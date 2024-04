La decepción de Alcurrucén anula la última tarde de Morante en la Feria

Un 19 de abril de 1999 salió Morante de la Puebla por su primera Puerta del Príncipe. Esta tarde se cumplían 25 años de aquel día. Y, ¿por qué no hoy? Era la última oportunidad de Morante de la Puebla en la Feria de Sevilla. La expectación era increíble por ver el arte del genio de la Puebla. Se registró un lleno de no hay billetes pero el ganado esfumó esa ilusión rápidamente.

La ganadería de Alcurrucén regresaba a la Maestranza tras varios años de ausencia. Todos sus animales, de buena presentación, pero de escaso juego, imposibilitaron las opciones de triunfo a los toreros.

Ficha del festejo Plaza de toros de La Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Decimotercera de abono y undécima corrida de la Feria de Abril 2024. Lleno de ‘No hay billetes’. Toros de Alcurrucén, MORANTE DE LA PUEBLA, silencio y silencio.

SEBASTIÁN CASTELLA, ovación tras petición y ovación tras aviso.

TOMÁS RUFO, silencio y silencio. Incidencias: El banderillero José Chacón se desmonteró tras parear al segundo.

Salía Incordioso de salida con los aplausos del respetable. Había ilusión por ver Morante en su última tarde. Se notó en los primeros lances de salida. Con un traje inspirado en un terno de Manolete, el sevillano se estiró con el capote con verónicas enganchando al toro desde delante. El animal salió algo huidizo con el capote, algo característico en esta ganadería, y no pudo rematar los lances el de la Puebla.

En banderillas volvió a destacar Curro Javier. Buena feria ha realizado en todas sus tardes tanto con el capote y con los palos. Con la muleta poco pudo hacer el de la Puebla. El toro se paró muy pronto y no hubo posibilidad de triunfo. Habría que esperar a la última bala.

En el cuarto toro, comenzó sin probaturas por verónicas desde el tercio, muy templadas y con las manos altas. El público lo arropó. Remató con una media bellísima.

Con el capote de Curro Javier embestía con mucha clase y ofreció algo de esperanza a los tendidos. La labor con la muleta fue larga, más de lo esperado siendo Morante. Lo intentó por ambos pitones. Fueron cuatro naturales y un molinete lo más destacable en su tarde. Rugió la plaza. El toro no ayudó nada. Se fue a por la espada y ahí acabó su feria.

Sebastián Castella con su segundo toro. / Raúl Caro - EFE

Castella se llevó el mejor lote

Castella se presentaba en el paseíllo con la Virgen de la Estrella en su capote de paseo. Comenzó con muy bien pie en el segundo de la tarde. Unas verónicas muy templadas que siguieron hasta los medios y demostró que sabe torear muy bien con el capote. El toro de, excelente hechuras, salió humillando y embistiendo con mucha clase desde salida.

Acudió al caballo de Manuel José Bernal galopando y empujando. A partir de ahí, desarrolló un galope que transmitía mucho a los tendidos. Alcalá arrancaba con mucha emoción a los engaños. José Chacón lo pudo comprobar en banderillas con un tercio vibrante. Se desmonteró y recibió el cariño de la afición.

Con la muleta, el francés comenzó por doblones para atemperar la casta del animal. Tuvo algún que otro apuro en los inicios. El de Alcurrucén se le coló en varias ocasiones. Era una faena en la que había que dominar al animal. Sebastián lo intentó por ambos pitones en los primeros compases sin ligazón, pero siempre enseñando al animal. En la cuarta tanda, Castella le apretó a Alcalá, y le enjaretó hasta seis derechazos enlazados con un magnífico cambio de mano que hizo sonar la música. La siguiente tanda optó por un toreo de cercanías. Circulares, pases por la espalda y cambios de mano para finalizar su faena. Mató de una estocada algo desprendida. El presidente no atendió la petición de oreja del público y saludó una ovación desde el tercio.

El quinto de la tarde, Colorao, fue protestado desde salida. El animal se frenó en el capote de Castella de forma sorprendente. El público pidió la devolución del animal por su condición. El francés pidió paciencia al tendido porque confiaba en que el animal iba a cambiar. Quizás por mansedumbre o descoordinación, el animal seguía manteniendo esa característica. El presidente, de forma acertada, no atendió la protesta.

Castella vio cómo el animal embistió en varias ocasiones con mucha calidad al capote de José Chacón. Había que tener paciencia.

Se quedaron solos en el ruedo; toro y torero. El animal embistió. Castella lo vio rápido y comenzó con alto voltaje: cinco muletazos con la diestra y un cambio de mano por detrás, el animal se le paró en seco y el francés aguantó con enorme quietud. La banda Tejera amenizó la actuación. El animal se fue parando poco a poco. Se agarró mucho al piso y le costó arrancar a lo largo de la faena. Castella continuó insistiendo en los medios atacando al animal. Dejó media estocada y se fue ovacionado.

El diestro Tomás Rufo con su primer toro. / Raúl Caro - EFE

Tomás Rufo no ha tenido suerte esta feria

Salía el tercer toro de la tarde, berrendo negro, que hizo levantar aplausos en su salida. Tomás Rufo, de lila y oro, comenzaba su segunda actuación en la feria. Recibió al toro por verónicas. En el quite a Castella ya demostró que venía con ganas en su segunda tarde: unas chicuelinas muy despaciosas.

El toro salió frío, como sus hermanos, no se entregó en las embestidas. En el capote de Sergio Blasco echó la cara por las nubes en varias ocasiones dificultando su lidia. El toledano intentó tapar todas las carencias del animal con su muleta templada y plana. Sacó muletazos de bella factura por ambos pitones. Le cambió los terrenos y se llevó al animal a los medios. Allí, cambió la cosa. El toro se paró y se acabó la faena.

Tomás Rufo intentó levantar la tarde en el sexto. De salida, el animal no hizo nada destacable, frío y suelto de salida. El toledano brindó a los medios para intentar salvar el festejo. Ni por esas. El toro duró solo una tanda con transmisión. Lo demás ya es historia. Tomas Rufo intentó un trasteo con mucho mérito pero no hubo manera de levantar aquello. No ha tenido suerte en esta feria. Corrida decepcionante en el regreso de Alcurrucén.