La mitad de los pisos turísticos de Sevilla que se anuncian en plataformas 'online' no tienen licencia de la Junta

La mitad de los pisos turísticos que se anuncian en plataformas como Airbnb y Booking operan sin la licencia oficial de la Junta de Andalucía. En concreto, del total de 15.299 anuncios publicitados en el mes de marzo de 2024 en las páginas más visitadas para el alquiler vacacional -las dos citadas más HomeAway y Tripadvisor- tan sólo 7.595 de ellos (no llega al 50%) cuentan con una licencia del Registro de Turismo de Andalucía (RTA) correcta y en vigor.

Es la primera conclusión que se extrae del análisis que el área de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Smart Tourism Office, está llevando a cabo de los anuncios publicados en las plataformas líderes y más consultadas por millones de usuarios en todo el mundo.

La licencia RTA es el registro de Turismo de Andalucía para los establecimientos, personas y empresas que presten algún servicio turístico que sea objeto de ordenación y control por parte de la Consejería competente en materia de turismo. Y por tanto un documento sin el que, en teoría, no se podría abrir un piso turístico y, aún menos, acoger a viajeros.

La práctica, ya se sabe, es otra. Es a esto a lo que las administraciones deben poner coto y lo que reclaman las plataformas vecinales que surgen para combatir la saturación turística al margen de la ley.

Casillas de licencia sin rellenar, datos falsos, duplicados...

En el alquiler vacacional hay normas, pero no todos la cumplen e incluso las trampean. Del total de 15.299 anuncios de pisos, 12.261 tenían el campo de la licencia cumplimentado. Pero eso no quiere decir que fuera un registro real. Por ejemplo, algunos tienen el dato de la licencia con una numeración falsa. El Consistorio, a través de su oficina de Turismo, está trabajando en este "proceso depurativo" que alerta de duplicidades, de anuncios con el número asignado a su declaración responsable pero no del código de inscripción de la vivienda o de licencias que corresponden a apartamentos o establecimientos hoteleros, no de vivienda turísticas con los criterios para esta calificación que ha fijado la Junta de Andalucía vía decreto, como es, por ejemplo, el de un mínimo de 14 metros por persona, tener a disposición papel higiénico de repuesto y un escurridor.

El análisis muestra que, en los anuncios donde se logró extraer información de la licencia, al menos 243 viviendas presentaron códigos de registros que no se encuentran en el RTA de la Consejería de Turismo y Cultura.

Asimismo, este análisis, con datos de marzo, ha identificado un total de 3.038 anuncios publicitados en estas grandes plataformas que no cuentan con licencia. Es habitual que los propietarios de estas viviendas publiciten estos alquileres en varias páginas web, es decir, este dato de 3.038 correspondería no al número de pisos, sino a los anuncios donde el viajero puede realizar una reserva.

Según este análisis municipal, "este hallazgo subraya la necesidad de fortalecer los procesos de verificación y precisión en el registro de propiedades turísticas".

La reunión por la tasa turística, escenario para el debate

No en vano, el Ayuntamiento de Sevilla defiende en las últimas semanas una postura: el fenómeno del turismo genera riqueza, es un motor de la economía local pero cabe regularlo, estudiar su impacto en el día a día de los vecinos y analizar los costes que genera.

El de Sevilla ha sido el primer ayuntamiento de capital que anunció una aplicación municipal del decreto que la Junta, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. En la presentación de su informe, el Consistorio hispalense anunció que se da de margen un año para revisar todas esas licencias ya otorgadas, y por tanto con derechos adquiridos, en base a la aplicación del decreto de regulación de la Junta.

Ha sido también José Luis Sanz uno de los primeros regidores que ha dicho, a las claras, que quiere tasa turística. La tasa, el pago por pernoctación y viajero que ya aplican muchas capitales europeas, es casi un anatema para Turismo de la Junta.

En la presentación de su informe, el Ayuntamiento ya anunció que se da de margen un año para revisar todas esas licencias ya concedidas, y por tanto con derechos adquiridos, en base a la aplicación de la normativa de regulación de la Junta.

El próximo 27 de mayo, y casi dos meses después del anuncio de que habría reunión por parte de Juanma Moreno, la Consejería de Turismo sentará a una misma mesa a la Federación de Municipios y Provincias y a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) a debatir y estudiar este asunto.

Sólo el 16% de los residentes en Andalucía apoyaría la aplicación de una tasa turística y únicamente uno de cada tres apuesta por limitar la oferta de viviendas turísticas. La encuesta, presentada recientemente, fue elaborada por la propia Consejería.