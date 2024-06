El cupón de la ONCE reparte más de un millón de euros en dos provincias andaluzas: "Esto es mucha alegría"

El cupón dede la ONCE de este lunes ha dejado una parte de su fortuna en Sevilla, donde Antonio Velázquez vendió ayer diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 350.000 euros en Los Remedios.

Velázquez llevó la suerte al quiosco ubicado en Virgen de Luján 42 frente a la churrería y esta mañana, cuando ha sabido que ha dado el premio se ha declarado “muy contento” por sus clientes, que responden a un perfil muy variado, tanto de personas mayores, como de jóvenes. “Estoy esperando a los clientes que les ha tocado, esto es mucha alegría para todo Los Remedios”, dice orgulloso. Antonio lleva tres años vendiendo en Los Remedios después de haber vendido en Triana. “Yo estoy encantado con la clientela que me he hecho aquí, son todos muy amables y muy buena gente”, afirma.

Cuesta mantener una mínima conversación con Antonio, entre venta y venta de cupones y las primeras felicitaciones que recibe de sus clientes. “Ahí tienes bonita, suerte”, dice al dar el cambio a todas sus clientas que saben por él que ha dado el premio. A su juicio, la clave para ser un buen vendedor de la ONCE es, “sobre todo ser simpático, ser educado, sacar una sonrisa al cliente si se puede, y ser muy constante”, explica.

La vida sigue de otra manera

Antonio perdió la visión por completo por un accidente en 2001. Parado en su moto en un semáforo de la avenida de la Palmera esperando que abriera un coche le embistió, le hizo saltar por los aires, y le aplastó el nervio óptico. “Los tres primeros años nada más que quería morir”, cuenta ahora sin atisbo de emoción en sus palabras, con naturalidad. “A través de la sicóloga de la ONCE, María Ángeles, empezó a animarme y a convencerme de que la vida seguía de otra manera hacia adelante”, continúa diciendo. Antes era camarero en Reina Mercedes y desde 2008 vendedor en la capital andaluza. Tiene 54 años.

“La ONCE ha hecho mucho por mí -reconoce-. Me ha ayudado mucho, esta segunda parte de mi vida se la debo a ella, mi segunda vida, fue la que tiró de mi para arriba cuando estaba hundido y me hicieron ver que se podía vivir de otra manera, pero se podía vivir”, dice Antonio, que concluye presumiendo de la “sangre roja que corre por mis venas”, por su club del alma.

El gordo en Rota con 710.000 euros con varios cupones premiados

El sorteo de la ONCE ha dejado su mayor fortuna en Rota (Cádiz), al repartir 710.000 euros entre sus vecinos con varios cupones premiados, uno de ellos agraciado con medio millón de euros, además de otros seis cupones dotados con 35.000 euros cada uno.

En un comunicado, este organismo ha explicado que ha sido Juan Carlos Cerén, vendedor de la ONCE desde 2012, quien ha repartido los cupones premiados en su puesto en la avenida de María Auxiliadora esquina con Virgen de los Reyes, en pleno centro de la localidad gaditana.

"Me siento realizado porque esa es nuestra función, vender ilusión y dar premios para poder ayudar a la gente", ha comentado este martes a la ONCE, asegurando estar "deseoso" de saber quién ha sido la persona afortunada que se ha llevado el premio de medio millón de euros.

El vendedor se ha declarado "muy contento" por sus clientes, de quienes ha dicho son "gente trabajadora" hasta el punto que "algunos tienen que pedir préstamos para llegar a fin de mes o afrontar obras que no pueden pagar". "Ahora van a estar más desahogados y más tranquilos", ha afirmado.

El cupón dedicado a las Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras

El sorteo del 10 de junio estaba dedicado a la 34 edición de las Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras y ha dejado 350.000 euros en Sevilla y otro cupón premiado con 35.000 euros en Écija (Sevilla), por lo que ha repartido más de un millón de euros en premios mayores entre las provincias de Cádiz y Sevilla. El resto de los premios han ido hasta la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.