Sevilla afronta un otoño repleto de deporte: Carrera Nocturna, Media Maratón, el regreso de La Vuelta y la Copa del Rey hasta 2028, con casi 2 millones en ayudas

Sevilla llega a este otoño con la agenda deportiva más apretada de los últimos años. La Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7 y la Media Maratón de Sevilla abren un calendario que este 2026 suma además el regreso de una etapa de La Vuelta Ciclista a España en septiembre y la confirmación de que la ciudad seguirá siendo sede de la final de la Copa del Rey hasta 2028. Todo ello, en paralelo a una inversión municipal de más de 21 millones de euros que ha transformado en 3 años las instalaciones deportivas de la ciudad y a casi 2 millones de euros en ayudas al deporte sevillano, desde los equipos de élite hasta las escuelas deportivas de barrio.

La Carrera Nocturna y la Media Maratón, el pistoletazo de salida

El otoño deportivo sevillano tiene, como cada año, dos citas ineludibles. La Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7 se ha consolidado como la prueba nocturna más importante de Europa, con 25.000 corredores en la línea de salida, mientras que la Media Maratón de Sevilla afronta su próxima edición con una cifra récord de 22.000 corredores con dorsales agotados. Ambas pruebas forman parte de un calendario global de running que reúne cada año a más de 100.000 corredores en las calles de la ciudad, y que en los últimos ejercicios se ha reordenado para convivir mejor con la vida diaria de los barrios, trasladando algunas pruebas a parques urbanos y zonas de bajo impacto viario.

3 años de transformación: de las pistas de pádel a las cabinas inteligentes

El Ayuntamiento de Sevilla está finalizando la instalación de cabinas inteligentes multifunción CabinPaq en veinte centros deportivos municipales. / Jesus Barrera

Detrás de estas grandes citas hay un trabajo de fondo que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha intensificado en los últimos 3 años, coincidiendo con el 40 aniversario del organismo. La inversión municipal supera ya los 21 millones de euros destinados a la mejora, renovación y mantenimiento de los centros deportivos de la ciudad, con actuaciones muy concretas:

39 nuevos edificios modulares sostenibles, con una inversión de 2,2 millones de euros, que suman unos 1.500 metros cuadrados de vestuarios, almacenes, ludotecas y oficinas de seguridad.

modulares sostenibles, con una inversión de de vestuarios, almacenes, ludotecas y oficinas de seguridad. Renovación integral del césped artificial del 100% de las pistas de pádel municipales, y avance hacia el 90% en los campos de fútbol.

artificial del 100% de las pistas de pádel municipales, y avance hacia el 90% en los campos de fútbol. Un plan de retoping para 24 pistas polideportivas exteriores, además de las pistas cubiertas de Hytasa y Mar del Plata.

La llegada de las 20 cabinas inteligentes CabinPaq , instaladas sin coste para el consistorio en otros tantos centros deportivos, con wifi gratuito, puntos de recarga, información meteorológica en tiempo real y recogida de paquetería.

, instaladas sin coste para el consistorio en otros tantos centros deportivos, con wifi gratuito, puntos de recarga, información meteorológica en tiempo real y recogida de paquetería. Mejoras en iluminación LED, cerramientos, climatización de pabellones y nuevos sistemas de agua caliente sanitaria.

El resultado es una red de instalaciones que, para el IMD, ha permitido a Sevilla dar un salto de calidad como sede deportiva sin perder de vista el uso diario que hacen de ellas miles de vecinos.

Copa del Rey hasta 2028 y el regreso de La Vuelta, los grandes hitos del año

Ese salto de calidad se traduce también en la capacidad de la ciudad para atraer y retener grandes eventos con proyección internacional.

Sevilla será sede de la final de la Copa del Rey de fútbol de forma continuada hasta 2028. A esta cita se suma el regreso de una etapa de La Vuelta Ciclista a España este mes de septiembre de 2026, después de que la ronda ciclista ya pasara por la ciudad en 2024. Ambas citas se añaden a otras pruebas que han reforzado la marca Sevilla en el mapa deportivo internacional, como la Copa del Mundo de Remo celebrada el pasado mes de mayo, el Concurso Hípico de Saltos o la puesta en valor del río Guadalquivir como escenario para el triatlón, el acuatlón, el remo, el piragüismo y la natación en aguas abiertas.

Casi 2 millones de euros para el deporte de base y de élite

El otro pilar de la estrategia deportiva municipal es el respaldo económico directo a deportistas y clubes. El IMD ha puesto en marcha nuevas líneas de ayuda que suman cerca de 1,8 millones de euros entre el apoyo a la élite y la financiación del deporte base, dentro de un paquete global de subvenciones que ha superado los 2,7 millones de euros. En concreto:

700.000 euros en una nueva línea específica de ayudas directas a los equipos de élite de la ciudad.

en una nueva línea específica de ayudas directas a los equipos de élite de la ciudad. 50.000 euros para deportistas sevillanos participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, otra línea de nueva creación.

para deportistas sevillanos participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, otra línea de nueva creación. 290.000 euros para el escalón intermedio de alta competición, que ha permitido subvencionar de forma directa a 32 equipos de 15 entidades deportivas.

para el escalón intermedio de alta competición, que ha permitido subvencionar de forma directa a 32 equipos de 15 entidades deportivas. Más de 1,1 millones de euros destinados a financiar 630 Escuelas Deportivas Municipales repartidas por todos los distritos de la ciudad, la principal apuesta por la cantera del deporte sevillano.

A esto se suman más de 300.000 euros para sufragar la participación de los clubes en competiciones y 260.000 euros para la organización de eventos, además del refuerzo de la Campaña de Verano, que ya se extiende a junio y septiembre y que en 2026 ha sumado una quinta piscina municipal en el Centro Deportivo Entreflores, en Sevilla Este.

Entre las grandes carreras, los nuevos hitos internacionales y una red de ayudas que llega tanto a la élite como a los más pequeños, Sevilla afronta este otoño como una de las temporadas deportivas más intensas de su historia reciente.