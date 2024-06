Justa y Rvfina, "un par de tipografías callejeras" inspiradas en la rotulación centenaria de Sevilla

Sevilla, 28 de febrero de 1845, el pleno del Ayuntamiento aprueba el encargo del nomenclátor de las calles a la fábrica de cerámica Pickman y Cía, La Cartuja de Sevilla. Más de un siglo y medio después, estas letras que nombran los espacios públicos sevillanos forman una parte indisoluble de su identidad gráfica. ¿Cuál es el origen de esas "sinuosas curvas"?

Justa y Rvfina son dos tipografías, "un par de tipografías callejeras", pero también es un proyecto de documentación del patrimonio gráfico de Sevilla, que surgió después del confinamiento. Un grupo de diseñadores, ilustradores y tipógrafos decide investigar el callejero sevillano, buscando el origen histórico de sus formas y características, y digitalizarlas en forma de fuentes tipográficas de descarga y uso gratuito, "devolviendo a la ciudadanía un cachito de su cultura".

Origen e historia del callejero sevillano

Cuenta Ricardo Barquín Molero, uno de los ideólogos de las tipografías Justa y Rvfina: "No hay nada tan sevillano como esas letras que nos vigilan casi desde cada esquina: media ciudad es bética y media sevillista, feriante o no feriante, capillita o no, pero estas letras son omnipresentes". Para Barquín, "es significativo que este trabajo no se hubiese hecho ya antes, no solo la digitalización de las letras en sí, sino el buscar su origen y su historia".

Es significativo que este trabajo no se hubiese hecho ya antes, no solo la digitalización de las letras en sí, sino el buscar su origen y su historia Ricardo Barquín Molero — diseñador gráfico

El equipo de Justa y Rvfina dando a conocer su proyecto en 'Sevilla Design Walk' / Sevilla Design Walk

Dos "fuentes hermanas" y una errata intencionada

Este proyecto, premiado con la medalla de bronce en los European Design Awards de 2022, se plasman incluso con errata intencionada, por la costumbre de reutilizar azulejos con otras letras cuando se caían. "Vimos que en multitud de rótulos conviven letras con tamaños y acabados distintos, letras colocadas al revés, otras distorsionadas y de difícil legibilidad o incluso caracteres que sustituyen a otros (uves en vez de úes o aes haciendo de uves y viceversa)", describen.

Pedro Delgado, otro de los impulsores de esta iniciativa, explica que "la mayoría de las personas que se dedican al diseño en Sevilla han sentido alguna vez la misma necesidad, y creo que esto dice mucho de la carencia que tenemos de referencias históricas de diseño local y regional".

Delgado abunda en qué querían expresar con estas tipos: "Justa mira al origen puro de las formas, el canon primigenio. Rvfina, sin embargo, mira al futuro, a las mutaciones que produce el paso del tiempo".

Los "detalles locos" de las calles de Sevilla

Barquín, por su parte, se detiene en la decisión de idear dos tipos: "En un principio la idea era solo hacer una, pero al comenzar a documentarnos vimos que no había una unidad estilística, así que desarrollamos una segunda tipografía para recoger toda esa evolución -incluso degradación- y un montón de detalles locos como las letras reaprovechadas (aes que hacen de uves bocabajo, y viceversa), letras giradas (el 80% de las eses y las enes están giradas 180 grados)".

Por ejemplo, como curiosidad, explican que hay calles, como la de San Hermenelgido, que en realidad está rotulada como "San Kermenegildo", con k en vez de hache, "y no es la única", advierten, invitando a los sevillanos y los visitantes a buscar otros gazapos o curiosidades de la rotulación de las calles de Sevilla.

Justa mira al origen puro de las formas, el canon primigenio. Rvfina sin embargo mira al futuro, a las mutaciones que produce el paso del tiempo Pedro Delgado — diseñador gráfico

Al no haber encontrado los moldes originales, el equipo de Justa y Rvfina partió de documentación fotográfica e histórica para redibujar las letras y completar la fuente con los signos que no se necesitan en la rotulación de calles, pero son necesarios para componer textos.

"Fotografiando las letras nos dimos cuenta de la variedad de formas que se habían usado durante los siglos. La mayoría de los rótulos que vemos se han ido añadiendo a base de imitaciones o tipos totalmente distintos, incluso con chapuzas para suplir la falta de alguna letra en el momento de la instalación", añade sobre el proceso de trabajo el tipógrafo, Juanjo López.

Pedro Delgado, sobre la fase de investigación, apunta que "al haber empezado a trabajar en la idea durante la pandemia y con todos los organismos, archivos y hemerotecas cerrados, nuestra principal fuente de investigación fue Internet".

Estudiantes de la Escuela de Arte de Sevilla probando con las letras de las tipografías Justa y Rvfina / Justa y Rvfina

Unas 'tipos' libres, combativas y solidarias

Justa está disponible con una licencia libre para su descarga gratuita en la web, donde invitan a hacer una donación para apoyar la labor de la asociación La Carpa, entidad que lucha por los derechos y el bienestar de las personas sin hogar. También existe la posibilidad de usar licencia comercial para proyectos con ánimo de lucro.

Justa está disponible con una licencia libre para su descarga gratuita, donde invitan a hacer una donación para apoyar la labor de la asociación La Carpa, que lucha por los derechos y el bienestar de las personas sin hogar

De los Grammy Latinos a los tifos gigantes de las hinchadas del Betis y Sevilla en sus estadios, pasando por infinidad de tatuajes, e incluso carteles de procesiones y romerías. Estos son solo alguno de los usos de estas "fuentes hermanas".

Las letras ideadas por el equipo de Justa y Rvfina, tras investigar la rotulación del callejero sevillano. / Justa y Rvfina

Justa, Rvfina y... 'Suprima'

Jorge López, otro de los integrantes de este proyecto, ilustrador y tatuador, cuenta cómo surgió Suprima, la creación de "postales de alto contraste" que también han ido realizando en paralelo: "La intención era aportar a la tipografía una constelación de iconos que pudiesen de algún modo conformar una pequeña pincelada sobre el carácter de sevillano".

"Las postales Suprima son un extra que nos parecía importante aportar para generar un marco estético con referencias que hablasen de diferentes aspectos de Sevilla. Son un conjunto de elementos que hablan en algunos casos de la idiosincrasia heterogénea de nuestra ciudad. Haciendo uso de elementos característicos que hablan de la vida y la forma de relación social, referencias al activismo y la gentrificación y personalidades del flamenco", añade.