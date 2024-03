De ganar Supervivientes a llevar una vida de lujo y excentricidades: así es la vida de este desaparecido famoso

Le conocimos en Quién quiere casarse con mi hijo como hermano de uno de los participantes y luego acabó colándose en varios programas del corazón y hasta en Supervivientes, el reality de moda en Telecinco. Christopher Mateo sigue viviendo una vida de lujo tras el programa. Casi a diario compartía en sus redes sociales día a día su vida de lujo y glamour con celebraciones (hace poco su 24 cumpleaños) y hasta aviones privados.

Una vida de la que presumía y que, por otra parte, le reportaba tantas críticas como piropos, pero él seguía disfrutando de su día a día entre coches deportivos, aviones privados, hoteles cinco estrellas y mucho glamour como demuestra en sus fotografías.

Un concursante de Supervivientes rompe su silencio: "He sido posiblemente el más tramposo de la edición"

Kiko Matamoros no deja de sorprender en Supervivientes por su sinceridad.

Lara Álvarez lanzaba una pregunta con la siguiente fórmula:

"¿Quién es el concursante más...?", seguida de un adjetivo. Los participantes debían levantar la fotografía del concursante a quién más representara esta virtud o defecto. Más tarde, la audiencia votaría quién cree que ha sido el superviviente más sincero. Los tres ganadores recibirían un delicioso trozo de pizza.

"¿Quién creéis que es el concursante más tramposo en lo que vamos de edición?", ha preguntado la presentadora. Haciendo un alarde de sinceridad, Kiko Matamoros ha levantado su propia fotografía. "He sido posiblemente el más tramposo de la edición porque he participado en todas las trampas colectivas y en alguna individual. Algunas en beneficio de mis compañeros y otras en beneficio propio. Soy el más tramposo, lo reconozco", ha confesado él.

"Lo que hace una pizza eh...", se ha reído Lara Álvarez. "No, no, si lo he largado yo. Cuando me han pillado lo he dicho, y aunque no me hayan pillado también. Esto es supervivencia y la trampa también forma parte de la supervivencia"

El tertuliano también se identifica como el concursante que menos aporta al grupo: "En términos generales soy el que menos aporta. No he pescado un puñetero pez, ni pienso. Lo que puedo apartar es sabiduría y buenos consejos, pero bueno eso es más fácil