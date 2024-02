PP y PSOE se acusan mutuamente de la situación del campo en Andalucía

PP y PSOE han intercambiado acusaciones este miércoles en el Parlamento de Andalucía sobre las protestas del sector primario. Mientras que los populares han criticado al Gobierno de España por no apoyar a los agricultores, los socialistas han apuntado al Ejecutivo andaluz y han asegurado que no son capaces de “ejecutar” los fondos que reciben.

El portavoz del PP, Toni Martín, ha anunciado que el PP presentará una preposición no de ley de apoyo a la agricultura y a la ganadería andaluza así como en defensa del mundo rural. Martín ha señalado que el Gobierno de la Junta “defiende al campo y defiende a los agricultores”, a los que “dedica toda la atención que puede”. El portavoz ha insistido en que la Consejería ha invertido 130 millones de euros para “posibilitar el relevo generacional” o crear “obras de infraestructura”.

Frente a esto, Martín ha indicado que estás protestas gritan “al Gobierno del PSOE que con las cosas de comer no se juega”. El popular ha asegurado que el Ejecutivo nacional de “no apoya la agricultura, no ha sabido desarrollar una PAC que no sea lesiva para el campo andaluz”.

Gestión de los fondos

El PSOE, sin embargo, ha acusado al Gobierno de la Junta de no saber “gestionar” los fondos de los que disponen. Su portavoz en el Parlamento, Ángeles Férriz, ha señalado que “el Gobierno andaluz solo ha ejecutado el 42%” de los 4.000 millones de euros de los que disponen para apoyar a la agricultura y la ganadería. La socialista ha desgranado que el Ejecutivo de Juanma Moreno solo ha ejecutado un 15,10% del dinero que destina el Gobierno de España a la comunidad para esta materia.

“La Junta, la Consejería y el presidente están constantemente pidiendo más dinero. ¿Para qué, si son incapaces de gastarlo?”, ha cuestionado la portavoz del PSOE. Férriz ha explicado que, sin embargo, “el apoyo del PSOE no se puede poner en cuestión” y ha recordado que el ministro de Agricultura, se reunirá el jueves con las organizaciones agrarias y el viernes con las comunidades para tratar esta problemática.

Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha explicado que las dificultades que vive el campo andaluz son “ineludibles” y que deben tener una respuesta por parte de los políticos. Además, la líder del grupo ha pedido la comparecencia de la Consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en el próximo pleno para “hablar de la situación en el campo de Andalucía y explicar qué está haciendo el Gobierno”.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha insistido una vez más en la necesidad de acabar con la Agenda 2030 de la ONU y el Pacto Verde de la Unión Europea. “De estas políticas europeas tienen la responsabilidad todos los gobiernos, también el andaluz”, ha criticado el político. Para la formación, estas políticas están “asfixiando” al campo. Gavira también ha señalado a Moreno de ir a Bruselas a decir “una cosa y aquí la contraria”.