Sevilla reúne a referencias del cine y la televisión en el VIII Encuentro Nacional de Guionistas

Sevilla se convierte por primera vez en el epicentro de la escritura audiovisual gracias al VIII Encuentro de Guionistas, un evento bianual que apuesta por compartir conocimientos, experiencias y reflexiones sobre el oficio de escribir para la pantalla. El Teatro Central será la sede de esta edición, que llega a la capital tras pasar por Valencia, Madrid, Bilbao, Barcelona y Santiago de Compostela.

El secretario general para la Cultura, José Ángel Vélez, ha participado en la inauguración del foro, que está organizado por la Asociación Encuentro de Guionistas, y creado por el sindicato de guionistas ALMA y el Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA) -a la que pertenece CINA (Cineastas de Andalucía)-, ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Vélez ha destacado que "con esta cita de carácter internacional, Andalucía se confirma como uno de los pilares de la industria audiovisual también en esta faceta, que se une al talento de los profesionales del cine y al lugar destacado que la comunidad andaluza ocupa como escenario de grandes producciones".

El secretario general para la Cultura ha recordado que "el Gobierno andaluz mantiene su apuesta por la industria audiovisual con iniciativas como este Encuentro Nacional de Guionistas y promoviendo ayudas a la producción, que de nuevo este año destinarán 2,3 millones para proyectos de ficción y documentales".

Tras esta sesión, el guionista Rafael Cobos (El hijo zurdo, La peste, La isla mínima, Modelo 77), ha mantenido un diálogo con Jorge Naranjo (Casting), actual presidente de CINA (Cineastas de Andalucía).

Hasta este próximo sábado, más de 300 profesionales y estudiantes del sector audiovisual, procedentes de España y otros países, se reúnen para abordar a través de ponencias, diálogos y mesas redondas los retos del oficio de guionista en la actualidad. Algunos de los temas que abordarán serán la escritura para realities o la creación de guiones de animación, sin olvidar el debate sobre la amenaza o posibles ventajas que supone la inteligencia artificial para el proceso creativo.

Personalidades conocidas y de relevancia en el sector

Profesionales de gran relevancia en el guion de cine y televisión, tanto de ficción como de entretenimiento, así como de podcast, cómic o videojuegos van a ofrecer su experiencia en cada una de las sesiones. Estos temas los irán desgranando durante sus intervenciones Bea Poey (Mask Singer), Marisa Mañanós (Grand Prix), Paloma Rando y Pilar de Francisco (guionistas de la última gala de los Premios Goya), Gracia Solera (En el nombre de ellas), Carmen Córdoba (Amarradas), Julene Aranburu (Vaya Semanita), Aina Clotet (Esto no es Suecia, ficción seleccionada para inaugurar Canneseries el pasado 6 de abril) o Josué Monchán y Gustavo Rondón (La Familia).

Todos ellos contarán sus distintas visiones sobre el sector del guion en una jornada que se cerrará con la presencia de otros nombres de la ficción nacional como David Sainz (Malviviendo, En fin), Claudia Costafreda (Veneno, Vestidas de Azul, Superstar) y Jorge Sánchez-Cabezudo (Crematorio, Nos vemos en otra vida).

Una de las intervenciones más esperadas de la cita será la entrevista a la guionista y productora multipremiada Robin Green, reconocida por su trabajo en aclamadas series como Los Soprano y Doctor en Alaska. Este encuentro será el que clausure el foro el día 13, jornada en la que también se expondrá la situación que atraviesa el sector desde diferentes ángulos, entre los que destacan la problemática de la IA o el reparto de créditos en la creación de series de televisión, tema este último que será abordado por el guionista Borja González Santaolalla (Way Down, Luimelia).

También participarán Alby Ojeda, que hablará de las posibles ventajas de la Inteligencia Artificial en su charla Domesticando a la bestIA; Jara Ayúcar (directora de Políticas de Marketing del ICAA); Virginia Yagüe, presidenta de DAMA; y Antonio Onetti, presidente de SGAE, que abordarán la problemática actual de los derechos de autor.

Ponencias durante una semana

En el Teatro Central también estarán este sábado el presidente de ALMA, Carlos Molinero (Salvajes), y el presidente de FAGA, Ángel Manzano (Deber), que comentarán con Camilo Vázquez (Subdirector General de Promoción y Asuntos Internacionales del ICAA) la importancia del apoyo institucional a la escritura y otros aspectos de las ayudas al desarrollo como el crecimiento de los laboratorios y mentorías.

En paralelo, Jordi Calafí (El Ministerio del Tiempo) y Diana Rojo (No me gusta conducir) que hablarán sobre el trabajo en las series diarias en una emisión especial del podcast Esto ya se ha hecho, creado por ALMA y presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando. Ese día también será la ponencia de Tomás Aragay (Truman, En la ciudad), colaborador habitual del director Cesc Gay y que contará su particular método de escritura; y la charla de Michel Gaztambide (La línea invisible, No habrá paz para los malvados) con Jorge Guerricaechevarría (La ley de la frontera, Hasta el cielo).

El VIII Encuentro de Guionistas -en cuyo marco se celebra también el I Mercado Internacional FRAPA (el mayor evento de escritores audiovisuales de América Latina que tiene anualmente su cita en la ciudad de Portoalegre, Brasil)- cuenta con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y se lleva a cabo gracias a la financiación de DAMA, la Fundación SGAE, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), y el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla.