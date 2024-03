Pablo Fornals: "El día de mi debut en el Bernabéu, Isco me regaló su camiseta sin pedirme la mía a cambio"

Tras dar sus primeros pasos en el ACD Benicense, Pablo Fornals estuvo en la cantera del Villarreal hasta alevines. Marchó a la del CD Castellón, y permaneció hasta 2012, cuando apareció el Málaga en su vida. Tres años después, el 26 de septiembre, debutó de la mano de Javi Gracia en el Bernabéu, en un día que no olvidará por el regalo que le hizo Isco. En 2017 volvería al submarino amarillo antes de poner rumbo en 2019 al West Ham, de la mano de Manuel Pellegrini. Ahora es el Real Betis quien, tras cuatro temporadas y media en la Premier, lo ha convertido en su fichaje top en el pasado mercado invernal.

Pablo Fornals Malla (22 de febrero de 1996) nació en el seno de una familia humilde en Castellón. Dicen que siempre iba a un balón cosido al pie o pegándole patadas a piedras, a latas o a botellas. Siempre le ha gustado mucho jugar al fútbol y competir con todos, con pequeños o mayores incluso. "Ahora estoy en el parque cuidando de mi niño y mi mujer me tiene que llamar la atención, porque si veo una pelota moviéndose se me van los ojos".

Málaga y un debut soñado en el Bernabéu

Su última etapa formativa la pasó en Málaga, un sitio al que le guarda un gran cariño por todo lo que allí vivió. "Me llamó mucho la atención lo que el Málaga estaba construyendo. Aunque yo era un niño, pero estaba construyendo un proyecto muy bonito con Isco, con Joaquín, jugadorazos a los que todos admirábamos".

No tuvo la suerte de conocer al de Arroyo de la Miel en la temporada de su llegada al filial porque por entonces entrenaban en diferentes campos, pero sí guarda gratos recuerdos de aquellas noches de Champions League como la de Dortmund, que le hicieron sentir al Málaga más cerca.

Tras cinco temporadas en las categorías inferiores, el 26 de septiembre de 2015, Javi Gracia le hizo un regalo que nunca olvidará. A sus 19 años, cinco minutos antes de salir hacia el Bernabéu, Pablo se enteró de que iba a ser titular. Miró directamente al banquillo y no se encontraba, hasta que ojeó los once que saltaban frente al Real Madrid y se halló en la banda derecha.

No sólo la alegría inmensa por el debut, y por puntuar tras el empate a cero, se llevaría Fornals del día que se dio a conocer. Ahora compañero suyo y en aquel momento vestido de blanco, Isco Alarcón le regaló su camiseta en el día de su debut.

"Me hizo uno de los mayores regalos de ese día al regalarme su camiseta sin pedirme la mía a cambio. Él entendió que era mi primer día, y tener las dos camisetas fue un orgullo para mí" Pablo Fornals — Jugador del Real Betis Balompié

Villarreal y su conexión con Bakambu

Tras dos temporadas en el Málaga, el Villarreal pagó su cláusula y lo trajo de vuelta a donde todo empezó. Con los groguets pasó dos años antes de hacer las maletas rumbo a Inglaterra y enrolarse en las filas del West Ham.

En su primera temporada, coincidió con otro compañero suyo ahora en el Betis, Cédric Bakambu, al que regaló hasta que en invierno se marchara a China multitud de goles. Pablo acabaría esa temporada con 12 asistencias, empatado con Messi y Luis Suárez. "La gente se piensa que es algo difícil, pero con Cédric era muy fácil. Yo la ponía para adelante y Cédric corría y metía gol", recuerda Fornals convencido de las alegrías que le puede dar el punta congoleño a los verdiblancos.

Pellegrini se lo lleva al West Ham

El segundo año en Villarreal no fue como se esperaba. A pesar de los buenos resultados en la Europa League llegando hasta cuartos de final, cuando el Valencia los eliminó tras derrotarlos en ambos partidos, la temporada en la competición doméstica estuvo marcada por el runrún del descenso y Fornals, con ofertas en invierno, no quiso bajarse del barco y esperó a verano para proseguir su camino en el fútbol.

"Estuvimos abajo, costó bastante durante todo el año y yo tuve la opción de salir al West Ham o a otro club en invierno, pero mi forma de ser no es irme cuando las cosas van mal. Decidí aguantar y quedarme allí porque era lo que en ese momento sentía y pensaba que había que hacer. Cuando acaba la temporada y el Villarreal se salva, antes de ir al europeo sub-21, vuelven a mostrar interés y traen una oferta potente que gustaba a todas las partes", explica Fornals sobre su salida del conjunto groguet rumbo al West Ham.

Ese verano antes de enrolarse con los hammers, el castellonense fue citado por Luis de la Fuente, actual seleccionador, para disputar la Eurocopa Sub-21. "Tuve la suerte de llegar a un europeo con mi futuro decidido, y creo que eso también me dio mucha tranquilidad para hacerlo como lo hicimos. Bueno, como lo hice yo personalmente, y al final como salió todo", comenta Pablo sobre el torneo disputado en Italia y San Marino y en el que salieron vencedores tras derrotar por 2-1 a Alemania.

Atlético de Madrid y diferencias entre Premier y Liga

Tras cuatro temporadas y media en el West Ham, al que llegó a cambio de cifras cercanas a 27 millones de euros, y con Manuel Pellegrini en el banquillo del Olímpico de Londres, Pablo Fornals ha vuelto a La Liga. Con la entidad londinense disputó 203 partidos y conquistó la Conference League en la temporada 2022/23. Muy cerca pudo quedarse todo por un problema informático de la entidad inglesa que dilató la llegada del mediapunta castellonense al Real Betis y el reencuentro con el técnico chileno.

Al término de su segundo partido como verdiblanco en Cádiz, donde se estrenó como goleador con un tanto de bella factura, Fornals declaraba que: "No veía fútbol español por lo aburrido que me parecía. He vuelto a verlo hace tres semanas y me ha sorprendido el ritmo de juego". Ello no quita, que aunque haya visto una mejoría en La Liga, piense que no hay diferencias con la Premier.

Este próximo domingo el Betis jugará en el Cívitas Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en busca de seguir persiguiendo al Athletic Club y dejando a raya a la Real Sociedad en la pelea por volver a Europa por cuarta vez consecutiva. Un partido que tiene Pablo Fornals entre ceja y ceja: "Sólo pienso en ganar el domingo al Atlético de Madrid o ponérselo lo más difícil posible".

El derbi que se disputará el último fin de semana de abril en el Benito Villamarín, no le quita el sueño al castellonense, que reconoce estar centrado sólo en ganar al Atlético, y que no sabía ni la fecha en la que caía porque lo que manda es el día a día y sacar los tres puntos del Metropolitano.

Sueños con el Betis y vuelta a la selección

La importancia para el Real Betis de volver a jugar en Europa por cuarto año consecutivo es alta, y en ello se encuentran los de Manuel Pellegrini peleando con Athletic Club y Real Sociedad. Ahora mismo sextos en la clasificación y con el Metropolitano en el horizonte, Fornals, quien ya ganara la Conference el año antes de venir con el West Ham, sueña con repetir título con los verdiblancos en las próximas temporadas.

"Sueño con poder jugar una competición europea con el Betis, que este año no he podido. Por qué no soñar con ganar un título" Pablo Fornals — Jugador del Real Betis Balompié

Hay que recordar que Pablo Fornals no fue inscrito en la lista A de Conference League para los duelos frente al Dinamo de Zagreb, en los que el conjunto verdiblanco acabaría cayendo eliminado tras no remontar en Croacia el 0-1 de la ida en el Benito Villamarín.

Un Fornals que también tiene en el futuro regresar con España a una convocatoria. Precisamente, Luis de la Fuente, fue el seleccionador que lo hizo campeón sub-21 en Italia y conoce bien al castellonense. El centrocampista sabe que no es sencillo dado el alto nivel que hay en La Roja actualmente, pero dependerá en parte de su desempeño con el 18 del Betis a la espalda para entrar en las quinielas de una futura lista de la selección.