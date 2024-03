Depeche Mode sorprende en Madrid con la actuación inesperada de la bailaora de flamenco Belén López

En su primera fecha en Madrid, la banda británica ha conseguido juntar 15.000 personas en el famoso Wizink Center. Una cita en la que han comenzado su gira española con el Memento Mori World Tour 2024. La actuación de este pasado martes ha contado con todo su repertorio: música electrónica, tecno y rock.

La banda británica, liderada en la actualidad por Dave Gahan y Martin Gore realizaron un espectáculo muy completo con canciones que hicieron marcar a toda una generación. Entre ellas la canción Enjoy the silence. "Lo que ha pasado hoy con Enjoy the silence ha sido alucinante. Todavía no me lo creo. Creo que me gusta el flamenco", son palabras de una seguidora de los míticos Depeche Mode.

La sorpresa inesperada de la noche

Justo cuando sonaban las primeras notas de su popular Enjoy the silence, llegó el momento más esperado de la noche. Subió por sorpresa al tablao (improvisado) la bailaora de flamenco Belén López. La bailaora catalana de 36 años mostró gran complicidad con el grupo, moviéndose por el particular escenario instalado para su actuación. El resultado ha sido todo menos sorprendente.

Al parecer, el dúo británico estuvo horas antes del concierto en un restaurante de Madrid. Allí pudieron conocer a la catalana y proponerle dicha sorpresa. Así fue, la bailaora no se lo pensó dos veces y aceptó subirse al escenario para levantar al público en una sonora ovación. Aquí os dejamos el vídeo para que podáis disfrutar de la actuación.