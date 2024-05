Se disparan en Andalucía las multas a los dueños de perros: estos son los tipos de sanciones y cuantías

El Servicio de Espectáculos Públicos y Animales de Compañía de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, ha abierto en 2023 2.046 multas a dueños de animales de compañía, lo que supone un 23,6% más que en 2018 (1.655).

De estos más de 2.000 procesos sancionadores, 1.223 (casi un 60% del total) afectan a perros potencialmente peligrosos por cuestiones como control de la licencia, seguro y medidas de seguridad tales como correa y bozal; el resto (823) se corresponden con animales de compañía y cuestiones relacionadas con la vigilancia, su registro y malos tratos.

Son los datos de 2023 ofrecidos por la Consejería de Antonio Sanz a preguntas de Europa Press. Por provincias, la que acumula un mayor número de expedientes es Córdoba, con 433, seguida de Sevilla (343), Granada (342), Almería (253), Málaga (229), Cádiz (195), Huelva (128) y Jaén (123).

Cuantía de las multas y tipos

Las infracciones a la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales pueden ser sancionadas con multas que van desde los 75 a 500 euros para las faltas leves; de 501 a 2.000 euros para las graves y de los 2.001 a los 30.000 euros para las muy graves.

Así, no contar con la licencia preceptiva para perros potencialmente peligrosos puede conllevar multas de hasta 15.025 euros; estar este tipo de animal en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena, podría acarrear una multa de hasta 2.404 euros; no mantener al animal en buenas condiciones higiénico-sanitarias, hasta 2.000 euros, y mantener de forma permanente perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos, un mínimo de 10.001 euros de sanción.

Andalucía contabiliza en la actualidad 2.291.365 animales de compañía identificados, lo que supone un 1,8% más que en 2022 (2.250.845). Este aumento, que se suma al ya registrado con respecto a 2021, cuando había registrados oficialmente 2.220.719 animales de compañía, "constata que se están recuperando las cifras prepandemia", cuando había en Andalucía 2.310.248 animales de compañía --a fecha de 2018--.

Actualmente, la comunidad andaluza cuenta con el 18,05% de los animales identificados en España y el 2,65% de Europa. En cuanto a especies, los gatos son los que más han aumentado, pasando de 247.655 a 282.814, lo que equivale a un 14,2% más que en 2022. No obstante, los perros siguen siendo el animal de compañía preferido por los andaluces, destacando los perros potencialmente peligrosos, que ascienden a 72.089 euros.

Málaga es la provincia que más perros de este tipo tiene, con 18.215, seguida de Sevilla (14.194), Cádiz (10.508), Granada (8.090), Almería (6.872), Córdoba (5.300), Huelva (5.045) y Jaén (3.865). La raza más numerosa es el American Staffordshire Terrier (25.693), seguido por el Pit Bull Terrier (15.291) y el American Bully (9.283).