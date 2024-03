La tasa turística divide al Gobierno de Juanma Moreno y abre una discusión con los alcaldes

Desde el punto de vista técnico la tasa turística es un impuesto y no una tasa, según los expertos consultados. En el caso de los ayuntamientos, entre otras fuentes de financiación tienen los impuestos, regulados en una ley estatal (Ley Reguladora de Haciendas Locales), que establece impuestos obligatorios como el IBI y otros de exacción voluntaria como el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. En este caso, el Ministerio de Hacienda podría reformar la ley estatal y establecer un impuesto voluntario por las estancias turísticas, de tal manera que los ayuntamientos decidirían si quieren aplicarlo o no. Si el Estado regula este impuesto, las Comunidades Autónomas ya no tendrían que regularlo. Pero puede darse el caso de que lo regule una comunidad autónoma (en Andalucía pasó con el Impuesto de Residuos) y luego lo regule el Estado, en cuyo caso debe compensar a las comunidades que ya lo aplican. Esto no es muy habitual. Fuentes del Ministerio de Hacienda opinan que como tasa que es "no es competencia de la administración central".