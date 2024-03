'La sociedad de la nieve' despierta (por sorpresa) el fenómeno fan adolescente

'La sociedad de la nieve' no es una película para adolescentes. La cinta, a priori, no debería apelarles por la temática, ni por la cercanía a los hechos -ocurridos en 1972, cuando ni siquiera habían nacido-, ni por la dureza de las imágenes, que no son aptas para todo tipo de públicos. Sin embargo, por alguna extraña razón, los más jóvenes han conectado con la historia que ha relatado J. A. Bayona incluso más que con cualquier otro drama adolescente. El filme está nominado a los premios Oscar, que se celebran la madrugada de este domingo 10 de marzo, por mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería.

La cinta se estrenó en Netflix y, en pocos días, se convirtió en una de las películas de habla no inglesa más vista de la plataforma de 'streaming'. Como si se tratara de una ficción adolescente, las redes sociales -como no, especialmente TikTok-, se llenaron de vídeos de jóvenes comentando la tragedia de los Andes. Muchos ya han visto hasta 10 veces la película, han leído el libro de Pablo Vierci, han rescatado entrevistas de los supervivientes del accidente y han investigado hasta descubrir el más mínimo detalle de los hechos.

Fenómeno sin precedentes

La película se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en la carrera de Bayona. "Sabíamos que 'La sociedad de la nieve' iba a funcionar y podía ser otro 'Lo imposible', pero ha traspasado todo eso", confiesa el maquillador David Martí en una conversación con este diario. Y es que el filme no solamente ha despertado el interés de los adultos, más cercanos al relato, sino también de la audiencia más joven.

El hecho de que 'La sociedad de la nieve' se pueda ver en una plataforma como Netflix ha abierto más su público y ha hecho que llegue a una audiencia más amplia. Todo el mundo la tiene al alcance de su mano y toda la información sobre la tragedia está disponible en internet para poder verificar y consultar los hechos que se narran.

También ha ayudado a su popularización la conversación que ha surgido en las redes sociales y el efecto 'FOMO' ('Fear of missing out', en inglés, el miedo a perderte algo y no formar parte de un acontecimiento social) que se ha generado gracias a los vídeos virales de TikTok. La tragedia ocurrió hace más de 50 años, por lo que los más jóvenes no vivieron los hechos, pero las redes sociales han creado una conversación social tan grande que hace que todo el mundo quiera ser partícipe de él.

Un ídolo adolescente

Bayona, consciente de la popularidad que había conseguido en la red, organizó una quedada internacional con sus seguidores para visualizar y comentar la película a través de X (antes, Twitter). "Esa cercanía lo hace único", apunta Martí, y también hace "especial" su trabajo.

Aunque fuera el último de sus cometidos, la película también ha encontrado el nuevo ídolo adolescente del momento. El protagonista del filme, Enzo Vogrincic, ha desatado la locura entre los más jóvenes. El uruguayo ya supera los 2,4 millones de seguidores en Instagram y sus fans le siguen allá donde va. "Estábamos saliendo del hotel y subiendo al autocar para ir a la ceremonia de los Goya y estaba lleno de adolescentes que se pusieron a gritar al ver a Enzo Vogrincic", desvela Martí. "¿Cuándo hemos hecho una película para adolescentes?", se preguntó entonces Alain Bainée, director de arte.