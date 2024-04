Carolina España destaca la apuesta de la Junta por industria del microchip en Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz por sentar las bases del futuro de Andalucía, “un futuro”, ha dicho, “centrado en la innovación y en crear empleo en sectores de actividad de alto valor añadido”, caso del importante impulso económico que va a suponer en los próximos años tanto para Málaga como para toda Andalucía, en general, la industria del microchip.

Éste es el análisis sobre el estado actual de la economía andaluza realizado por la consejera del Gobierno andaluz en el transcurso de una jornada organizada por La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica titulada La transformación económica de Andalucía. El encuentro, que ha contado con el patrocinio de Unicaja, ha reunido en los salones del Hotel Vincci Posada del Patio de la capital malagueña a representantes de instituciones municipales, supramunicipales y autonómicas además de un nutrido grupo de empresarios de Málaga y provincia.

La consejera Carolina España se ha referido al trabajo que está desarrollando su consejería, junto a la Fundación Innova IRV y el Málaga TechPark, en el diseño de una Estrategia Regional de Semiconductores y un Clúster de Microelectrónica centrados en los microprocesadores como elemento clave del desarrollo tecnológico y económico mundial. “Los semiconductores, son clave para el bienestar social y el crecimiento económico al estar presentes en todos los dispositivos electrónicos, es una industria clave y estratégica para el crecimiento sostenible de las economías”, ha señalado España, que se ha referido a la firma, hace ahora un año, del convenio por el que Andalucía se integraba en la Alianza Europea de Regiones de Semiconductores, integrada por 13 territorios, cuyo objetivo es garantizar la soberanía tecnológica del continente.

Tras las palabras de bienvenida del director de La Opinión de Málaga, José Ramón Mendaza, quien glosó la figura y trayectoria política de la consejera malagueña, tomó la palabra Carolina España para hablar de una Andalucía "que se está transformando, día a día, en sus parámetros económicos". España hizo referencia en primer lugar al crecimiento del PIB andaluz, "por encima de la media del país, algo que era impensable hace muy poco tiempo" y citó el último año, el 2023, donde creció un 2,5%, igual que el resto del país, a pesar del impacto negativo de la sequía que ha privado de una subida porcentual de dos puntos más "hasta un 4,5%", indicó.

Datos para el optimismo

Para la responsable económica andaluza, lo importante es que ahora Andalucía está convergiendo con la media de España, y ofreció el dato de que en los últimos cinco años "hemos ganado casi un punto de PIB de convergencia, del 74,1% al 74,9%, cosa que no ocurría anteriormente y todo ello liderando la bajada del paro en España, con una cifra que no se veía desde el año 2008: "Hemos reducido cinco puntos la tasa de paro situándola en el 17%, cifra que no nos podemos permitir pero que hay que poner en perspectiva y recordar que el paro llegó a alcanzar en nuestra comunidad casi el 36% ".

El récord en las exportaciones en los primeros meses del año, 7.000 millones (con un aumento del 11% cuando en España cae a un ritmo del 3%) el número de autónomos, 576.000, los 3,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, y la captación de inversión extranjera que se ha incrementado un 87% en Andalucía, pasando de 2.300 a 4.000 millones de euros, son otros datos que alentan, según la consejera, "una transformación económica que viene de la mano del sector empresarial y que se lleva a la práctica porque en Andalucía hay estabilidad política, institucional y presupuestaria con unas cuentas aprobadas que alcanzan los 46.753 millones de euros".

La seguridad jurídica, la revolución fiscal, "somos la segunda comunidad donde menos impuestos se pagan, sólo por detrás de Madrid", y las seis bajadas de impuestos, que han dejado un total de 900 millones de euros en los bolsillos de los andaluces y han provocado un aumento de la recaudación de más 14.000 millones de euros gracias al aumento de 555.000 nuevos contribuyentes, son otras de las claves económicas para Carolina España de la nueva etapa económica andaluza.

Un futuro lleno de innovación

"Trabajamos por sentar las bases del futuro de Andalucía - subrayó la consejera- queremos una Andalucía con más innovación, que emplee su talento en actividades de alto valor añadido. Somos ambiciosos, queremos ser disruptivos. Por eso hemos puesto la mirada en los semiconductores, en los microchips". España hizo referencia a la integración de Andalucía en la Alianza Europea de Regiones de Semiconductores, una red para el desarrollo de la microelectrónica y los semiconductores o chips, integrada por 13 regiones y 9 países punteros en esta materia, y que forma parte del Chips Act, que promueve la Unión Europea para garantizar la soberanía tecnológica del continente. "Andalucía es, junto a Cataluña y País Vasco, la tercera comunidad española que reúne las condiciones para ser admitida, un avance más de la Andalucía que desarrolla su economía a través de la tecnología puntera y una muestra de que nuestra tierra es un exponente en el desarrollo de semiconductores y microelectrónica", dijo.

Carolina España hizo referencia al proyecto de instalacion del IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre, una organización internacional de investigación y desarrollo que trabaja en los campos de la nanoelectrónica y las tecnologías digitales con sede en Bélgica) en Malaga, el mayor y más prestigioso centro tecnológico del mundo, que convertirá a nuestra ciudad en la segunda sede en importancia del mundo tras la central situada en Lovaina, Bélgica) y la aprobación de las cátedras chip, en las Universidades de Málaga, Sevilla y Granada que permitirán formar profesionales en Andalucía alrededor de la microelectrónica y que será el origen de un futuro clúster andaluz de microelectrónica, donde las empresas podrán cooperar con las cátedras chips de la universidades andaluzas.

Incentivos al sector empresarial

La consejera de Economía hizo referencia también a los mil millones de euros que se destinarán para incentivos al sector empresarial hasta el año 2029, y que a partir del mes de mayo se liberarán 80 millones de euros en ayudas directas al sector empresarial, pymes y autónomos."Van a salir cuatro líneas, tres de ellas de desarrollo industrial y una línea de I+D+i para inversiones, para la construcción de empresas y para el aumento de la competitividad", señaló España.

La consejera hizo hincapié en que todos estos logros se están consiguiendo en una Comunidad, la andaluza "que está absolutamente infrafinanciada". Desde el año 2009, que se aprobó el sistema de financiación actual, Andalucía pierde cada año, según Fedea, la Federación de Estudios de Economía Aplicada, unos 1.400 millones de euros, "y esto no hay quien lo aguante porque son ya 15.000 millones de euros desde el año 2009. Este es un sistema de financiación lesivo para Andalucía", remarcó España.

El caso de Málaga

En la última parte de su intervención, Carolina España quiso hacer referencia a Málaga, como pilar clave en la transformación de Andalucía. "Yo siempre digo que el modelo de éxito de Málaga tenemos que extrapolarlo al resto de provincias de Andalucía. Hablar de Málaga no es sólo hablar de la Costa del Sol, es un referente en innovación, en tecnología, en cultura, en talento, en turismo. El número de empresas en Málaga crece por encima de la media de Andalucía y por encima de la media de España. Málaga es un tractor, es un motor fundamental en Andalucía, un espejo en el que reflejarse". España felicitó al alcalde de la capital, Francisco de la Torre -presente en el acto- por su brillante gestión desde que accedió al cargo y citó los 615 millones de euros contemplados en los presupuestos para ejecutar los proyectos importantes para toda la provincia, como el Puerto seco de Antequera, el Metro de Málaga, o la construción del futuro Auditorio de la ciudad.

Para finalizar su intervención, la consejera señaló que "Andalucía se está transformando de la mano del sector empresarial porque necesitamos a las empresas y por eso estamos obsesionados por crear ese ecosistema para la inversión, ese microclima inversor que nos hace falta en Andalucía.Y lo vamos a conseguir, porque para eso tenemos estabilidad, tenemos seguridad jurídica, tenemos confianza, tenemos una revolución fiscal y tenemos simplificación administrativa. Andalucía siempre ha sido la mejor tierra para vivir, pero que ahora, entre todos, es la mejor tierra para invertir. Sin lugar a dudas, Andalucía es la mejor inversión".

Turno de preguntas

Tras la intervención de la consejera se abrió un turno de preguntas. España fue preguntada por la futura implantación de la tasa turística: "Nosotros, como Partido Popular, como Gobierno del Partido Popular, llevamos en nuestro ADN la bajada de impuestos". La consejera señaló que, a pesar de que hay algunas CCAA que ya la han implantado "no estamos radicalmente en contra de implantarla, pero si se implanta se tiene que hacer siempre de la mano del sector turístico andaluz, por eso calificó de "acertada" la decisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de encargar al consejero de Turismo, Arturo Bernal, los trabajos previos con todos los actores implicados.

A través de otras preguntas, España se mostró contraria a la eliminación de la Golden Visa que ha promulgado el gobierno central "porque nosotros queremos lo contrario, queremos atraer a la inversión y con la decisión del Gobierno de la nación, creemos se ahuyenta la misma". Además, La consejera señaló que, a pesar de no tener datos, estaba convencida que la medida "iba a afectar mucho a la Costa del sol".

Para finalizar el encuentro, Carolina España señaló las pautas del trabajo de su consejería a corto y medio plazo que pasan por "reducir la tasa de paro, mejorar el PIB por habitante, conseguir la financiación que por derecho le corresponde a Andalucía, atraer la inversión nacional y extranjera, atraer y retener el talento y la mejora de los servicios públicos".