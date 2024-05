La otra versión de los mutualistas: "No hay inconveniente en que los abogados se vayan"

Los abogados mutualistas llevan meses protestando en Andalucía porque les mejoren las condiciones de jubilación y otras prestaciones sociales. Los afectados aseguran que las pensiones no superan los 400 euros y que solo tienen bajas de hasta un año de incapacidad temporal o dos meses por problemas de salud mental. Ahora, el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones creará una plataforma para que pasen al Régimen de Autónomos (RETA) y puedan tener las mismas condiciones que el resto de los trabajadores. Pese a las críticas que se habían vertido sobre la aseguradora, su cúpula aclara que "nunca" ha estado en contra de esta pasarela y señala que "no hay ningún inconveniente en que se vayan".

Hay 11.926 mutualistas alternativos en Andalucía, que representan el 32,8% de los mutualistas andaluces. Hasta 1995, los abogados estaban obligados a inscribirse a una Mutualidad alternativa al RETA. Fue a partir de ese año cuando permitieron que se inscribieran como autónomos, sin embargo, al hacerlo perdían todo lo que habían cotizado durante sus años de trabajo. Desde entonces, los colegios de abogados han seguido fomentando esta posibilidad, a la que se adherían numerosos abogados jóvenes.

En 2005 la Mutualidad se transforma en un sistema de capitalización individual. Esto significa que cada uno puede recibir lo que aporta, no hay un fondo común. Según #J2, la plataforma nacional que reúne a todos los abogados afectados por esta situación, no fueron avisados de este cambio, algo que desmiente el director general de la Mutualidad, Rafael Navas. "Cada uno interpreta lo que interpreta y tiene un sentimiento distinto", responde. El director de la Mutualidad defiende que "hubo una asamblea y, aunque no se llegó a celebrar el punto de la transformación, sí que se comunicó de forma individual en los tres meses siguientes".

Las pensiones, en el punto de mira

Una de las principales denuncias de la plataforma #J2 es que las pensiones de las que disponen al llegar la edad de jubilación son irrisorias y apenas superan los 400 euros, aunque Navas sostiene que solo hay 2.500 abogados por debajo de los 500 euros. "El sistema que tenemos es llegar un capital de jubilación no a una renta", aclara rápidamente. El director general de la Mutualidad sostiene que son pocos los mutualistas que escogen la modalidad de renta vitalicia porque "si te mueres al mes siguiente, lo que pasa lo pierdes".

Navas explica que el problema con las jubilaciones no afecta a los jóvenes que se han incorporado a la mutualidad, ya que ellos han tenido que pagar el 80% de lo que exigía el RETA y ahora tendrán que pagar el 100%. "Están en pensiones por encima de los 1.000 euros", defiende.

Muchos mutualistas temían cambiar al RETA por miedo a perder todo lo que habían recaudado durante años. El director general indica que "cuando un mutualista va al régimen público el dinero lo tiene garantizado hasta la edad de jubilación" y que solo deja de recaudar, cuando deja de pagar sus cuotas. Sin embargo, Ana Delgado, portavoz de la plataforma #J2 en Sevilla, explicó a este periódico que "la aseguradora ha invertido el dinero que han recaudado a lo largo de su carrera profesional" por lo que este dinero puede no estar disponible, algo que rechaza navas, que ese dinero "no se pierde".

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, propone crear una pasarela para que todos los mutualistas alternativos puedan cambiar al sistema público sin verse perjudicados. Desde la Mutualidad denuncian que la política no ha tenido ningún tipo de interlocución con ella. "Estamos un poco a la espera de que se fijen los criterios para definir cómo será", explica Navas.

La nueva plataforma que plantea el Gobierno

Además, sostiene que no son ellos quienes marcaran los criterios para poder acogerse al RETA: "Estamos a lo que determine la Seguridad Social y tampoco nos podemos meter en cómo ha determinado esta pasarela", insiste. Eso sí, deja claro que en la Mutualidad están totalmente en contra de que la alternatividad termine en 2027, ya que, defiende, "es un derecho del abogado elegir qué sistema prefiere".

Durante años, formar parte de la Mutualidad salía más barato que adherirse al RETA por lo que muchos abogados autónomos preferían acogerse a este sistema que al de la Seguridad Social. De hecho, el director señala que podían pagar el 40% o el 60% de los que pagaban quienes formaban parte del sistema público. Las cosas han cambiado, y según Navas, "hace cinco años esta discusión no existiría porque estaba en duda el régimen de la Seguridad Social"

Ahora, con el aumento de los grandes bufetes, el número de abogados autónomos ha disminuido. "El año pasado entraron 1.200 cuando antes eran 7000", recuerda Navas. Es por ello que la Mutualidad está explorando nuevas vías de negocio y se dirige a nuevos sistemas. "No es que nos haga daño desde el punto de vista económico", sentencia.