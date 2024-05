Pellegrini confirma la venta de Chadi: "Está en conversaciones y pasará examen médico el lunes"

Con el acceso a la Conference League conseguido y con la temporada a un día de llegar a su fin, ha comparecido Manuel Pellegrini al término del entrenamiento del Real Betis Balompié en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Cuenta con nueve bajas el técnico verdiblanco para medirse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y como de costumbre, ofreciendo el parte médico de los descartados para viajar a la capital de España, ha dado comienzo su última rueda de prensa previa del campeonato nacional.

Bernabéu, buen escenario para terminar la temporada

"Creo que siempre independiente con quien se acabe es bueno acabar la temporada bien. Tiene más trascendencia por ser el Madrid y tener que jugar la final de la Champions. Que sea un buen partido para la gente".

Puntos fuertes y débiles del Betis en la temporada

"Lo mejor ha sido clasificar a Europa por cuarta vez, independiente que haya sido la Conference en vez de la Europa. Plantel complicado en verano, se vendió por 60 y se fichó por 20. El tema de los centrales nos costó la clasificación de la Europa League, nos hubiera gustado seguir más en la Copa del Rey, que fue lo peor de la temporada. Clasificar a Europa está dentro de los objetivos del club, objetivos ambiciosos de volver siempre a Europa".

Mercado movido en verano

"Si es por los rumores, se esperan bastantes movimientos de plantilla. Dependerá de la capacidad económica que tenga el club para reforzarse. Es complicado hablar aún. La nota está aprobada, es una buena temporada, me hubiera gustado terminar en casa ganando también, perdimos la Europa en casa, son cosas puntuales que me hubiera gustado mejorar".

"No quiero hablar sobre nombres puntuales porque no se sabe lo que va a suceder. Lo deportivo y lo económico van de la mano, y mientras mejor va, más probabilidades hay de conseguir logros".

4 años seguidos en Europa

"No sé si la palabra es perder la perspectiva, pero es muy difícil lograrlo, no lo hemos hecho en la historia. Lo hemos intentado aun dando ventaja en el presupuesto a otros clubes, pero lo hemos igualado en el campo. Es un gran logro para el club ir reduciendo el tema económico y ojalá sigamos en Europa".

Bravo, titular en el Bernabéu

Claudio, independiente de si juega o no mañana, se merece un homenaje por su carrera y seguirá jugando en otro lugar. Veremos mañana el equipo que sale frente al Real Madrid".

Betis y Champions

Lo acabo de decir. Somos los impulsores de esa exigencia y ambición que tenemos, pero hay una realidad económica que no se puede obviar. Tampoco garantiza por tener mejor plantilla, pero cuando comienza una temporada hay que estar acorde en los objetivos a la realidad económica".

Real Madrid

"No puedo saber con qué Real Madrid nos vamos a encontrar, no estoy en la cabeza de Ancelotti. El Madrid tiene un plantel de 25 jugadores y cada vez que juega uno demuestra por qué están en el Madrid. A excepción de dos o tres que tienen gran nivel y están por encima, tienen un plantel muy bueno".

Eliminación copera frente al Alavés, un golpe duro

Una eliminación cuesta. Ir de visita no es fácil, Alavés ganó al Atlético en casa, partidos importantes. Creo que tuvimos mala fortuna en el sorteo y veníamos de complicaciones en Europa y fue el momento más bajo de la temporada, peor que cuando perdimos cuatro seguidos hace poco".

Kroos y Ceballos

"De Toni Kroos poco más se puede decir, tiene una calidad tremenda, con los logros que ha conseguido. Es bastante joven, pero tomo la decisión y tendrá sus razones para hacerlo".

"Dani no es un jugador nuestro y es uno de los tantos que cuando está en plantillas tan competitivas sigue creciendo aunque no juegue siempre".

Guido y Miranda, posibles salidas

"Cuando termine el lunes la temporada sabremos qué pasa con el plantel, si no siguen, los que vienen, los que se van, los que se venden, veremos más adelante. Volveremos al trabajo el 8 de julio.

"Las posiciones a reforzar van a depender mucho de los jugadores que salgan del plantel. Caso de Guido, Miranda o Abner que ya está vendido. Veremos los que se van para ver los que pueden venir y que traten de mejorar la plantilla".

El Real Madrid Pellegrini hizo 96 puntos

"No lo tenía en cuenta para el partido de mañana. En mi Madrid me hubiera gustado tener a Toni Kroos, tenía grandes delantero como Cristiano o Kaká, pero nos faltaban mediocentros. Los 96 puntos no es una motivación".

"Todo lo que ha hecho el Real Madrid es digno de elogio. Va mejorando su plantel año tras año y aunque tenga diferencias de opinión con Florentino Pérez, no tengo problemas con él y lo ha hecho francamente bien. Ancelotti estuvo y volvió, y sigue demostrando que es el indicado para el Madrid".

Pezzella y Ayoze, cláusula de 4 millones

"Bueno son dos de los 18 nombres que han salido, se van todos los centrales, los medios, William, Fekir, todos en la lista de salida por la prensa y luego hay que ver lo que pasa realmente".

"Chadi Riad está en conversaciones y pasará examen médico el próximo lunes, por lo que no está citado"

"El papel del técnico es muy importante pero el plantel lo llevan los titulares y los líderes"



"Los capitanes y líderes son los que hacen vestuario y no sólo por personalidad, por la trayectoria. El plantel los siente cuando los pierde, pero hay que tratar de traer a otro Joaquín, a otro Canales, Guardado, Guido... Detrás de la trayectoria hay vivencias que se transmiten y llegan al vestuario".