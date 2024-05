Los sindicatos denuncian que el anuncio de 14.000 nuevas plazas en las oposiciones docentes es "rotundamente falso": "son las de reposición"

Este jueves por la tarde, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, anunció en el Parlamento que durante los años 2025 y 2026 la Junta de Andalucía convocará alrededor de 14.000 nuevas plazas de todos los cuerpos docentes. Un anuncio que los sindicatos calificaron inmediatamente de "rotundamente falso".

Tras la noticia, los sindicatos de enseñanza han denunciado que las 14.000 nuevas plazas anunciadas se corresponden en realidad con las plazas de reposición, es decir, las de aquel profesorado que, por el motivo que sea (jubilación, fallecimiento) han dejado de formar parte del cuerpo docente de Andalucía.

Plazas de reposición

La misma tarde del jueves, el sindicato Ustea Enseñanza emitió un comunicado en el que denuncia que "estas declaraciones en sede parlamentaria son rotundamente falsas y suponen una grave falta de respeto al Parlamento y a la ciudadanía de Andalucía". Desde Ustea explican que "las plazas que van a convocarse en los próximos años son de reposición, es decir, aquellas que se corresponden a las jubilaciones del profesorado que ya se han producido o se van a producir".

También el Área de Enseñanza Pública de CCOO Andalucía critica el anuncio de la consejera: "Las plazas anunciadas son exclusivamente de reposición. No es creación de empleo público, es simplemente cubrir las plazas de personas que han dejado de formar parte del cuerpo docente".

CCOO Andalucía considera que "una oferta de empleo público que no supere el 100% de la tasa de reposición no contiene en sí misma ninguna nueva plaza docente, puesto que se limita a suplir al profesorado que por jubilación, fallecimiento y otras circunstancias previstas en la normativa, han dejado de ser funcionarios/as".

"Del Pozo miente cuando señala que esas plazas son de nueva creación cuando suponen simplemente la reposición del funcionariado que sale del sistema, por lo que en ningún caso se trata de un aumento de plantillas", insisten desde CCOO Andalucía.

Por su parte, desde el área de Educación de UGT Andalucía declaran "no sabemos de dónde saca la consejera estos números [las 14.000 nuevas plazas docentes]". "Entendemos que la consejera está sumando las plazas que aún quedan por convocarse del año 2022 (algo más de 500), las plazas que aún no se han convocado del año 2023 (algo más de 3.000), las aproximadamente 3.000 correspondientes a la oferta de 2024, y las que se ofertarán en 2025 y 2026 (que aún no sabemos cuántas serán", razona su secretaria, Sandra Fernández.

Huelga general docente el 14 de mayo

La Responsable de Acción Sindical de Ustea, Carmen Yuste, considera que el anuncio de la consejera es un "intento de desactivación de la huelga convocada el 14 de mayo, para exigir el aumento de las plantillas docentes, haciendo pasar la cobertura de las jubilaciones como incremento de plantilla. Es indignante". Y añade: "a los motivos que ya teníamos para ir a la huelga, ahora se suma el intento de manipulación de la ciudadanía en el Parlamento. El 14 de mayo, la comunidad educativa contestará en las calles".

Un análisis que comparte la secretaria del Área de Enseñanza Pública de CCOO Andalucía, Lola Escabias. "Han hecho este anuncio poniéndolo como un aumento de plantilla para desactivar la huelga docente del 14 de mayo", valora.

Precisamente, ese mismo jueves había tenido lugar una Mesa Sectorial Extraordinaria con las organizaciones sindicales representantes del profesorado andaluz en la que la Administraión presentó el borrador de la Oferta de Empleo Público docente para 2024. CCOO tildó dicha propuesta de "insuficiente y raquítica" al considerar que no responde a las necesidades de aumento de plantilla que existen en el sistema público andaluz.

Desde UGT Andalucía aseguran que en la Mesa Sectorial del 2 de mayo, la Administración no les informó sobre el anuncio realizado posteriormente en sede parlamentaria.

Además, desde Ustea señalan que "la Consejería rompió las negociaciones sobre aumento de plantillas el pasado 1 de abril, cerrándose a cualquier diálogo en relación a este asunto, con la excusa de que se han prorrogado los presupuestos estatales". Añaden que "este pretexto es inaceptable; Andalucía tiene autonomía fiscal y financiera para desarrollar las competencias que contiene nuestro Estatuto y el gobierno de la Junta está obligado a desarrollar una política de distribución del gasto que beneficie a la mayoría social y desarrolle nuestros servicios públicos".