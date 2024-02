Sara Guadix, una estudiante de la Universidad de Sevilla que brilla en Tesla

Cuando Sara Guadix entró en la universidad no pensaba que se dedicaría al automovilismo. Han pasado cinco años y esta estudiante de la Universidad de Sevilla está en California trabajando en Tesla, una de las principales empresas de coches del mundo.

Esta alumna de Ingeniería Industrial entró en segundo de carrera en Arus, un equipo universitario de coches de competición, y le cambió la vida. Desde el principio se dio cuenta de que era "un proyecto de ingeniería real" y de la importancia que este programa podía tener en su vida profesional. En tercero de carrera decidió dividir las asignaturas en dos años para poder dedicarle más tiempo al equipo. Hace apenas dos semanas y media, Sara inició un traineeship, unas prácticas de larga duración, de ocho meses en la sede de Tesla, en California.

Arus participa en Formula Student es una competición automovilística internacional para estudiantes universitarios. Los alumnos diseñan un coche de carreras intentando alcanzar la excelencia en ingeniería. A diferencia de la Formula 1 clásica, en esta competición universitaria no gana el que llega antes, algo que también se valora, sino que resulta fundamental la viabilidad del proyecto, el diseño económico o el plan de negocio del equipo. En el equipo de la Universidad de Sevilla, el primero de Andalucía, participan más de 100 jóvenes de distintas carreras, desde Ingeniería hasta Periodismo.

Sara posa junto al monoplaza de Arus y algunos miembros del equipo. / M. G.

Durante el año escolar, los alumnos diseñan sus vehículos, crean un proyecto y organizan un calendario. Cuando acaba el curso y sus compañeros descansan, los miembros del equipo se ponen manos a la obra para ultimar todos los detalles. "Nosotros en junio estamos hasta arriba preparando el coche porque las competiciones son en verano", relata. Sara lo resume como un segundo periodo de finales. Cuando terminan los exámenes, los chicos de Arus comienzan a recorrer Europa de competición en competición e intentan que la Universidad de Sevilla brille en los mejores circuitos de Fórmula 1 y MotoGP del mundo.

La estudiante fue la directora técnica de la parte eléctrica del equipo el curso pasado y coordinó el diseño de una nueva batería para el monoplaza en menos de un año. "Nos llevó mucho tiempo y fue un poco sacrificado, pero mereció muchísimo la pena y aprendí muchísimo", señala. Sara explica que, aunque ella se ha especializado en energía, este departamento no tiene "nada que ver" con Ingeniería Industrial. "Ahora tengo dos campos donde tengo experiencia y tengo conocimiento", señala orgullosa.

La batería que lo cambió todo

En 2022 el equipo decidió cambiar la batería de alta tensión y Tesla organizó, junto a Formula Student Germany, un patrocinio abierto para cubrir los costes y colaborar con las baterías de unos 50 equipos de Formula Student. Además de los documentos básicos para comprobar cómo se querían diseñar las baterías, Tesla pidió también los currículums de los estudiantes que participaban en el diseño y la creación de las mismas, y el de Sara fue seleccionado.

Cuando recibió el correo electrónico de que podía estar entre las elegidas, la joven no le dijo nada a nadie. "Quería ver primero cómo iban las entrevista, yo todavía no lo había interiorizado", apunta. De hecho, Sara reconoce que no se lo dijo ni a sus padres y, cuando se lo contó, "fliparon". "Al principio cuando veían que yo le echaba mucho tiempo al equipo y que estaba dejando un poco los estudios de lado, no les gustaba mucho", recuerda.

Poco a poco, su familia se dio cuenta de lo que esto significaba para ella y lo que aprendía en el equipo. En 2023 "vieron los dos coches y se dieron cuenta de que de verdad funcionaban. Ahí cobraron un poco de perspectiva de lo que era el proyecto y vieron que merecía mucho la pena", cuenta.

El equipo controla que todo funciona de forma correcta en elmonoplaza. / M. G.

Tesla organiza prácticas para estudiantes universitarios de todo el mundo. "Es que una compañía que tiene muchos traneeships, ofrecen muchísimos programas y hay muchísima gente", explica Sara que comparte experiencia con chicos de Canadá, de Alemania o de la India. La estudiante indica que "poco a poco" aprende sobre todos los proyectos en los que tiene que participar. "Nunca tuve en mente siquiera tener la oportunidad de trabajar aquí", insiste la joven al subrayar la suerte que tiene.

Sara, que no se ha quitado aún la pulsera de su equipo, intenta quitarle importancia a sus logros y asegura que ella solo estuvo en el sitio y en el momento adecuado. "Yo estoy segura de que en la ETSI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) hay mucha gente buena que tiene muchísimo talento y que seguro que tiene muchos proyectos, pero si no salen las oportunidades, no salen a la luz", reitera la joven.

La joven explica que participar en el equipo de carreras le ha dado una visión y unos conocimientos que no hubiera obtenido solo con el grado universitario. "A mí me ha dado la experiencia real", insiste y anima a otros estudiantes a buscar "siempre algo más allá de la carrera, un poquito de experiencia, otros proyectos o no sé idiomas". "Yo entré porque quería aplicar las cosas que había aprendido y quería aprender cosas que de verdad se ponen en práctica la ingeniería". Sara sostiene que hay que buscar algo para diferenciarte de "las otras 200 personas que se gradúan contigo".

Esta cordobesa reivindica también el talento andaluz y sostiene que "hay muchísima gente muy buena con mucho talento, que si le das las herramientas, hacen cosas enormes". Aun así, lamenta que muchos, como ella, tenga que salir de la comunidad autónoma para poder desarrollar su talento.