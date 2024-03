Las Penas, una hermandad "seria, pero no triste" que se rejuvenece

Cuando pasa el Señor de las Penas por la calle Alfonso XII solo se oyen los pasos de los costaleros y las indicaciones de los capataces. El público se agolpa en el breve recorrido de la cofradía, en una jornada que se ha terminado por recuperar tras las importantes lluvias del medio día.

Aunque no había mucho riesgo de agua, los nervios han estado a flor de piel entre los hermanos que forman el cortejo a lo largo de toda la jornada. En la parroquia San Vicente ha habido dudas durante todo el día ante la inestabilidad climática, a primera hora de la tarde desde la Junta de Gobierno defendían que no tenían tomada ninguna decisión porque no había nada claro y que todo se valoraría llegada la hora. La salida del sol a mitad de la tarde ha hecho que todas las dudas se aclarasen y, finalmente, la Hermandad puede hacer su estación de penitencia.

Las Penas es una hermandad seria, "pero no triste", aclara Enrique Belloso, diputado de cultos. Si hay algo que lo demuestra es el primer tramo de Virgen, los más pequeños de la cofradía son también los nazarenos de ruán más jóvenes de la Semana Santa. Los hermanos de ocho a 13 años se colocan sus sandalias, espartos y antifaces para acompañar a sus titulares. Belloso ha sido durante varios años el encargado del tramo y reconoce que los niños "se suelen portar muy bien". "Vienen por herencia familiar y es un día muy importante para ellos y para sus familias", explica el miembro de Junta.

Las Penas de San Vicente. / Daniel Valencia

En casa de los Belloso se oye el bullicio a través del teléfono. Hay torrijas para merendar y varios hermanos jóvenes se reúnen para vestirse y prepararse antes de la estación de penitencia. "Tenemos fama de cerrados, si hubo un momento en el que la cosa estuvo mal, ha cambiado", confirma con prisas para poder continuar con sus amigos. De hecho, este joven indica que "la gente se sorprende" cuando ve la de actividades que organizan y la implicación de los hermanos.

Los jóvenes ganan importancia

Este año, la Hermandad celebra el centenario de su reorganización. Para conmemorarlo, la primera fila de la candelería de la Virgen y parte de la del Señor lucen escudos conmemorativos. El centenario de la reorganización sucede en un momento de esplendor. Desde la Junta, que vive su último Lunes Santo, se han querido centrar en las familias. Belloso señala que la tradición y la familia han sido fundamentales para Las Penas y que quienes hoy forman la corporación son herederos de aquellos hermanos que lograron la reorganización.

Durante la pandemia, la corporación no paró y trabajó mucho en intentar recuperar la vida de hermanos. Cada lunes del año, para recordar el Lunes Santo, se reúnen en misa y tienen un rato de convivencia posterior. "¡Y la gente viene!", sostiene el diputado, que señala que hay chavales incluso que solo van a misa y no se quedan para la cervecita posterior.

La juventud es a día de hoy un pilar de la corporación. Cada vez son más los miembros jóvenes que se acercan a la Hermandad. Las misas de los lunes, el grupo joven y el cuerpo de acólitos ha crecido en los últimos años hasta alcanzar un "gran número de hermanos". Los jóvenes se han volcado con la Hermandad y participan en numerosas actividades que organiza la corporación.

Antes de despedirse para comenzar a arreglarse y dirigirse a San Vicente recuerda que la cofradía recorre este lunes la carrera oficial de camino a la catedral, pero no tendrá que esperar hasta el año que viene. El joven pone en valor que cada Navidad, la corporación organiza la Carrera del Euro. De San Vicente a la Catedral. Con este evento, la Hermandad busca recaudar dinero para colaborar con la situación socioeconómica de los hermanos y con los reyes magos.