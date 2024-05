Moreno cita en San Telmo al alcalde de Sevilla dos días después de la polémica por Vox

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha mantenido este miércoles un encuentro con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el Palacio de San Telmo. Los equipos de ambos dirigentes, contactados por este medio, definen como "normal" y "nada especial" esta cita.

Pero esta "costumbre de café cada 15 o 20 días", según el equipo del presidente de la Junta de Andalucía, se da justo 48 horas después de la polémica generada por las conversaciones entre el Partido Popular y Vox que, según la información de Diario de Sevilla, buscaban dotar de estabilidad un Consistorio con la entrada, después de las europeas, del partido de ultraderecha en el gobierno local.

El PP gobierna en minoría el Ayuntamiento de Sevilla desde el pasado 28M y lo gestiona con los presupuestos prorrogados que diseñó el PSOE en su último año al frente de la alcaldía más importante de Andalucía.

A las puertas de la campaña del 9J y en la misma jornada en la que el PSOE ha sacado pecho desde Sevilla de los buenos resultados de las elecciones catalanas, a orillas del Guadalquivir, con la Giralda de fondo, todo eran sonrisas (aunque la crisis del PSOE andaluz se manifiesta estos días con dimisiones en cadena en el PSOE de Málaga); sin embargo, del Palacio de San Telmo no hay fotografía oficial de anfitrión y convocado dado que se trataba de una reunión no agendada de manera pública.

El alcalde suspende su agenda en el congreso Aeroespace

"La reunión normal como las que tienen todos los meses", según fuentes próximas al alcalde, cobra en este contexto un relieve mayor. Se da la circunstancia de que José Luis Sanz tenía agendado en la mañana de este miércoles, a las 10.30, la inauguración del congreso Aerospace & Defense Meetings Sevilla, en Fibes, cita a la que no ha acudido finalmente. No ha tenido más agenda pública el resto del día. En su lugar, a este encuentro aeronáutico ha ido el delegado de Economía y Empleo, Alvaro Pimentel.

Su ausencia ha sido comentada en distintos corrillos de autoridades y asistentes.

Las negociaciones han sacudido internamente a un partido que el lunes por la mañana quería celebrar el gran resultado obtenido por Alejandro Fernández en Cataluña. Desde Cataluña, precisamente, el candidato de Vox al Parlamento catalán acusó al PP de frenar el pacto de Sevilla por "estrategia electoral" ante las europeas.

De hecho, el alcalde apenas ha tenido agenda pública en estas últimas horas. No hubo convocatorias públicas el martes. Y este miércoles su reaparición en el día grande de los rocieros en Sevilla era la imagen más buscada. Tras la salida de la Hermandad del Rocío de Sevilla en la plaza del Salvador, en declaraciones a los medios en una convocatoria parca en preguntas -solo una- José Luis Sanz pidió a la Virgen del Rocío "mucha estabilidad y que esta legislatura le siente muy bien a la ciudad de Sevilla". Sus peticiones ya van camino de la Aldea.

Sacudida en las filas del PP a las puertas del 9J

En el Partido Popular aun tienen fresca en la memoria cómo la gestión y digestión de los pactos con Vox tras las elecciones del 28M tensionó al partido internamente pero, sobre todo, sirvió al PSOE para diseñar su campaña. Entonces, los socialistas usaron el mensaje del freno a la ola reaccionaria; el lema ahora es calcado. María Jesús Montero y Teresa Ribera elevaron decibelios este miércoles desde Sevilla para clamar contra la "ultraderecha y los que la abrazan".

Por eso, antes de que la cosa se descontrolara Juan Manuel Moreno, como barón entre barones, mandó prietas las filas y zanjó el asunto este martes a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP. El presidente andaluz aseguró que no existe un acuerdo político. "A mí no me consta que haya ningún tipo de acuerdo político. Por supuesto, por escrito no hay ninguno, si no, que lo enseñen, y verbal, tampoco lo hay". Y recordó, o hizo recordar, que la intención del alcalde de Sevilla es "seguir trabajando en minoría".

Y aunque oficialmente todavía queden unos días, el andaluz abrió la campaña electoral señalando al PSOE por su "irresponsabilidad": "Tanto habla de que estamos en manos de Vox, pero no es capaz de desbloquear la situación, en este caso presupuestaria, que tiene el Ayuntamiento de Sevilla".