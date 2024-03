Vuelve un día más un sorteo de Super Once, un juego de la ONCE que se celebra todos los días. Consulta los números premiados en cada uno de los tres sorteos diarios del Super Once del jueves 21 de marzo de 2024.

El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.