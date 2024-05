“UNIVERSAE apoya el deporte porque nos vemos reflejados en los valores que transmite”

Ricardo Fernández, periodista y director de Comunicación de UNIVERSAE, siempre tuvo claro que vincular educación y deporte es una apuesta ganadora por los elevados valores que ambas disciplinas comparten: sacrificio, espíritu de equipo, constancia… Por esta razón, el Instituto Superior de FP mantiene desde sus inicios una política de compromiso con un amplio abanico de instituciones deportivas, en muchos casos clubes de base, lo que ha permitido que decenas de miles de deportistas compitan cada fin de semana luciendo el logo y la marca de UNIVERSAE en sus equipaciones. En total, son más de 50 las competiciones y clubes de todo tipo (fútbol, baloncesto, vela, golf, taekwondo, ciclismo, rugby…) los que este Instituto Superior de FP apadrina en España y Latinoamérica. En esta entrevista, Fernández aporta las claves de esta estrategia de comunicación y responsabilidad social, que les ha reportado mucho más que visibilidad de marca y buena reputación.

¿Por qué la decidida apuesta de UNIVERSAE por el deporte?

Son muchas y muy valiosas las razones por las que una institución educativa como UNIVERSAE decide ligarse al deporte. De un lado están sus grandes valores, como el esfuerzo, la constancia, el espíritu de superación, la capacidad de trabajar en equipo…, con los que tanto nos identificamos en nuestro Instituto Superior de Formación Profesional y que tan interesados estamos en transmitir a nuestros alumnos. Desde UNIVERSAE nos esforzamos por ofrecer a nuestros estudiantes una formación integral, también en valores, de manera que interioricen que las mayores metas están a su alcance, y que nosotros estamos aquí para ayudarles a alcanzarlas, pero que eso solo es posible mediante el esfuerzo y la dedicación. También queremos inculcarles el valor de llevar una vida saludable, mediante la combinación de una buena alimentación y la actividad física. Y de otro lado se encuentra el mero hecho de apoyar a decenas de clubes deportivos de toda España desde la conciencia de que estás ayudando a que cientos, miles de niños y jóvenes, puedan practicar su deporte favorito. La comunión entre deporte y educación es perfecta y nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de dar visibilidad a nuestra marca gracias a esos miles de deportistas que cada fin de semana compiten con nuestro logo en el pecho.

En España, el fútbol concentra casi toda la atención mediática, pero en UNIVERSAE también apostáis por deportes no tan populares, como el taekwondo o la escalada…

Aunque puedan ser deportes considerados minoritarios, la ilusión de quienes los practican es la misma. Cuando apoyamos una competición o un club no nos basamos solamente en las opciones de notoriedad que nos ofrece, sino en otros aspectos más íntimos, podríamos decir, como esos valores de los que ya hemos hablado y que tan relevantes son para nosotros. He tenido la ocasión de presenciar en más de una ocasión cómo entrenan y compiten nuestras chicas de Hankuk International School de taekwondo, la pasión, la ilusión y el compromiso que demuestran en todo lo que hacen, y para UNIVERSAE es un orgullo tremendo estar junto a ellas. De igual modo, estoy seguro de que muchos de los jóvenes que este mes de junio van a practicar escalada en Climbing Madrid tienen un afán de superación más elevado que cualquier pared vertical a la que se hayan enfrentado. ¿Cómo no vamos a estar junto a ellos?

Se da la circunstancia de que grandes figuras del deporte que han visitado vuestros grandes complejos educativos, como la medallista olímpica Adriana Cerezo y el campeón de motociclismo Pedro Acosta, son también muy jóvenes, de una edad similar a la de vuestros alumnos. ¿Qué es lo que les transmiten? ¿Qué opinión os trasladan del proyecto?

Hemos tenido la suerte de disfrutar en nuestros institutos de la visita de algunas de las mayores referencias españolas en el mundo del deporte. Y una característica común a todos ellos, por encima de sus incontestables logros, son la sencillez, la cercanía y la gran humildad que transmiten. Nuestros alumnos han podido comprobar de esta manera, con ese ejemplo palpable, que personas con extraordinarios logros a sus espaldas mantienen los pies en el suelo y no se creen mejores que nadie. Creo que ese tipo de lecciones son especialmente valiosas para cualquiera que se está forjando intelectualmente y como persona.

Por otro lado, Adriana, Pedro y tantos otros renombrados deportistas que nos han acompañado son conscientes de la enorme importancia de la formación y se han mostrado fascinados por el particular método de enseñanza de UNIVERSAE, en el que el uso de las nuevas tecnologías, como la realidad aumentada, las simulaciones 3D y la gamificación, juegan un papel trascendental. Igualmente suelen quedarse muy impresionados por nuestras instalaciones y talleres y son muchos los que, pese a su éxito deportivo, se plantean seriamente seguir formándose con nosotros.

Y por parte de vuestros alumnos, ¿cómo reaccionan al tener tan cerca a algunos de sus ídolos?

Evidentemente, la primera reacción es casi de estupor. Pero suelen tardar poco en relajarse porque los campeones rápidamente les invitan a ello con su actitud, y a partir de ese momento no dudan en interpelarles sobre cualquier cuestión. Imaginad lo que supone para un alumno de los grados de Automoción, por poner un ejemplo, que un campeón como Pedro Acosta te esté explicando lo que tendrías que hacer para formar parte de su equipo de mecánicos. Todo eso es impagable. Por supuesto, al final todos se vuelven locos por hacerse una foto junto a sus ídolos y por conseguir que les firmen la camiseta.

¿UNIVERSAE ofrece algunas ventajas a los deportistas a la hora de formarse?

Al margen de los acuerdos particulares que cerramos con profesionales del deporte, lo cierto es que, gracias a nuestro ecosistema educativo U360, resulta muy sencillo compaginar los estudios con cualquier otra actividad, ya sea deportiva o laboral. La formación a distancia que ofrece UNIVERSAE permite que cada alumno sea libre de gestionar su tiempo como mejor le convenga, lo que supone una auténtica liberación para quienes ya están trabajando o, como en el caso de los deportistas profesionales, tienen que dedicar muchas horas a entrenar, a viajar, a competir.... El hecho de no tener que preocuparse por un horario fijo de las clases, de no tener que estar trasladándote a un campus físico y de poder dedicarle a tus estudios todo el tiempo disponible constituyen una enorme ventaja. Con UNIVERSAE puedes estudiar desde donde quieras y cuando quieras, de manera que los beneficios, en términos de ahorro de tiempo, de evitación de costes de desplazamiento y alojamiento, etc., son innumerables.

La educación parece encontrarse ante un auténtico cambio de paradigma. ¿Qué papel cumple la Formación Profesional?

En los últimos años se ha puesto de manifiesto que la sobrecualificación puede llegar a ser un problema real, que afecta tanto a los profesionales en búsqueda de empleo como a las empresas. Frente a esto, la FP ofrece una formación perfectamente adaptada al mercado laboral, tal y como demuestra el hecho de que el 42% de los empleos estén enfocados a este nivel de estudios. Además, en UNIVERSAE, gracias a los más de 20.000 convenios que hemos suscrito con las compañías más relevantes, facilitamos a nuestros alumnos un contacto directo con las grandes marcas de cada sector, multiplicando así sus opciones de encontrar trabajo. Nuestro portal UNIVERSAE Empleo tiene vigentes más de 15.000 ofertas de trabajo y es muy gratificante poder asegurar que muchísimos de nuestros estudiantes encuentran un empleo nada más acabar sus estudios.