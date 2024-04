Un evento que te ayuda a deshacerte de las cosas de tu ex... y a encontrar pareja

Tras una ruptura, hay un momento inevitable en el que nunca se tiene claro cómo actuar: qué hacer con los regalos de tu ex. Ante esta pregunta surgen silencios incómodos entre amigos y la cabeza se llena de dudas que no encuentran una respuesta clara. ¿Te los quedas? ¿Se los devuelves, los tiras…? Aunque aparentemente este tema es un tabú para mucha gente, Tinder y Wallapop se han unido para demostrar lo contrario.

Según datos recientes de Wallapop, la plataforma líder en venta de productos de segunda mano, los productos a la venta con la etiqueta ex-novix han crecido un 75% en comparación al año anterior. Durante 2023, hubo más de una publicación al día de productos con estas características. Aunque no se hable de ello, quizás la gente tiene claro que deshacerse de los regalos de sus ex es la clave para pasar página. Para normalizarlo y dar voz a este proceso tan sanador como reconfortante, Wallapop y Tinder han creado Thank you, ex, un evento interactivo para inspirar a tomar la decisión correcta y liberarse de esas cosas que ya forman parte del pasado, detallan en un comunicado de prensa sus organizadores.

Una nueva etapa llena de posibilidades

Deshacerse de los regalos que los ex han dejado en casa puede ser difícil por temor a olvidar todo lo vivido. Sin embargo, el primer consejo que la doctora Elena López, psicóloga y sexóloga especializada en relaciones de pareja, recomienda para avanzar en el duelo es cerrar todas las puertas que se hayan quedado entreabiertas. Sacar sus pertenencias de tu espacio forma parte de una carta de despedida, la cual, Elena concibe como una parte clave a la hora de sanar: “Se trata de un ejercicio simbólico muy guay. En ella, puedes pedirle perdón, darle las gracias, reprocharle lo que quieras o, en definitiva, dejar salir de tu cabeza todo lo que sientas. Eso sí, la única condición es que, una vez hecha, no puedes dársela a tu expareja, sino que tendrás que romperla, esconderla, etc”.

Wallapop también revela otro dato muy significativo: los meses en los que se ponen a la venta más regalos de los ex son julio, agosto y septiembre, coincidiendo con los meses en los que se registran más rupturas en España y al mismo tiempo, momentos de mayor actividad en Tinder. Por lo que dar salida a los regalos de los ex no solo es algo normal, sino que en general, suele hacerse en cuanto se produce la ruptura. Con el objetivo de normalizar este proceso tan natural y necesario, Thank you, ex pretende visibilizar todas esas huellas que los ex han dejado olvidadas y concienciar a la gente de que darle una salida es el mayor impulso para comenzar, o terminar, de sanar tu anterior etapa y comenzar un nuevo capítulo dándoles una segunda vida a esos regalos.

Segundas vidas sí, volver con tu ex... No

Sacar los regalos de tu ex es el primer paso para demostrarse a uno mismo que es el momento de vivir nuevas experiencias y conocerse mejor. Pero para seguir avanzando también hay otros trucos para sentirse mejor y abrazar esas heridas emocionales de manera sana y positiva como, por ejemplo, el autocuidado y el tiempo de calidad con uno mismo.

Conectar con el planeta y tener hábitos sostenibles y saludables es uno de los caminos que conduce a ese bienestar. Según La Red del Cambio, nueve de cada diez consumidores señala que implementar en su vida diaria acciones que tengan un impacto positivo en el planeta les hace sentirse satisfechos consigo mismos y, más concretamente, el 53% de los españoles afirma que dar una segunda vida a los objetos le hace sentir mejor consigo mismo y con su consumo.

Además, el interés por la naturaleza y el planeta puede llevar a conectar con más gente. Según los datos del YIS de Tinder, el cambio climático es uno de los temas a los que la gente presta más atención a la hora de conectar con otros. La preocupación por tener hábitos que supongan una ayuda para el planeta y para las personas que nos rodean, la compra de objetos vintage y la moda de reutilizados son parte de una corriente que conecta a la Generación Z y refuerza sus vínculos.

Thank you, ex, rodeado de tu gente

Visitar el evento de Tinder y Wallapop puede convertirse en uno de estos planes sanadores. Thank you, ex estará expuesto en la Plaza Pedro Zerolo los próximos 20 y 21 de abril y contará con una “exposición” de algunos de los regalos de ex más emblemáticos, además de un espacio participativo donde cualquier persona puede ser protagonista. A través de diferentes ambientes se podrán encontrar expuestos recuerdos de ex que inspirarán a la gente a deshacerse de los suyos vendiéndolos en Wallapop. También podrán fotografiarse a sí mismo para sacar las mejores fotos para Tinder y así inaugurar una nueva era. Thank you, ex terminará ofreciendo un certificado de superación a sus asistentes, confirmando así que ya están listos para dejar atrás recuerdos del pasado en Wallapop y abrir una nueva etapa llena de oportunidades en Tinder.

“Las segundas oportunidades sí existen, y Tinder es el lugar perfecto para ello. Además, la preocupación de la Generación Z por la sostenibilidad es cada vez más visible dentro de la app, ya que según el último informe del Year in Swipe, el cambio climático fue una de las causas sociales más mencionadas durante el 2023 en las bíos de nuestros usuarios”, declara Vicente Balbastre, Senior Communications Manager de Tinder para el Sur de Europa. “Gracias a este match entre Tinder y Wallapop, conseguimos que todas aquellas personas que guardan recuerdos de sus ex y les impiden pasar página, se abran a nuevas oportunidades en Tinder donde conectar con sus posibles matches y empezar así una nueva etapa en sus vidas”.

“Desde Wallapop llevamos años inspirando a las personas a dar una segunda vida a los objetos que no utilizan, porque creemos que es la forma más sostenible de deshacerse de ellos y pasar página. Junto a Tinder, queremos visibilizar que liberarte de lo que no necesitas puede ayudar a que tanto tú, como el regalo que te hizo tu ex -que será muy apreciado por quien lo compre-, podáis vivir una nueva vida. Vendiendo las cosas que ya no usamos ni deseamos tener, además de pasar página, logramos potenciar un consumo más sostenible y responsable”, comentaba Cristina Gómez, responsable de comunicación de Wallapop.

