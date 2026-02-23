'Marina', la gran ópera española, regresa al Teatro de la Maestranza

Tras más de dos décadas sin representarse en Sevilla, Marina regresa al Teatro de la Maestranza en una producción que reivindica la gran ópera española con mirada contemporánea.

La obra de Emilio Arrieta, nacida como zarzuela y convertida en ópera en 1871, vuelve con la producción del Teatro de la Zarzuela y dirección de escena de Bárbara Lluch, al frente de un reparto encabezado por la soprano Sabina Puértolas, el tenor Ismael Jordi y el barítono Juan Jesús Rodríguez.

Los días 14, 17 y 19 de marzo, el público podrá redescubrir una partitura lírica que sitúa de nuevo a Sevilla en el centro del mapa operístico nacional.

Por qué Marina es la gran ópera española

Marina de Emilio Arrieta regresa a Sevilla tras 23 años de ausencia / Elena del Real

El siglo XIX fue para la lírica española un periodo de búsqueda e identidad. Mientras la ópera italiana dominaba los escenarios y fijaba los modelos de canto, estructura y estilo, los compositores españoles aspiraban a crear una obra capaz de competir en ese mismo terreno, pero con firma propia. No era solo una cuestión estética, sino casi una reivindicación cultural.

En ese contexto de intentos desiguales —con más aspiraciones que resultados plenamente consolidados— emergió una excepción decisiva: Marina. Y resulta significativo que la obra llamada a convertirse en referente naciera inicialmente como zarzuela, estrenada en el Teatro Circo en 1855.

De zarzuela a ópera: la ambición de Emilio Arrieta

Marina tendrá tres funciones en total, los días 14, 17 y 19 de marzo en el Teatro de la Maestranza / Javier del Real fotografia

Emilio Arrieta, formado en Italia ante la falta de una estructura académica consolidada en España, absorbió la tradición operística italiana para después reinterpretarla desde una sensibilidad española.

Aquí es donde se encuentra la singularidad de Marina, no es una imitación, sino una síntesis lograda de todo lo que triunfaba. Una obra que demostró que la ópera española podía existir con ambición, calidad y vocación de permanencia.

La mirada escénica de Bárbara Lluch junto a un reparto de referencia

Marina llega en una producción del Teatro de la Zarzuela firmada por Bárbara Lluch. Un extraordinario trío vocal encabeza el reparto, con tres de los más grandes nombres de nuestra lírica en su mejor momento artístico: la soprano Sabina Puértolas, el tenor Ismael Jordi y el barítono Juan Jesús Rodríguez, extrayendo de la partitura de Emilio Arrieta todo su poderío y brillantez. En la dirección musical el maestro Manuel Busto dirigiendo a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y al Coro Teatro de la Maestranza.

Bárbara Lluch, directora de escena en el Teatro de la Maestranza / El Correo

Con una trayectoria consolidada en los principales teatros españoles y en escenarios internacionales, Bárbara Lluch aborda Marina desde una lectura que escala más allá de la partitura, profundizando en las tensiones emocionales de los personajes y en el trasfondo social que atraviesa la obra.

Lluch trabaja el espacio y el movimiento escénico como herramientas narrativas, subrayando los conflictos íntimos —amor, orgullo, celos— que articulan la trama. El resultado es una puesta en escena que apuesta por la verdad teatral, conectando la esencia romántica de la partitura de Arrieta con una sensibilidad contemporánea. Así, Marina se presenta no como una pieza de museo, sino como un relato vivo que dialoga con el público actual.

Bajo la dirección musical de Manuel Busto

Manuel Busto, estará a cargo de la dirección musical de "Marina" los días 14, 17 y 19 de marzo / El Correo

Al frente de la dirección musical, Manuel Busto aporta una sólida experiencia en el repertorio operístico, con especial atención a la tradición lírica española. Formado en el ámbito clásico y con una trayectoria que lo ha llevado a colaborar con teatros y orquestas nacionales e internacionales, Busto es reconocido por su capacidad para equilibrar las voces protagonistas con la densidad orquestal, adaptando la partitura hacía una vertiente mucho más teatral.

Ubicación del Teatro de la Maestranza en Google Maps.

Más de 5.000 espectadores podrán redescubrir Marina en su regreso a Sevilla 23 años después. Tres funciones serán suficientes para volver a disfrutar de una partitura que mantiene intacta su fuerza y su capacidad de emocionar al público actual. Cada representación será una auténtica celebración de nuestra lírica, con entradas ya a la venta en este enlace.