La ministra de Vivienda tiende la mano al alcalde de Sevilla tras el polémico mensaje de su equipo

"Aliada", "soluciones", "colaboración". La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha desentendido de la polémica surgida con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en materia de vivienda. La socialista ha estado de visita en Sevilla este jueves y se ha lavado las manos después de que un técnico insinuara en un mensaje que la cartera desviará los fondos del Ayuntamiento a la Diputación tras el cambio de color político del Consistorio.

Este miércoles, El Español publicaba una captura de un mensaje de WhatsApp en el que un técnico del Ministerio hablaba de la posibilidad de no renovar unos fondos anuales por el cambio de color de la Alcaldía. Si bien la ministra ha dicho en un principio que no conocía esta información, después ha explicado que se trata de una inversión de cuatro millones de euros durante tres años y que el acuerdo ha terminado, aunque ha señalado que puede haber futuros convenios. "Los técnicos trabajan mucho y yo lo que les puedo asegurar es que la determinación y la vocación de esta ministra es atender a todas las administraciones", ha excusado la ministra.

Antes de que Rodríguez atendiera a los medios en la Diputación de Sevilla, Sanz, ha convocado a la prensa para denunciar al Gobierno "más antisevillano que hemos tenido en nuestra historia democrática". "Basta de castigar a la ciudad de Sevilla mientras vemos como llueven las inversiones en infraestructuras en otras comunidades o capitales", ha cargado el popular contra la ministra.

"No quiero ni pensar que ese mensaje se haga realidad. Sería la prueba más clara y evidencia más absoluta del sectarismo de este Gobierno. En esos 18.400 demandantes de VPO en Sevilla habrá votantes del PSOE y del resto de partidos. Tienen derecho a una vivienda digna independientemente de lo que hayan votado", ha insistido el alcalde hispalense. Además, Sanz ha asegurado que llegarán "a los tribunales" si hace falta.

Visita sin encuentro entre autoridades

Rodríguez ha defendido que en los 150 días que lleva al frente del Ministerio ha habido una "ausencia absoluta de proyectos" por parte del primer edil de la capital andaluza. "Si uno no llama a la puerta y no quiere ser atendido yo lo lamento", ha destacado. La socialista ha insistido en que, desde que dirige esta cartera, ha firmado numerosos convenios con ayuntamientos "de todo color" y ha interpelado a Sanz a que le cuente "qué quiere hacer en materia de vivienda". "Cuando me lo cuente y me lo explique, contará con mi colaboración", ha zanjado.

Ambos mandatarios se han culpado mutuamente de no haber podido encontrarse durante los días que la ministra está en Sevilla. Mientras que el alcalde ha acusado a Rodríguez de no tener "tiempo para hablar con el alcalde", la socialista ha señalado que el primer edil estaba invitado a visitar la Anunciación con ella, "pero no ha ido". Además, la responsable de Vivienda ha lamentado que Sanz se dedique "a insultar al Gobierno de España". "Dos no se pelean si uno no quiere y el alcalde de Sevilla no va a encontrar en mí una persona que le insulte", ha subrayado.

"En Sevilla es muy importante no solo la construcción de viviendas, también las viviendas protegidas. No sobra ninguna ayuda", ha insistido Sanz, que ha comentado que en los últimos años "solo se han construido 83 viviendas". Frente a esto, Rodríguez ha explicado que ella será una "aliada", cuando el alcalde "muestre interés".

Junto al presidente de la Diputación, Javier Fernández, la ministra ha apoyado el Masterplan del Cortijo del Cuarto, que construirá viviendas en una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados, la mitad de las cuales serán protegidas. También ha aplaudido la construcción de residencias estudiantiles asequibles para que "el precio del alquiler no sea un impedimento" para estudiar una carrera para los jóvenes que vienen de los pueblos a la ciudad. Por último, Rodríguez ha valorado el proyecto de la creación de un área metropolitana como la de Barcelona para aunar a los municipios más cercanos a Sevilla.