Sacchi advierte a Ancelotti sobre la llegada de Mbappé: "Tengo curiosidad por ver cómo encajará a Kylian en el Madrid"

Arrigo Sacchi, el exentrenador del Milan y exdirector deportivo del Madrid, ha concedido una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport', donde ha revelado una conversación con Carlo Ancelotti en la que los dos han hablado del futuro del Real Madrid, y de la posible llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco. Sacchi confesaba en la entrevista que había hablado con Carletto, con quien conversa frecuentemente, tras la clasificación del Madrid para la final de Wembley: “Lo primero que le dije fue que no puede hacerme sufrir tanto. ‘¡Carlo, lo pasé mal!’. Y él, que siempre quiere bromear: ‘Es una táctica, Arrigo. Nos hacemos pasar por muertos y luego, de repente, al final del partido, ¡nos levantamos y ganamos!’. Es verdaderamente un fenómeno”.

La apuesta por Joselu, cosa de Davide

Sacchi reveló en la entrevista que Ancelotti le había confesado que el cambio de Joselu fue iniciativa de Davide: “Carlo es honesto y me dijo que la salida de Joselu fue iniciativa del hijo del técnico. En Madrid, donde tengo varios amigos, empezando por el presidente Florentino Pérez, todos me dicen que le adoran. Carlo Ancelotti es alguien que no deja nada al azar, es meticuloso, preciso, sabe que la victoria es fruto del trabajo, el sacrificio, el esfuerzo y nada más”.

Y la entrevista deja otra cuestión muy reveladora, cuando Arrigo le advierte sobre el efecto que puede generar la llegada de Mbappé al Madrid: “Tengo curiosidad por ver cómo logrará Mbappé encajar en el mecanismo del Real. A la hora de realizar determinadas compras siempre debes prestar atención a la forma en que ese refuerzo encaja en la nueva realidad del equipo. Pero estoy seguro de que Carlo también podrá gestionar esta situación. Él ha creado un grupo con un carácter muy fuerte y eso también me lo repitió durante la llamada telefónica. “Todos los jugadores son grandes tipos que entendieron perfectamente la importancia del colectivo”. No tengo dudas de que Ancelotti encontrará el sitio idóneo para Kylian":

El que fuera técnico del Milan más exitoso de la historia, sacó la cara por el que fuera su jugador y hoy discípulo en los banquillos: “Lo felicité porque llegó por sexta vez a la final de la Liga de Campeones. Seis veces no son pocas. Ha recorrido un largo camino y ha demostrado que está entre los mejores entrenadores del mundo. ¿Sabes por qué es bueno, Carlo? Porque tiene paciencia, pasión por su trabajo, y porque sale al campo todos los días e intenta mejorar primero a sus jugadores y luego a él mismo. Si alguien gana en Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España, los principales campeonatos europeos, y a eso suma cuatro Ligas de Campeones (y otra final...), es que un campeón de los banquillos”.