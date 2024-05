El universo de AC/DC llega a Sevilla: ¿Cuándo abre su bar temático en la Torre del Oro?

Ya solo quedan unos días para la apertura del AC/DC High Voltage Dive Bar en Sevilla en el marco del Power Up Tour de la mítica banda de hard rock australiana. AC/DC ha elegido Sevilla como una de las cinco ciudades europeas donde instalará su peculiar bar. Las demás son Gelsenkirchen y Múnich en Alemania, Londres (Reino Unido) y París (Francia).

Los próximos 29 de mayo y 1 de junio, el grupo de Angus Young, Brian Johnson, Matt Laug y Stevie Young estará tocando en el sevillano Estadio de la Cartuja. Las únicas fechas que la banda ha confirmado en España.

Cuándo abre sus puertas el bar de AC/DC en Sevilla

El AC/DC High Voltage Dive Bar se instalará en el Espacio Exploraterra de Sevilla, en el Paseo Alcalde Marqués de Contadero, a los pies de la Torre del Oro. Estará abierto desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio.

Este espacio se convertirá en un lugar de paso asegurado para muchos de los aficionados de la banda que quieran llevarse un recuerdo tangible del paso de AC/DC por España.

Días y horas de apertura del 'AC/DC High Voltage Dive Bar' de Sevilla El bar para los asistentes a los conciertos de la banda australiana en Sevilla abrirá seis días en diferentes horarios, según la jornada: Martes 28 de mayo: abierto de 18:00 a 22:00 horas

Miércoles 29 de mayo (día de concierto) : abierto de 12:00 a 20:00 horas

: abierto de 12:00 a 20:00 horas Jueves 30 de mayo: abierto de 14:00 a 22:00 horas

Viernes 31 de mayo: abierto de 14:00 a 22:00 horas

Sábado 1 de junio (día de concierto): abierto de 12:00 a 20:00 horas

abierto de 12:00 a 20:00 horas Domingo 2 de junio: abierto de 14:00 a 22:00 horas

En este espacio para los fans del grupo de música, se podrá comprar nuevo merchandising y reediciones exclusivas en vinilo de los dos primeros álbumes de la banda, que nunca se publicaron fuera de Australia. Este bar temporal también contará con un puesto de tatuajes donde poder hacerse tatuajes gratis con el icónico logo de la banda.

Un museo efímero para fans y nostálgicos

Además, los fans podrán ver objetos icónicos y de coleccionista de la banda, como un neón gigante de AC/DC, un gran mural de posters, rayos y campanas Hells Bells. Se encontrarán con un gran mural del vídeo de Through The Mists Of Time, podrán hacerse fotos con guitarras de In Rock We Trust, o ver los conciertos del grupo en pantallas gigantes, entre otras cosas.