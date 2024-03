Hay Festival busca convertir Sevilla en la "capital del pensamiento crítico" con Stephen Frears como estrella

El Hay Festival Fórum regresa a Sevilla tras el éxito de la primera edición y lo hace a lo grande con 17 eventos y casi 40 protagonistas invitados. Una cita que se desarrollará en dos sedes emblemáticas de la ciudad, la Fundación Cajasol y la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, y que tendrá lugar del próximo 14 al 17 de marzo. Esta segunda edición estará cargada de grandes personalidades del cine, la arquitectura, la literatura, el periodismo, la economía y las artes.

Un evento está llamado a “hacer de Sevilla la capital del pensamiento crítico”, según ha expresado la directora de Hay Festival Fórum Sevilla, Sheila Cremaschi. Entre los invitados de referencia internacional destacan el cineasta británico Stephen Frears, los arquitectos Yvonne Farrell (Premio Pritzker), Reinier de Graaf, los urbanistas Greg Clark y Martha Thorne; figuras de la literatura como Luis Mateo Díez (Premio Cervantes 2023) y María Dueñas; de la comunicación, con Carlos Franganillo, Pepa Bueno y Rafa Latorre; o de la economía, con el conocido profesor surcoerano Ha-Joon Chang, entre otros muchos.

La capital andaluza se consolida, así, como escenario de esta prestigiosa cita internacional tras su gran estreno en la ciudad en octubre de 2023. El encuentro dialogará acerca de la transformación de las ciudades y los agentes que contribuyen al cambio en las grandes urbes, con el horizonte puesto en la celebración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, un hito en la historia de Sevilla que dio origen a la imagen moderna que la capital andaluza exportó al mundo.

La Fundación Cajasol será el escenario en el que se desarrollen los eventos relacionados con la literatura, el cine y el flamenco, mientras la Fundación Valentín de Madariaga y Oya acogerá en su sede las sesiones relacionadas con la arquitectura, el urbanismo y el arte. Las entradas y los abonos de HAY FESTIVAL están ya a la venta en www.hayfestival.com. Los encuentros se podrán seguir presencialmente y también de manera gratuita vía streaming en la web.

La Fundación Cajasol y la Fundación Valentín de Madariaga y Oya serán las sedes de los encuentros de esta nueva edición

El programa completo del Festival se ha presentado este viernes en Sevilla en un encuentro informativo en el que se ha dado a conocer la nueva imagen del Hay Festival, así como la incorporación de la Cámara de Comercio de Sevilla como entidad colaboradora del encuentro. Gracias a este acuerdo, la sede de Campus Cámara y EUSA acogerá uno de los proyectos especiales de esta edición: el taller multiartístico ‘Todo lo Bueno’ liderado por Kubbo y Mayumaná con el que se abrirá el programa del Festival.

Este proyecto, impulsado por la Fundación Banco Sabadell, reunirá a un grupo de jóvenes para reflexionar en un entorno creativo y dinámico sobre la narrativa que quieren legar a próximas generaciones. Toda esta reflexión ocurrirá en espacios que rompen moldes tradicionales: participativos, artísticos, divertidos y creativos, guiados por artistas y facilitadores especializados en innovación social y cultural.

La iniciativa se enmarca en el compromiso social del Hay Festival, que esta edición ha programado actividades dirigidas a las nuevas generaciones y de manera especial a colectivos vulnerables, como la propuesta que de la mano de la Fundación José Manuel Lara acercará la literatura a los escolares de un instituto del Polígono Sur de Sevilla, uno de los barrios más deprimidos de la Unión Europea. Bajo el título “Leer para abrir las puertas al futuro”, los niños y niñas de Educación Secundaria del IES Ramón Carande podrán dialogar con el autor de dos obras escogidas por ellos mismos.

Un programa cargado de estrellas

La agenda dedicada a la literatura, el cine y el flamenco del Hay Festival tiene como figura más destacada la del escritor leonés Luis Mateo Díez, flamante ganador del Premio Cervantes, que pasará por la capital andaluza poco antes de la ceremonia de entrega del galardón para revivir la tradición de las viejas historias orales de El Filandón junto al académico José María Merino y el escritor Juan Pedro Aparicio.

Por su parte, la novelista superventas María Dueñas guiará al público por las geografías y ciudades que sirven de escenario a alguno de sus títulos más populares. Lo hará en conversación con Ana Gavín, directora de relaciones editoriales del Grupo Planeta, en un acto en colaboración con Fundación José Manuel Lara y Grupo Planeta.

El cine tiene un papel protagonista en la edición de 2024 en la figura del cineasta británico Stephen Frears, uno de los creadores más influyentes del panorama cinematográfico de las últimas décadas. Además de la conversación que mantendrá con la crítica de cine Marta Medina, el público sevillano podrá disfrutar de tres de sus más aclamadas producciones: Las Amistades Peligrosas, un episodio de la serie State of the Union y The Queen, film éste último en el que Frears traza un afilado retrato de la reina Isabel II en los días que siguieron a la muerte de Diana de Gales.

Sin olvidarnos del flamenco como seña de identidad de la ciudad, que nos acercará la personalidad del cantaor Nano de Jerez, en su conversación con el director de ABC de Sevilla y especialista en flamenco, Alberto García Reyes.

Desafíos artísticos que se entrecruzan con la perspectiva económica, con la visita del economista surcoreano Ha-Joon Chang, especializado en la llamada economía del desarrollo, que analiza con mirada crítica el fenómeno de la globalización y el libre mercado. Conversará con él la prestigiosa periodista británica Helena de Bertodano, destacada por sus entrevistas a grandes personalidades internacionales, desde el Dalai Lama a George Soros.

Participan referentes de sectores como el cine, la arquitectura, la literatura, el periodismo, la economía y las artes

El periodismo es, de hecho, otro de los temas de debate, con rostros muy conocidos del panorama mediático como Pepa Bueno (El País), Carlos Franganillo (Mediaset), Rafa Latorre (Onda Cero) y Teodoro León Gross (Canal Sur).

La Fundación Valentín de Madariaga y Oya en su sede del que fuera Pabellón de Estados Unidos de la Exposición Iberoamericana de 1929 dará acogida a las sesiones relacionadas con la arquitectura, el urbanismo y el arte. La moda, el diseño y el entorno urbano abrirán la edición de 2024 con el comisario de moda y arte Eloy Martínez de la Pera y la gestora cultural internacional Sofía Barroso, que estarán moderados por el director de la Cadena COPE en Andalucía, Joaquín López-Sáez.

Asimismo, expertos mundiales como los arquitectos Reinier de Graaf, Martha Thorne, Yvonne Farrell (Premio Pritzker de Arquitectura), Valentín de Madariaga, que además ejerce de anfitrión, y la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivell, reflexionarán sobre el presente y el futuro de las ciudades, los discursos dominantes en la arquitectura de hoy y la contribución de la arquitectura y el arte al individuo y la comunidad.

El siglo XXI está llamado a ser el de las ciudades. Las urbes son el ámbito natural de la innovación y del progreso. Pocas personas hay más indicadas para hablar sobre las crisis y las oportunidades del desarrollo urbano como el prestigioso urbanista Greg Clark, que conversará con el periodista Miquel Molina sobre sobre el futuro de las ciudades en un mundo global.

Finalmente, el pintor sevillano Miki Leal y el diplomático Santiago Herrero analizarán en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya de qué manera la cultura ejerce como motor de desarrollo y de cooperación cultural, al tiempo que es una herramienta esencial para la marca España.

El objetivo es "fomentar el pensamiento crítico"

Como ha subrayado Sheila Cremaschi, directora de Hay Festival España, “una de las grandes satisfacciones de organizar el Hay Festival es comprobar la implicación de las ciudades anfitrionas y las sinergias que este evento genera. Esta segunda edición cuenta con grandes aliados entre las principales entidades culturales, empresariales y de la sociedad civil, que con su apoyo y prestigio contribuyen a hacer mayor y más diversa la experiencia que ofrece el evento”. El objetivo de este encuentro, ha explicado, “es fomentar el pensamiento crítico a través del diálogo y la conversación. Que el público que venga y también el que nos siga a través de internet contribuya a abrir un debate enriquecedor”.

Por su parte, el director del Campus Formativo Cámara de Comercio de Sevilla, Javier Fernández, ha considerado esta segunda edición como “un evento altamente positivo para la ciudad” y ha expresado su deseo de que ésta sea una edición “de otras muchas” con el apoyo de la ciudad. La colaboración con el Hay Festival permitirá ofrecer 300 becas para el acceso a los eventos del Festival de las que se beneficiará la comunidad educativa de EUSA y Campus Cámara. Igualmente, la Universidad de Sevilla, la Fundación Cajasol y la Fundación Valentín de Madariaga y Oya han acordado con Hay Festival ventajas en el acceso a eventos del evento.

Colaboran en esta segunda edición Fundación Banco Sabadell, Fundación Cajasol, Fundación Valentín de Madariaga y Oya, Fundación José Manuel Lara, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Grupo Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial, Around Art, Embajada de Reino Unido, Embajada de Irlanda, Embajada de Países Bajos, Embajada de Portugal, Turismo de Portugal, Visit Portugal, Universidad de Sevilla, Colegio de Arquitectos de Sevilla, Fundación Arquitectura Contemporánea, Hotel Inglaterra, Fundación Casa de Alba y Castillo de Almodóvar.