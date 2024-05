Un truco de la abuela sevillana para una ensaladilla insuperable y que además sirve para muchas otras recetas. Los platos de recetas caseras, heredadas de generación en generación y compuestas a base de ingredientes naturales, fáciles y rápidos de elaborar, no solo van a seguir estando presentes en los hogares y bares de culto, sino que además resisten y derriban las embestidas de las deconstrucciones, añadidos fuera de contexto y adornos superfluos de la nueva moda cocinera que complican el bolsillo, el tiempo y hasta el sabor tradicional de lo que hacía tu madre, tu abuela y la abuela de tu abuela.

Y como en El Correo de Andalucía tenemos abuela, nos echamos las flores necesarias para darte la receta de la abuela Herminia, la de un plato ideal para refrescarnos en los calurosos días de verano, pero que se disfruta durante todo el año: la ensaladilla perfecta.

La ensaladilla es la tapa estrella de Sevilla

La ensaladilla forma parte de la vida de los sevillanos (hasta tiene un Observatorio, el ODER) y por muy “ruso” que sea su apellido, en Sevilla, a la ensaladilla se le llama eso: ensaladilla, sin más, como los ingredientes que necesita para elaborarse, los justos y necesarios, los de toda la vida. Otra cosa es 'la corona' que se añada, que ha de guardar un canon del sabor para no alterar el producto culinario.

Este plato es la tapa estrella y una referencia ineludible en cualquier bar que se precie. Es el entrante imprescindible en las reuniones familiares o con los amigos, la invitada que no desentona en las bodas, bautizos o comuniones. La puedes comer en el pisito de la playa en verano, o después de esquiar Sierra Nevada. La ensaladilla no tiene horarios ni fechas de calendario. Su elaboración no tiene muchos secretos, es una receta de bajo costo y de gran rendimiento. Se puede preparar en poco tiempo y, aunque parece sencillo, hay algunos trucos que pases de hacer una buena ensaladilla a una ensaladilla perfecta.

Ensaladilla perfecta / ODER

La cocción de las patatas marca el punto de la ensaladilla

Una de las claves, que cada vez más 'cocinillas' están utilizando, está en la cocción de las patatas. Para que las patatas queden al nivel Dios, es importante cocerlas con la piel y en agua fría. De esta manera, la patata se cocina de manera uniforme y no se deshace si le añadimos el trucazo definitivo, pero primero vamos a elegir la patata.

La mejor patata del mundo para la ensaladilla

Pero no solo la cocción es importante, también lo es la elección de la patata. Y aquí te vamos a revelar cuál es la mejor patata del mundo para tu ensaladilla: una patata del terreno, que se siembra en arena, en una tierra privilegiada con el clima apropiado para ofrecernos el tamaño, la textura y el sabor de las patatas de siempre: la papa Sanlúcar. Esta patata es perfecta para la ensaladilla debido a su textura firme y su sabor suave. La papa de arena es la mejor patata del mundo.

Así que ya sabes, si quieres que tu ensaladilla rusa sea la envidia de todas las ensaladillas, ya seas de Sevilla o no, sigue estos consejos y verás cómo tu ensaladilla sube de nivel.

Ingredientes para la ensaladilla perfecta (para 4 personas):

- 2-3 patatas grandes

- 4 zanahorias

- 2 huevos

- Mayonesa al gusto

- Sal al gusto

El Gorrión¸ es un vaso más grande y alargado que la Caña, donde es posible servir prácticamente el doble de Manzanilla

Elaboración de la ensaladilla

1. Cocer las patatas, las zanahorias y los huevos:

- Lava las patatas y ponlas a cocer en una cazuela con agua fría, sal y añade el trucazo para que la cocción de la patata sea perfecta y no se raje: añade un gorrión de Manzanilla de Sanlúcar.

- Pela las zanahorias, córtalas en rodajas y añádelas a la cazuela.

- Cocina a fuego medio durante unos 25-30 minutos, hasta que las patatas estén tiernas.

- En otro cazo, cuece los huevos durante 10 minutos desde que el agua empiece a hervir.

- Una vez cocidos, deja enfriar las patatas, las zanahorias y los huevos.

2. Preparar los ingredientes:

- Pela las patatas y los huevos y córtalos en cuadraditos pequeños.

- Haz lo mismo con las zanahorias.

3. Mezclar los ingredientes:

- En un bol grande, mezcla las patatas, los huevos y las zanahorias.

- Añade una primera capa de mayonesa para empezar a ligar y ve mezclando añadiendo mayonesa al gusto hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

- Déjala reposar y enfriar cubierta con un flim transparente.

- Para servir, sé generoso, la ensaladilla se sirve a cucharones, nada de usar cucharas de bolas de helado, en concha o plato de loza. Olvida de usar pizarras para la ensaladilla y al apartar se generoso con una capa más de mayonesa para cubrir.

Corona y empuja tu ensaladilla

Si quieres perfeccionar tu ensaladilla, ponle un generoso tronco de melva canutera a la hora de servir y saldrás ovacionado.

Y para empujar, el pico gordo o la regañá. ¡Buen provecho!