La oposición redobla la presión contra la consejera de Salud: reprobación, cese y comisión de investigación

Uno tras otro los portavoces de los partidos de la oposición han manifestado sus críticas a la situación de las listas de espera en Andalucía. No ha faltado nadie, ni siquiera Vox. Los partidos a izquierda y derecha del PP han denunciado la gestión de la sanidad pública por parte del Gobierno de Juanma Moreno, el mayor quebradero de cabeza del presidente. Cada vez las peticiones de cese de la consejera Catalina García se oyen más fuerte. Este miércoles, los partidos han insistido en pedir la reprobación, presentada por el PSOE y respaldada por Adelante Andalucía; una comisión de investigación y un pleno monográfico sobre la sanidad.

A finales de 2023, las listas de espera para poder ser operado en la sanidad pública andaluza subieron un 19,2%. 205.005 andaluces esperaban para entrar en un quirófano a 31 de diciembre de 2023. Un 38% de esos pacientes llevan más de seis meses pendientes de ser intervenidos. El tiempo medio de espera se situó en los 174 días.

En provincias como Sevilla, el número de pacientes que esperan más de un año para operarse aumentó más de un 80% en sólo seis meses. Esta cifra aumentó de junio a diciembre, si en verano 2023 la cifra de personas en esta situación era de unas 8.400, medio año después los pacientes aumentaron hasta superar los 15.200. Prácticamente el doble.

Voces cada vez más altas

Para contrarrestar estos malos datos, la consejera aseguró este martes que su Plan de Garantía Sanitaria han reducido las listas de espera quirúrgicas en 5.000 personas, aún hay 47.799 andaluces que no han podido ser operados todavía. Además, casi medio millón de andaluces esperan para ser atendidos en consultas externas. Aunque este anuncio no es suficiente para la oposición.

Estas cifras no calman a la oposición, que ya en el último pleno unieron fuerzas para pedir el cese de la consejera. Ante la falta de una sesión centrada en la sanidad, los partidos utilizan sus participaciones en los plenos para fiscalizar la labor de la responsable de Salud. Las preguntas sobre listas de espera y el fichaje del ex número dos de Salud, Miguel Ángel Guzmán, por la aseguradora privada Asisa a los dos meses de dejar su cargo como viceconsejero se repiten sesión tras sesión.

Los problemas se le acumulan a García, que este martes aseguró que no tiene intención alguna de moverse. "Estoy aquí para trabajar por y para los andaluces el tiempo oportuno", aclaró, aunque parecía que no iba a poder comentar nada al respecto, ya que el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, la cortó antes de hablar para señalar que "todos los miembros del Gobierno" traban "sin descanso para mejorar Andalucía".

El PSOE acusa al PP de "maquillar" las cifras

"Nos sobran motivos para reprobar a la consejera", ha repetido una y otra vez Ángeles Férriz, portavoz del PSOE. La socialista ha denunciado que "cuanto más dinero se destina a conciertos con la privada, más suben las listas de espera". Sin embargo, ha señalado que esta situación responde al "modelo privatizador" del PP y que la consejera "está blindada porque ha destrozado la sanidad pública". "Lo suyo será más de premio que de castigo", ha lamentado.

Como ya hizo este martes el socialista Josele Aguilar, la portavoz ha acusado al Gobierno andaluz de "maquillar" los datos ante la ausencia de cifras sobre la espera en los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (Chare) o en las pruebas diagnósticas. Férriz ha recordado que, hace ya casi un año, su partido pidió un pleno monográfico sobre la sanidad, algo que no ha ocurrido todavía y el PP ha rechazado que vaya a ocurrir.

La portavoz de Por Andalucía en la Cámara, Inmaculada Nieto, ha insistido en la necesidad de tener una comisión de investigación para estudiar los acuerdos con la sanidad privada para que el Gobierno de la Junta dé "explicaciones", algo a lo que se han negado los populares. "Esa estrategia de poner dinero público a disposición de las clínicas privadas no tiene base, no tiene defensa", ha señalado la dirigente de izquierdas, que ha querido subrayar también que "cada vez hay más personas en Andalucía esperando" para ser operadas o atendidas por un especialista.

El PP evita pronunciarse al respecto

"O no hay capacidad o no se puede", ha resumido el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. El líder de los andalucistas han confirmado que, si como ya señaló el PSOE este martes, se presenta una reprobación contra Catalina García, ellos la van a apoyar. "La consejera está preparando su fichaje por cualquier empresa de la sanidad privada", ha comentado haciendo referencia al ex número dos de Salud.

Incluso Vox se ha sumado a estas críticas. El portavoz de la formación, Manuel Gavira, ha indicado que "nadie duda de que el Gobierno de Juanma Moreno es incapaz de resolver el problema de las listas de espera". De hecho, ha acusado a los populares de no tener "voluntad política" para arreglar esta situación y de que el Gobierno ha "derivado" dinero a la sanidad privada "y el problema no baja, sino que sube". "O falta presupuesto o falta gestión", ha asegurado repitiendo las palabras del Sindicato Médico de Andalucía.

Pese a la insistencia de la oposición en este tema, el portavoz del grupo popular en el Parlamento, Toni Martín, no ha realizado ninguna mención al respecto. El diputado ha centrado su intervención en el "déficit de infraestructuras" que vive Andalucía.