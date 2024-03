Pacto de Doñana, "un acuerdo de mayorías" en el reparto de los fondos que no convence a Almonte e Hinojos

Pese a los obstáculos de Almonte e Hinojos, el Gobierno central parece dispuesto a agilizar todo lo posible el reparto de las ayudas a los catorce municipios del entorno del Espacio de Doñana, contenidas en el histórico pacto, sellado a finales de 2023 entre ambas administraciones para garantizar la sostenibilidad del espacio protegido.

Este martes se ha retomado en Sevilla la reunión para avanzar en este ámbito, con la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los ayuntamientos de las localidades involucradas en la puesta en marcha de las medidas.

No se ha logrado el acuerdo al 100%. Todo el mundo está razonablemente insatisfecho Hugo Morán — secretario de Estado de Medio Ambiente

Morán ha afirmado que "no se ha logrado el acuerdo al 100%. Todo el mundo está razonablemente insatisfecho". El secretario de Estado, no obstante, ha asegurado que "Almonte e Hinojos, pese al desacuerdo, se incorporan lógicamente al proceso de distribución de los fondos".

Ayudas de entre cuatro y ocho millones de euros por municipio

Hugo Morán ha explicado que este encuentro es fundamental para la diversificación de la actividad económica de estos territorios, "un proceso de transición socioeconómica justa". También ha subrayado que ha prevalecido "la propuesta mayoritaria".

La distribución de las ayudas, destinadas al ciclo integral del agua, la eficiencia energética, la movilidad, la renaturalización de las ciudades y otros proyectos de sostenibilidad, se realizarán siguiendo los criterios de la superficie del territorio, la población, el PIB y su situación económica. Según Morán, "es un acuerdo en igualdad de condiciones. No hay prioridad de unos sobre otros". El secretario de Estado también ha indicado que estos criterios son los mismos que los de otros fondos de transición justa.

Almonte e Hinojos querían más de la mitad de los fondos

Sin embargo, los alcaldes de Almonte e Hinojos, Francisco Bella y Joaquina del Valle, han sostenido que no han logrado que el Ministerio les aclare los criterios de reparto de estas subvenciones. Según Bella, "esto es un acuerdo político, es la propuesta de los alcaldes del PSOE a la que luego se han unido algunos alcaldes del PP porque le conviene a sus municipios", ha detallado.

Aquí lo que queda es el postureo, fondos que luego no llegan. No se cumple con la palabra dada Francisco Bella — alcalde de Almonte

Bella ha afirmado "aquí lo que queda es el postureo. Fondos que luego no llegan. No se cumple con la palabra dada. Nuestro disgusto es importante". Por su parte, Joaquina del Valle ha explicado que Hinojos cuenta con un 75% de su superficie en zona de especial protección. La alcaldesa de esta localidad considera que Hinojos sale muy perjudicada: "No hemos tenido una respuesta del Ministerio ni motivada ni razonada".

La propuesta alternativa, enviada por estas dos localidades del entorno de Doñana al Ministerio, el pasado 30 de enero, recogía un reparto de fondos que oscilaba entre los ocho y los diez millones de euros para Hinojos, y los 18 y 27 para Almonte. Es decir, ambos municipios solicitaban más de la mitad de los fondos destinados a la línea 10 del Acuerdo de Doñana.

Un horizonte de ejecución hasta 2027

En este encuentro fundamentalmente se ha avanzado en los detalles del reparto de fondos, 70 millones de euros, asociados a la línea 10 del Marco de Actuaciones. El horizonte de ejecución es 2027, aunque el secretario de Estado de Medio Ambiente ha asegurado que habrá un anticipo del 50% este año y otro 50% en 2025.

Según Hugo Morán, primero habrá una consulta pública para posteriormente firmar un protocolo entre las partes. El reparto de los fondos se publicará después en un Real Decreto para finalizar con la rúbrica de los convenios individuales.

Avances en las otras líneas del plan

Hugo Morán ha subrayado que el acuerdo de todos los ayuntamientos es fundamental para el despliegue de aquellas infraestructuras municipales que permitan mejorar las condiciones en la comarca. También para activar el trabajo con el resto de actores sociales, los agricultores y regantes, asociaciones y tejido empresarial, con los que el Ministerio tiene previstas distintas reuniones este martes.

Desde el Ministerio también se han referido a la línea vinculada a la intervención ambiental del acuerdo, la que cuenta con un presupuesto de más de 350 millones de euros. Morán ha asegurado que "las actuaciones ya están en distintos grados de intervención: evaluación ambiental (EDAR de Matalascañas), redacción de proyectos o ejecución fiscal".

Una vez se dé salida a las ayudas de los municipios, se trabajará en la redacción de las ayudas a las que podrán acogerse los agentes sociales, empresas y organizaciones del entorno de Doñana. Están serán, ha matizado Morán, "en régimen de concurrencia competitiva".

El interés por avanzar en los puntos de este acuerdo entre Junta y Gobierno se percibe en el ritmo de las negociaciones. Tras superar un primer escollo, la reforma de la Ley Forestal de Andalucía en los términos que pedía el Ministerio para la Transición Ecológica, el Gobierno andaluz dio luz verde a la creación de un comisionado para el seguimiento del Acuerdo de Doñana la semana pasada.

La Junta modificará "de forma consensuada" el Plan de la Fresa

El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, anunció durante su intervención en el pleno del Parlamento de Andalucía para informar sobre el Plan Doñana, la modificación del decreto por el que se aprobó el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, el conocido como Plan de la Fresa.

Fernández-Pacheco insistió en que “el pacto tiene que garantizar soluciones a las familias afectadas por el Plan aprobado en 2014”. Pese a las medidas para el cambio de cultivos propuestos en el Acuerdo de Doñana, todavía hay muchas hectáreas en el área de influencia del espacio protegido sin regularizar.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha afirmado este martes en Sevilla que "no es algo novedoso. El propio plan contempla este tipo de actualizaciones o revisiones".

Los cambios se realizarán una vez arranque el trabajo del comisionado técnico, en el que tendrán participación cuatro consejerías del Gobierno andaluz (Presidencia, Fomento, Medio Ambiente y Agricultura). Entre las funciones de este organismo, además del seguimiento a los puntos del acuerdo por Doñana y la coordinación entre todos los actores implicados por el mismo, se encuentra “la coordinación de las actuaciones a desarrollar por la Junta con la comisión de seguimiento y ejecución” del Plan de la Fresa.

El Plan de la Fresa contó con más de 3.000 alegaciones. Se sometió a información pública tres veces, se interpusieron 160 recursos judiciales y más de 500 alegaciones particulares.