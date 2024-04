Chimy Ávila, el amuleto perfecto para triunfar en la Maestranza

El futbolista argentino Chimy Ávila acompañó al diestro Emilio de Justo en el festejo que tuvo lugar este jueves. El extremeño consiguió cortar sendas orejas a sus oponentes para cerrar un buen paso por la Feria de Abril de 2024.

En el callejón se encontraba el futbolista rosarino, Chimy Ávila, que pudo atender a los micrófonos de OneToro para valorar la tarde del extremeño: "Supo llevar al toro, lo supo llevar al natural y ya sabemos como es Emilio, le gusta eso. Contento por él".

La amistad con Emilio de Justo

El delantero bético se ha convertido en el amuleto de los toreros: "Sí, espero que así siga siempre la suerte a los toreros". Guarda una gran amistad con varios toreros, uno de ellos es Emilio de Justo.

Hace unos meses circuló en redes sociales una imagen dónde el futbolista acompañó a Emilio de Justo en un tentadero en el campo. El futbolista hizo de mozo de espadas e incluso ayudó a lavarse las manos al matador de toros.

Chimy Ávila acompaña a Emilio de Justo / Redes sociales

Una tarde más que une a los dos: "La verdad que lo está demostrando, está volviendo mejor que nunca y lo demuestra en los ruedos. Hay que apoyarlo y estar con él en todo momento".

La tarde de Escribano

No es la única tarde que dio buena suerte a un torero. El sábado pasado se encontraba viendo a su amigo Manuel Escribano que cortó las dos orejas al último toro de la tarde. El diestro de Gerena salió con unos vaqueros y una camisa que se la dejó el futbolista en la enfermería: "La camisa se la quedó él y la que tenía él, me la quedé para mí, me la firmó y me la guardé".

Con esta divertida anécdota, el futbolista argentino está involucrado en la idiosincracia de la ciudad y las aficiones que rodean a la capital.