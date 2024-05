Doñana se la jugará de nuevo en la visita de los evaluadores independientes de la Lista Verde

El pasado mes de diciembre corrieron ríos de tinta cuando se supo que Doñana había sido excluida de la Lista Verde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El programa Green List of Protected and Conserved Areas (Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas), con gran repercusión internacional en el ámbito medioambiental y conservacionista, persigue "mejorar la contribución que las áreas protegidas, gobernadas de forma equitativa y eficaz, hacen al desarrollo sostenible mediante la conservación de la naturaleza y los valores sociales, económicos, culturales asociados a ellas".

De la primera reunión técnica a la esperada visita de los expertos

Tan solo cinco meses después, el equipo del Espacio Natural ha impulsado la candidatura de Doñana en esta lista. Según han admitido desde la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos del Gobierno andaluz, en el caso de Sierra Nevada, este proceso está mucho más avanzado.

Doñana acaba de iniciar todo el procedimiento. La UICN ha confirmado a El Correo de Andalucía que "la visita del próximo 29 de mayo consiste en una reunión técnica para identificar qué recursos puede necesitar el sitio para completar el proceso de admisión, y la documentación adicional que deberá aportar para avanzar con la fase de candidatura a la Lista Verde".

El director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, considera fundamental "comunicarse de forma fluida" con el organismo internacional. "Nosotros tenemos mucho interés en la visita de campo de los expertos evaluadores, ya que en el anterior proceso de evaluación no hubo visita", afirma. "Podemos asegurar que estamos trabajando y que Doñana cumplirá con todos los requisitos y los criterios de evaluación", añade.

Borrallo recuerda que la Junta forma parte de la UICN y tiene distintas vías de colaboración a través de la Oficina del Mediterráneo de Málaga: "Creemos en este organismo, nos sentimos parte de él".

La UICN es clara a este respecto: "Con la reunión del 29 de mayo se ayudará a desarrollar nuestro objetivo compartido para que nuestros miembros conozcan cómo recuperar el estatus de Lista Verde".

Eso sí, el organismo subraya que no son ellos los que evaluarán nada que tenga que ver con el cumplimiento del Estándar, que "será llevado a cabo en un proceso independiente". Según recoge su manual, en cada país que participa en la Lista Verde, se nombra a un equipo de expertos técnicos, denominado EAGL.

Doñana, "candidata" de nuevo

Andalucía logró que sus dos únicos Parques Nacionales en ese momento, Doñana y Sierra Nevada, fueran incluidos en la misma. El Espacio Natural de Doñana se incorporó en el año 2015. No obstante, este marchamo de calidad, que tiene en cuenta la gobernanza y la gestión del espacio natural, no es permanente. Supone someterse a procesos de evaluación cada cinco años. Según la UICN, Doñana no aprobó en junio de 2022.

Flamencos buscan alimento en una de las lagunas del Parque Nacional de Doñana. / Jose Manuel Vidal / EFE

El comunicado del organismo internacional fue claro al respecto: "El resultado de esta evaluación, lograda mediante consenso, indica que el sitio no cumple con el Estándar". El dictamen, conocido a finales del año pasado prosigue recalcando que "la evidencia proporcionada no respalda suficientemente la acreditación en una serie de criterios e indicadores necesarios para cumplir con el Estándar"

Por lo tanto, el sitio no se encuentra actualmente en la Lista Verde, aunque sigue siendo candidato para cumplir con los criterios y volver a ser incluido en la lista".

Hasta el momento, este organismo ha reconocido la buena gestión ambiental de 77 enclaves en 60 países del mundo. A finales del año pasado se incluyeron 16 nuevos emplazamientos, entre ellos áreas protegidas y conservadas en China, Francia, México, Perú y Zambia.

Las claves de la reincorporación de Doñana

Entre los criterios que permiten cumplir ese estándar se encuentran la buena gobernanza, que incluye la transparencia y la rendición de cuentas, garantizar la participación de las voces y su legitimidad o tener capacidad adaptiva. También el diseño y la planificación del parque, que se ocupa de definir los valores naturales y qué medidas de conservación se contemplan a largo plazo; las amenazas y el contexto social y económico del lugar. Finalmente, el manejo efectivo y los resultados exitosos de convervación.

Mucho ha llovido literalmente desde que Doñana fue excluida de esta lista y se convirtió de nuevo en candidata. Varias organizaciones ecologistas pusieron el foco en ese momento en que era el primer espacio protegido del mundo que había perdido este distintivo.

Desde la Junta nunca se ha admitido la expulsión y han defendido que esta lista supone estar en período de evaluación permanente y que muchos espacios protegidos del mundo están en la misma fase.

El optimismo de la Junta

Esta semana, en el acto de la firma del protocolo del Gobierno con los municipios del entorno de Doñana, en plena ejecución del segundo marco de actuación del conocido como Pacto de Doñana, el portavoz de la Junta de Andalucía, consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, se mostró muy optimista respecto al proceso de reincorporación del espacio protegido en esta lista.

El consejero se ha mostrado "convencido" de "entablar una buena relación con la IUCN de cara a recobrar el reconocimiento". "Estoy convencido de que Doñana, tal y como está gestionado y con su riqueza alcanzará este reconocimiento y todos los que se plantee", concluyó el pasado lunes.

Qué ha cambiado en la gestión de Doñana en estos meses

La Junta de Andalucía se enfrentó el pasado otoño a varios reveses de la gestión medioambiental en la comunidad. Incluso la UNESCO barajó la posibilidad de incluir el espacio su lista de Patrimonio en Peligro.

La retirada de la polémica Ley de Regadíos del Ejecutivo autonómico, tras el pacto con el Gobierno para el desarrollo sostenible de Doñana, la compra de la finca Veta la Palma, el humedal artificial más grande de Europa, colchón de la avifauna del espacio natural en los duros años de sequía, así como las abundantes lluvias de esta primavera son algunos de los puntos que han cambiado radicalmente en la gestión y las condiciones de la joya natural andaluza.