Pellegrini: "Pezzella sufrió un golpe en el dedo y probablemente tenga una fractura"

Es poco común que Manuel Pellegrini se pronuncie sobre el futuro de los jugadores del club, pero el técnico del Betis se ha mostrado más hablador con el medio argentino Clank, donde ha conversado sobre la temporada y también ha avanzado algunas conclusiones sobre los jugadores que en estos momentos forman parte de la plantilla del club heliopolitano.

Sobre la temporada, el uruguayo reconoce que se ha mantenido la dinámica de años anteriores, fijando siempre como meta prioritaria LaLiga. "Es una temporada similar a las tres anteriores, pues se ha clasificado tres años seguidos para Europa, lo que no había conseguido el club en 107 años de historia". No obstante, admite que mientras las metas evolucionan y la exigencia aumenta, el apoyo económico para materializarlas no acompaña.

"Las ambiciones crecen y a lo mejor no van de la mano de la realidad económica. En Europa nos hubiera gustado llegar más lejos y en Copa fuimos eliminados de forma prematura, pero nuestra prioridad siempre ha sido LaLiga, cuando lo fácil habría sido centrarse en lo que más atrae, que es Europa, pero después te eliminan".

En cuanto a la situación de sus jugadores y su continuidad para la próxima temporada, ha señalado el caso concreto de Guido y Pezzella: "Hay muchas especulaciones sobre la salida de muchos jugadores del Betis. Ahora mismo son parte del plantel y nos quedan cuatro partidos muy importantes. No los echemos tan rápido, no es tan fácil. Ya veremos qué pasa cuando acabe el curso. Yo espero que estén con nosotros la próxima temporada".

De igual manera, no ha dudado en valorar la situación de Isco en el equipo. No es la primera vez que el técnico verdiblanco se deshace en halagos hacia el malagueño, rememorando la etapa de ambos en la Rosaleda. "En el Málaga pagamos la cláusula de rescisión y después me lo quise llevar al City, pero lo fichó el Real Madrid, donde pegó un salto gigantesco. Luego tuvo su paso por el Sevilla medio frustrante y ya sabes que las relaciones entre Sevilla y Betis no son muy buenas".

Pellegrini, además, defiende el compromiso que está demostrando Isco durante esta temporada y el rendimiento que está demostrando. "Quizás me convenció el agente de traerlo del Sevilla para acá y hablando cinco minutos con Isco por teléfono me di cuenta de que había un jugador comprometido, que quería volver a retomar los grandes años que tuvo en el Real Madrid. Calidad le sobraba, así que lo trajimos y no ha defraudado a nadie".