rechazada tras la votación en contra de PP y VOX y la favorable de PSOE y Podemos - Izquierda Unida.

"Si necesitamos ingresar más dinero, tendrán que ser los turistas los que colaboren abonando una tasa turística, una medida que funciona en muchas ciudades de Europa y no ha dañado ninguna reputación. Va a llegar antes o después. Presione al señor Moreno Bonilla", se ha posicionado al respecto Susana Hornillo, portavoz del grupo municipal de Podemos - Izquierda Unida.

Hornillo ha propuesto instar al Gobierno autonómico a regular una tasa turística finalista que colabore en la financiación del mantenimiento del patrimonio y los servicios públicos municipales y ha quedado rechazada la proposición con el voto negativo de PP y VOX frente al favorable de los grupos de izquierda.

Por su parte, Francisco Páez, concejal socialista, ha criticado que lo que se busque sea "una vía de financiación de debajo de la alfombra, como no han podido sacar adelante los presupuestos. Empujemos para que esta ciudad tenga una tasa turística como tienen otras a nivel nacional e internacional"

Sanz se reafirma sobre el cierre de la Plaza de España

La intención del Ayuntamiento de Sevilla sigue siendo establecer una tasa para acceder a la Plaza de España, únicamente para los turistas, es decir, cualquier persona que no esté empadronada en Sevilla ciudad o provincia. Lo ha vuelto a confirmar el alcalde sevillano.

No voy a dar marcha atrás. Estoy deseando que la ministra de Hacienda me reciba José Luis Sanz — Alcalde de Sevilla

El grupo socialista ha preguntado a Sanz sobre si se replantea la propuesta, pero este ha respondido tajantemente: "No voy a dar marcha atrás. No voy a convertir la Plaza de España en un espacio cerrado ni la voy a privatizar. Mi modelo no es el de Las Setas. No voy a privatizar nada. Estoy intentando hablar con el cotitular del espacio"."

"Tenemos una infrafinanciación y es imposible que Sevilla mantenga el casco histórico más importante de España. No voy a retirar la medida y estoy deseando que la ministra de Hacienda me reciba y me dé una alternativa mejor", ha añadido. Ha asegurado que ya solicitó una reunión a la ministra Montero y se lo ha recordado en una segunda carta, para que le "dé alternativas".

También ha tirado de ironía al mandar un mensaje a Madrid: "Me alegra que el señor Gómez de Celis, después de tantos años de diputado, se haya acordado de la Plaza de España. O que la señora Montero, con la que tiene, se haya acordado. ¿Me tengo que dar por contestado con respuesta que hizo en el Congreso la señora Montero?"

Las propuestas del PSOE para la Plaza de España

Antonio Muñoz, portavoz del grupo socialista, ha sido el encargado de preguntar al alcalde de Sevilla sobre su idea de cerrar bajo pago la Plaza de España. "Es un espacio público. No se puede mercantilizar todo. Respete la historia, señor Sanz. No sé si tendrá ahora por la cabeza privatizar el puente de Triana o el barrio de Santa Cruz".

Muñoz ha planteado aumentar "los recursos para la conservación" en vez de "hacer el ridículo con sus vídeos poniendo de manifiesto el deterioro y su propia incompetencia", la presentación de "un proyecto al 1,5% cultural", también "un convenio con Patrimonio del Estado para gestionar la Plaza de España" y que se plantee "igual que el Patronato del Alcázar ha extendido su cometido a esta casa consistorial, esa posibilidad para la Plaza de España". "La solución es la fiscalidad turística. Abandone esas ocurrencias frívolas", ha resumido.

Por su parte, Podemos-Izquierda Unida, a través de Susana Hornillo, ha mostrado también su rechazo: "¿Quién va a esperar horas de colas cuando antes tenía acceso libre? La plaza estaría reservada para la idea que el gobierno quisiera. Apoyamos que el alcalde desista de privatizar la Plaza de España. El Ministerio de Hacienda ya ha dicho que no y parece que el alcalde no se ha enterado".

Entre sus propuestas destaca la rechazada de trasladar el festival Icónica Fest 2024 a otro emplazamiento de la ciudad y desistir de cualquier prórroga de dicho evento en enclaves patrimoniales.

Rechazada la apertura de los Jardines de San Telmo

En el pleno, el PSOE también ha propuesto reclamar a la Junta que se estudie la apertura de los Jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia, como pleno espacio público visitable (actualmente las visitas son concertadas), pero ha quedado rechazada la proposición.

"Que retomen la apertura de los jardines y la mejora de la urbanización del entorno del Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición", ha pedido el concejal socialista Francisco Páez. "Es una lástima que no se haya aprobado", ha lamentado.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha expuesto su negativa: "Sevilla no es un experimento de nada, pero los expertos de laboratorios urbanos eran ustedes (al PSOE). Ya se pueden visitar, pero actualmente hay actividad y la entrada libre sería incompatible con su funcionamiento. Hay funcionarios trabajando y no pueden entrar turistas ni ciudadanos. Ya se visita el palacio. Habría un problema de seguridad. En los jardines de Moncloa no entra cualquiera. Es inviable que el PSOE plantee esto. Sobre la urbanización del entorno del Teatro Lope de Vega estamos de acuerdo y se hará antes de lo que se piensa".

"Los sevillanos tienen derecho a disfrutar de su patrimonio sin peaje ni privatizaciones en las mejores condiciones", ha explicado Hornillo, de Podemos, sobre su voto favorable. Y por su parte, el concejal de Vox, Fernando Rodríguez Galisteo, ha justificado así su abstención: "Se tienen que implantar medidas para la apertura de los Jardines de San Telmo, pero sin construir la casa por el tejado. No es viable la apertura sin unas medidas ni una dotación presupuestaria para rehabilitar la casa de Montpensier".