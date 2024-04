Últimos días de la exposición 'El pliegue', la reflexión sobre el Barroco de José Luis Bezos

La muestra El Pliegue de José Luis Bezos encara su recta final en la sede del Colegio de Arquitectos de Sevilla. El concepto del Barroco, central en todas sus obras, vuelve a ser protagonista en esta exposición que se podrá ver en la sala de la plaza Cristo de Burgos hasta el próximo viernes 19 de abril.

“El Barroco no remite a una esencia, sino más bien a una función operatoria, a un rasgo. No cesa de hacer pliegues. No inventa la cosa: ya había todos los pliegues procedentes de Oriente, los pliegues griegos, romanos, románicos, góticos, clásicos… Pero él curva y recurva los pliegues, los lleva hasta el infinito, pliegue sobre pliegue, pliegue según pliegue. El rasgo del Barroco es el pliegue que va hasta el infinito”, escribió Gilles Deleuze en El pliegue. Leibniz y el Barroco.

José Luis Bezos / El Correo

Es a partir de esta idea de lo que significa el Barroco que Bezos reflexiona sobre un estili cultural y artístico de la historia de Occidente que es esencial para entender Sevilla. "Implica algo que va más allá de la esencia figurativa del pliegue o de la constitución de un estilo concreto. Como planteaba Deleuze, lo barroco remite a una acción, a una operación: el pliegue pero entendido como mecanismo reincidente y repetitivo. El Barroco encuentra su estatuto, su esencia, en la necesidad constante de plegar, de realizar un pliegue tras otro. Desde este punto de vista podemos interpretarlo, más que como un estilo, como un patrón ancestral y atemporal que puede estar presente en todas las culturas y puede reivindicarse desde las más diferentes visiones".

Barroco, abstracto y sustancial

Esta reflexión es el punto de partida de las obras de esta exposición, compuestas por dos series diferentes pero relacionadas entre sí.

La serie denominada Papers, impregnada del propio imaginario gráfico como arquitecto, ensaya 16 pequeñas obras a modo de poemas gráficos, de paisajes laminados realizados con recortes y superposiciones de papel y cartón.

Una de las salas de la exposición 'El pliegue' durante la inauguración en el Colegio de Arquitectos de Sevilla / El Correo

El resto de obras, de acrílico sobre lienzo, componen la serie fundamental que da título a esta exposición y exploran de forma más explícita el pliegue como mecanismo operatorio expresado a través de la experimentación con la línea y la geometría. Las dos series aluden a lo barroco, un Barroco desde el concepto: abstracto y sustancial.