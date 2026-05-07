Víctor Bohórquez: “Andalucía debe romper de una vez los ‘techos de cristal’ que impiden a las enfermeras avanzar”

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, que se conmemora cada 12 de mayo, el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) ha lanzado un mensaje directo a Andalucía: las autoridades autonómicas competentes deben dar un paso al frente y convertirse en las primeras en adoptar medidas reales para reconocer a las enfermeras conforme a lo que verdaderamente son, graduadas universitarias.

La institución que preside Víctor Bohórquez llevará a cabo unas jornadas provinciales con motivo de esta efeméride, concebidas como un espacio de reflexión sobre los principales retos de la profesión. En ese contexto, el Colegio quiere situar en la agenda pública una reivindicación que considera urgente: corregir el desfase normativo que mantiene a las enfermeras en una clasificación profesional que no se corresponde con su condición de graduadas universitarias.

Una legislación anclada en el pasado

Víctor Bohórquez, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla / MANUEL GOMEZ

El origen del problema se remonta al Estatuto Marco vigente, aprobado en 2003, en un contexto universitario muy distinto al actual. Entonces, el sistema español distinguía entre diplomaturas y licenciaturas, una división que también se trasladaba a la clasificación profesional dentro de la sanidad pública. Las enfermeras, tradicionalmente diplomadas universitarias, quedaron encuadradas en un subgrupo inferior al de los licenciados.

Esa arquitectura académica cambió con la implantación del Plan Bolonia y del Espacio Europeo de Educación Superior. Desde 2010, las antiguas diplomaturas y licenciaturas fueron sustituidas por una nueva ordenación basada en los grados universitarios. En la práctica, Enfermería pasó a ser una titulación de grado, como el resto de estudios universitarios adaptados al nuevo marco europeo.

El problema es que la clasificación profesional recogida en el Estatuto Marco no se ha actualizado al mismo ritmo que la universidad. Mientras la formación enfermera sí se ha adaptado al modelo europeo, su reconocimiento administrativo continúa anclado en una lógica anterior a Bolonia. Ese desfase mantiene al colectivo en una categoría que no refleja su titulación real y limita sus posibilidades de promoción dentro del sistema sanitario.

“Romper con los techos de cristal”

El modelo vigente no reconoce a las enfermeras como graduadas universitarias, lo que las clasifica en un subgrupo administrativo inferior al que realmente les corresponde. / El Correo

Víctor Bohórquez ha situado esta reivindicación en el terreno de la equidad profesional. A su juicio, Andalucía tiene la oportunidad de corregir una anomalía histórica y hacerlo antes que ningún otro territorio.

“Andalucía debe romper de una vez los "techos de cristal" que impiden a las enfermeras avanzar”, defiende el presidente del ICOES, que reclama valentía política para afrontar una situación que, sostiene, ya no admite más demoras.

Algunas de las nuevas medidas que contempla el anteproyecto de reforma: Límite de Jornada Máxima: Se reduce el límite máximo de jornada semanal (incluyendo guardias) de 48 a 45 horas , superando los estándares de la Directiva Europea.

Se reduce el límite máximo de jornada semanal (incluyendo guardias) de 48 a , superando los estándares de la Directiva Europea. Continuidad Asistencial (Solape): Se reconoce el tiempo dedicado a la transmisión de información clínica entre turnos ("solape") como tiempo de trabajo efectivo, el cual deberá ser computado dentro de la jornada o compensado.

Se reconoce el tiempo dedicado a la transmisión de información clínica entre turnos ("solape") como tiempo de trabajo efectivo, el cual deberá ser computado dentro de la jornada o compensado. Limita la interinidad: Se establece un plazo máximo de 3 años para los nombramientos interinos en plaza vacante. Superado ese plazo, la plaza debe ser cubierta por personal fijo o se debe crear una nueva plaza estructural.

La expresión resume una de las principales denuncias del Colegio: la existencia de barreras que dificultan la promoción de las enfermeras en igualdad de condiciones dentro de la estructura sanitaria. Para el ICOES, el problema no está en la capacitación del colectivo, sino en un marco de clasificación que no ha evolucionado al ritmo de su formación, sus competencias y su presencia creciente en ámbitos como la investigación, la docencia universitaria, la gestión sanitaria o el doctorado.

Andalucía, ante la oportunidad de tomar la iniciativa

La reforma del Estatuto Marco se decide en el ámbito estatal y está pendiente de iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados tras años de negociación. Sin embargo, el Colegio de Enfermería de Sevilla entiende que esa espera no debe paralizar la acción de las comunidades autónomas.

Desde el ICOES se apela a las competencias autonómicas en materia sanitaria para que Andalucía adopte medidas que permitan reconocer a los profesionales de Enfermería de acuerdo con su titulación universitaria y con los estándares europeos vigentes desde la implantación del Plan Bolonia.

Más allá del reconocimiento simbólico

El ICOES considera que la Enfermería ha asumido un papel decisivo en la atención directa a los pacientes, la gestión de cuidados, la prevención, la educación para la salud, la investigación y la organización del sistema sanitario. Esa evolución, sin embargo, no se ha visto acompañada por un reconocimiento administrativo equivalente.

Por eso, el Colegio defiende que ha llegado el momento de pasar del diagnóstico a la acción. Reconocer a las enfermeras como graduadas universitarias no es, sostiene, una cuestión simbólica ni corporativa, sino una medida necesaria para adaptar la sanidad pública a la realidad académica, profesional y asistencial del siglo XXI.

En plena conmemoración del Día Internacional de la Enfermería, el ICOES quiere situar esta demanda en la agenda pública andaluza con un mensaje claro: Andalucía puede abrir camino, romper los "techos de cristal" y reconocer de una vez a las enfermeras por lo que son.