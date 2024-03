"El verdadero problema del hidrógeno verde es la red eléctrica, no el agua"

Muchos son los que defienden que Andalucía puede mantener su situación de liderazgo en la producción de hidrógeno verde en las próximas décadas. Las directivas europeas enfocadas a la descarbonización y el interés de la industria por generar procesos más descontaminantes han hecho de la comunidad punta de lanza en este sector por sus propias características para producir energías renovables.

No en vano, el objetivo es descarbonizar especialmente los sectores de difícil electrificación como la industria, el transporte pesado por carretera y el transporte aéreo y marítimo, tal y como asegura Cepsa, una de las empresas que más han apostado por esta tecnología en la región con su Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, distribuido entre Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz).

En estos momentos, los grandes proyectos para la generación de esta energía limpia libre de CO2 se sitúan en dos enclaves estratégicos: los puertos de Huelva y Algeciras. Cierto es que hay otras iniciativas distribuidas por otras zonas de la comunidad, pero, según la propia industria, la capacidad generadora de proyectos podría ser mucho mayor en los próximos años si se consigue vehicular de alguna manera el transporte de la energía generada.

Andalucía cuenta con mucho territorio, advierten desde las propias empresas, susceptibles de alojar iniciativas vinculadas al hidrógeno verde que podrían incluso suponer el autoabastecimiento de zonas rurales y que potenciarían el enriquecimiento de sus comarcas.

Obras ahora para dar respuesta en el futuro

El talón de Aquiles se encuentra en el ‘transporte’ del hidrógeno verde producido. La industria andaluza ya se queja de la necesidad de acometer obras por parte de Red Eléctrica de España (REE), dependiente del Gobierno central, destinadas a aumentar el número de conexiones y no paralizar el avance de inversiones en la región.

“Este es el verdadero problema al que se enfrenta el hidrógeno verde y no el del agua como algunos plantean”, asegura Francisco Montalbán, presidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno Verde, quien demanda a REE que garantice la conexión necesaria con inversiones potentes.

“Es necesario tener donde conectarse tanto para alimentar el propio equipo como para verter la electricidad fotovoltaica o eólica que se pueda producir”, apunta Montablbán, quien explica que “los cables son como tuberías, si no cabe más no cabe más. Necesitamos más vías de acceso de los eletrones de un punto de producción a otro de consumo o de un punto de demanda a uno de producción, en las dos direcciones porque si no es así, la falta de infraestructuras en este sentido pueden limitar, y mucho, la industria del hidrógeno”, señala.

Desde Cepsa, Joaquín Rodríguez Jadraque, director de H2 & Clean Power en la compañía y responsable del Valle Andaluz H2, asegura que con la actual red eléctrica la empresa puede dar soporte a los proyectos planteados, “aunque si queremos que siga creciendo la producción de hidrógeno verde se requerirá otro tipo de infraestructuras que tienen que ser planteadas con suficiente tiempo de antelación para que den respuesta en su momento”.

En definitiva, el sector reclama la planificación necesaria para no encontrarse con trabas en las próximas décadas en uno de los sectores que pueden convertirse en buque insignia de la economía de la comunidad andaluza.