Maratania, la editorial sevillana que publica vidas de santos y elogia el arzobispo Saiz Meneses

Juan Pablo Navarro estudió Derecho y trabajó un tiempo en auditorías. Pero había crecido entre libros sobre Sevilla, su pasión era otra. "En el 2000, con 36 años, se me presentó la oportunidad de montar una editorial. Hay quien tiene la posibilidad y la deja pasar, yo la cogí", narra Navarro, fundador del sello Maratania. Al principio publicó libros de gran formato sobre Andalucía y su capital, pero ya en 2017 decidió abrir una línea con vidas de santos ilustradas.

"Tenía en mente editar vidas de santos y no lo hacía porque no conocía el mundo de los ilustradores. Un amigo me recordó que tenía esa idea y me propuso a un amigo suyo ilustrador, así que me decidí a escribir la historia de Miguel de Mañara con dibujos de Jaime Javier Domingo", declara Navarro. Junto a esta lanzó al mercado una segunda obra sobre san Ignacio de Loyola con la artista María Bullón. "Con esta iniciativa conseguí unir mi vocación cristiana y de editor", afirma este sevillano de 60 años.

Tras este estreno vinieron Ángela de la Cruz. Madre de los abandonados, Padre Pío. El amigo de Jesús -escrito por José María y Borja Zavala-, Clara de Asís. La Dama Pobre y, por último, La Virgen María. Nuestra madre que dice sí. Todos estos libros, más que a los niños, "están dirigidos a las familias", según Juan Pablo. "No pretende decir las típicas ñoñerías. Parte de que los más pequeños son inteligentes, y busca que haya un aprendizaje junto a los padres".

El elogio del arzobispo de Sevilla

"La editorial sevillana Maratania ha emprendido la aventura de publicar vidas de santos adaptadas a la gente joven. No hay mejor regalo para las Confirmaciones y Primeras Comuniones", publicó este lunes José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, en la red social X. "Ojalá los más jóvenes de nuestras familias se aficionen a estas buenas lecturas", añadió en su mensaje.

"Siento gratitud por su generosidad y por poder encontrarme con este tipo de samaritanos", confiesa emocionado Juan Pablo Navarro sobre el tuit del arzobispo Saiz Meneses. "Y qué mejores portavoces de este tipo de publicaciones que la gente de la Iglesia", apunta este editor sevillano.

En este casi cuarto de siglo, Maratania ha editado "cosas pequeñas pero muy bonitas", según su fundador. La próxima, que saldrá en 2025, sobre Margarita María Alacoque, la santa francesa que promovió la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Una obra que podrá publicar gracias a que en el año 2000 decidió cambiar de vida y dedicarse a su pasión. Así lo reconoce el propio Navarro: "Económicamente habría tenido otras opciones mejores; a nivel personal, no".