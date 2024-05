Bagnaia vence a Martín y Márquez, que aspiran a su trono

Pues sí, pudo ser el lugar, el día, la hora, el gran premio, la carrera, la proeza, la gesta, del joven Pedro Acosta (GasGas). Sí, sí, todo parecía preparado para que el ‘tiburón de Mazarrón’, al que todavía le quedan un puñado de carreras para convertirse en el ganador más joven de la historia, rompiese el récord estratosférico de Marc Márquez (Ducati).

Su récord tenía, tiene, nombre de condena (20 años y un día, los que tiene hoy el muchacho de Murcia) y él estaba dispuesto a entrar en los libros de la historia de las dos ruedas. Se pegó al bicampeón ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) y siguió su estela nada más arrancar el Gran Premio de Catalunya, ante 76.124 entusiasmados y felices aficionados. Parecía estar estudiando al ‘jefe’ y esperar su oportunidad.

Caída inoportuna

Parecía, incluso, ir demasiado suelto, hasta sobrado, pero, en una curva larga, rápida, de izquierdas, se le escapó su GasGas de delante y perdió la primera oportunidad, de verdad, para destronar a MM93 del sillón de ser el más joven en ganar un GP. Ni aún así desistió. El ‘tiburón’, animado a gritos, a cánticos, por sus fans, se levantó, siguió corriendo y cruzó la meta en 13º lugar. Él, mejor que nadie, sabe que, antes de Alemania, o en Sachsenring, por qué, el circuito talismán de Márquez, puede conseguir su gesta.

El gran premio, repito, que pudo haber sido distinto a los demás, que tenía luz del Mediterráneo, acabó convertido, de nuevo, en una lucha, en una pelea, en una exhibición de los de siempre, de los tres grandes, de los tres candidatos reales al título mundial. Sé que conocen sus nombres, sí, la carrera acabó en manos de Bagnaia, ‘Don Perfecto’, ‘Mister Carrera’, el ‘Señor domingo’; Jorge Martín, ‘Matinator’, el eterno candidato y líder del Mundial y, cómo no, el campeón que viene, el resucitado, el animador de las últimas décadas, la nueva revelación del 2024, Marc Márquez (Ducati).

Cada uno a su manera convirtió el Gran Premio de Catalunya en un festival de velocidad, vértigo, inteligencia, maniobras a ras de suelo y eficacia. Bagnaia se trabajó la victoria como suele ser común en él los domingos tras fracasar, hacer el ridículo y autoculparse, por la enorme pifia y error del sábado, que le dejó sin victoria en la prueba al ‘sprint’. Se fue a la caza de ‘Martinator’ y lo fulminó a tres vueltas del final.

Bagnaia resucita

“Me fui a dormir muy enfadado el sábado, mucho, pues no se puede cometer el error que cometí cuando lideraba la `’sprint’, con Aleix a mis espaldas”, comentó el jefe de Ducati. “Así que debía arreglarlo el domingo y por eso me siento, muy, muy, feliz de haber redondeado otra gran victoria larga. Tenía ritmo y aunque la salida no ha sido redonda, sabía que alcanzaría a Jorge (Martín). Ahora, sueño con repetir esta victoria, el próximo domingo, en casa, en Mugello”. Por cierto, el bicampeón hizo un espectacular corte de mangas al pasar por la curva 5, en la que, el sábado, se fue al suelo.

Bagnaia ha vuelto a colocarse segundo del Mundial, a 39 puntos de Martín. Y Martín, claro, el segundo ‘crack’ de este caluroso domingo, estaba feliz por haber resistido hasta el final el acoso de su jefe de filas. “Estoy contento, ¡claro que estoy contento!, porque ha pasado otro GP y he aumentado en un puntito mi ventaja respecto al segundo. Sabía, no sé por qué, que ‘Pecco’ tendría algo más y, sí, lo tenía, lo tenía”.

"El sábado me fui a dormir muy enfadado, cabreado, pues había cometido un error imperdonable cuando dominaba la carrera al 'sprint', pero, por suerte, todo ha salido redondo hoy, el domingo, el día que hay que ganar" 'Pecco' Bagnaia — Bicampeón del mundo de MotoGP con Ducati Corse

Si Acosta significa la esperanza, la ilusión, la revolución, la proeza que llegará, llegará, ya verán; si Bagnaia significa la perfección, “el trabajo en silencio”, la corona, la solvencia; si Martín significa el sueño, la insistencia, el ‘sí se puede’, ¿qué significa Marc Márquez?, sencillamente el resurgir, el coraje, la determinación, el gritar “¡he vuelto! ¡aquí estoy!”. Porque, que lo sepan (o se lo recuerdo), Márquez salió el 13º en Le Mans y acabó ¡segundo!; el sábado, en la prueba al ‘sprint’, en Montmeló, arrancó el 14º y terminó ¡segundo! y, hoy, en casa, en Barcelona, empezó el 14º y volvió a terminar en el podio ¡tercero! Señoras y señores, ante ustedes, el nuevo ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Y, sí, además de estos cuatro mosqueteros, el gran premio tuvo, cómo no, su D’Artagnan, en la persona de ‘Il Capitano’ Espargaró, que, sí, en el día que se despedía de su gente volvía a brillar a enorme altura, discutiéndole el podio, la tercera plaza, el bronce hasta el último metro, hasta apenas unos centímetros de la línea de meta. Aleix hizo feliz a todo el mundo tras su dominio del viernes, del sábado y su prodigiosa carrera de hoy peleando, como le dijo Márquez el sábado, “contra el pasado y el futuro”, contra Márquez y Acosta. Él, con 34 años y 264 carreras, sigue en la cima del motociclismo mundial.

Clasificación del GP: 1. ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), 40 minutos 11.726 segundos; 2. Jorge Martín (Ducati), a 1.740 segundos; 3. Marc Márquez (Ducati), a 10.491 segundos; 4. Aleix Espargaró (Aprilia), a 10.543 segundos y 5. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 15.441 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Jorge MARTÍN (España), 155 puntos; 2. ‘Pecco’ BAGNAIA (Italia), 116; 3. Marc MÁRQUEZ (España), 114; 4. Enea BASTIANINI (Italia), 94 y 5. Maverick VIÑALES (España), 87.