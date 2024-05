Sánchez compara a Puigdemont con Feijóo: "Tiene que asumir la realidad"

Pedro Sánchez cree que Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont tienen algo en común: ambos dirigentes se resisten a asumir que han fracasado en su intento de armar una mayoría suficiente que les permita ser investidos, uno como jefe del Ejecutivo central y el otro como president de la Generalitat. Mientras el líder del PP y los suyos aseguran que no está en la Moncloa “porque no quiere”, el candidato de Junts a las elecciones catalanas del pasado domingo insiste en buscar un pacto con ERC y pedir al PSC que, pese a haber logrado una victoria indiscutible, dé un paso al lado y le deje gobernar.

“Puigdemont se encuentra en una situación muy similar a la de Feijóo. No le dan los números. Puede hacer como el señor Feijóo y decir que no es presidente porque no quiere, pero los números son los que son. Tiene que asumir la realidad. Todos los caminos conducen a Salvador Illa”, ha señalado Sánchez este viernes durante una entrevista en la Sexta.