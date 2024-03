La obra pública andaluza crece hasta los 3.548 millones, aunque en Sevilla cae por debajo los 500 en 2023

"Agridulce". Así ha definido el presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Carlos López Navarrete, el balance de 2023 que recoge su informe anual en lo que respecta al comportamiento de la obra pública en la comunidad. En cualquier caso, la inversión, aunque ha desacelerado su crecimiento, sigue al alza y se situó el pasado año en los 3.548 millones de euros, un 3,3% más que en 2022.

Distinto fue el caso de la provincia de Sevilla, donde la inversión en obra pública retrocedió por segundo año consecutivo y ya se situó por debajo de 500 millones al caer un 17%. En concreto, se situó en los 492,9 millones de euros, por detrás de Cádiz con 777,6 millones de euros y Málaga, con 512,4.

El dato de Sevilla es especialmente llamativo si se tiene en cuenta la cantidad de obras pendientes, vitales para el crecimiento económico y social de la provincia, que llevan años sin materializarse al completo, como la SE-40, la red de metro de la capital hispalense o la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el Aeropuerto de San Pablo, entre otras cuestiones.

El presidente de Ceacop, Carlos López Navarrete, y el gerente de la entidad, Arturo Coloma. / El Correo

¿Y por qué agridulce? López Navarrete ha desgranado la balanza de los positivo y lo negativo del comportamiento de la inversión en obra pública en la comunidad en 2023.

"Entre lo dulce se encuentra el aumento de la inversión, con un 3,3% más que en 2022, aunque aún estemos lejos de los años precrisis, con lo que, si aplicáramos el IPC, tendríamos que tener una inversión que ronde los 6.000 millones anuales", ha explicado. También en el lado de lo positivo ha colocado el nivel de adjudicaciones de los entes locales y provinciales a las empresas andaluzas, que son "aceptables porque se sitúan en más del 70% y, en el caso de la Junta de Andalucía, por encima del 66%". Aunque ha explicado que el objetivo histórico de Ceacop es llegar al 75%, "nos damos por satisfechos con la línea que se está siguiendo".

En el lado agrio, "el desprecio absoluto por parte del Gobierno central a las empresas andaluzas, al no dejarnos participar en las obras que se adjudican en la comunidad", ha asegurado. En este sentido, ha criticado que, aunque el Ejecutivo central fue el mayor inversor en 2022 con el 38% del total, "solo se adjudicó el 24% de las licitaciones a empresas de la comunidad".

"No obedece a que no tengamos capacidad, sino que cuando las decisiones se toman en Madrid, el Gobierno está en manos de empresas del Ibex 35 o de otras comunidades", ha asegurado, a lo que ha añadido que "en comunidades como País Vasco o Cataluña, la adjudicación corresponde en un 60% en sus empresas". "No nos valoran y no nos dejan trabajar en nuestra casa", ha lamentado.

Inversión de cada una de las administraciones

En esta ocasión, es el Gobierno central el organismo más inversor con 1.350 millones (38% del total), por delante de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que suman 1.012 y 968 millones respectivamente. El resto se reparte en su mayoría entre las diputaciones provinciales (137 millones) y las universidades (33 millones).

Solo el Ejecutivo central ha incrementado la inversión con un alza del 37%, mientras que el resto ha reducido sus partidas. En términos relativos, el mayor retroceso se da en las universidades (-34%), diputaciones (-21%) y los consistorios (-15%), mientras que la reducción en el caso de la Junta es del 2,3%.

Entre otras cuestiones que se sitúan en el lado de lo malo, ha desgranado la admisión de contratos con bajadas temerarias que algunas veces llegan al 10%, "lo que supone un retroceso de 20 años"; el retraso en el cobro de expedientes que tenían fijados baremos de compensación para las empresas generados para hacer frente a la pandemia y el encarecimiento de materiales por la guerra de Ucrania; el abandono del mantenimiento de las carreteras de toda la comunidad o "el uso abusivo de los organismos públicos como Tragsa e Ineco" para llevar a cabo las licitaciones.

Mantenimiento de carreteras

En esta cuestión ha hecho hincapié tanto el presidente como el gerente de Ceacop, Arturo Coloma. Así, han reclamado que "el mantenimiento de las carreteras sea permanente".

Así, han estimado que el montante anual que debería destinarse a este fin debería rondar los 400 millones de euros, 200 de ellos por parte de la Junta de Andalucía, "que solo invierte en torno a 100 millones de euros".

Inversión por provincias: Cádiz a la cabeza

Sobre las inversiones en las ocho provincias andaluzas, el ranking lo encabeza Cádiz con 777,6 millones de euros. El podio lo completan Málaga y Sevilla, con 512,4 y 492,9 millones. A corta distancia se sitúan Granada (477,8) y Almería (422,7). El sexto lugar lo ocupa Huelva (298,4) ligeramente por delante de Córdoba (296,2), mientras que en último lugar vuelve a aparecer Jaén con 175,9 millones.

El fuerte repunte de Cádiz se debe en su totalidad, según Ceacop, a la enorme inversión efectuada por el Gobierno de la Nación, al pasar de 146,2 a 510,7 millones de euros. Entre los principales proyectos sobresalen una nueva terminal de contenedores en la capital, el enlace de Tres Caminos en San Fernando, la renovación de la línea ferroviaria Boadilla-Algeciras y obras portuarias y de instalaciones en el puerto de Algeciras, así como las depuradoras San Roque-Campo de Gibraltar y Barbate-Zahara de los Atunes.