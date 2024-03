Sevilla, centro del debate sobre el uso de fitosanitarios que preocupa a Europa

En las últimas semanas se han sucedido acontecimientos que han puesto en el foco la importancia de la sanidad vegetal, como ha sido el caso de las fresas procedentes de Marruecos en las que se ha detectado Hepatitis A y que fueron retiradas de circulación tras la alerta de Sanidad Exterior.

También el uso de fitosanitarios en el entorno de la UE y la llegada de productos de terceros países donde se usan plaguicidas prohibidos en el seno de Europa están en el centro del debate del sector agroalimentario, que reivindica la introducción de cláusulas espejo que permitan un mayor control de los alimentos procedentes del exterior.

No en vano, se trata de una de las reivindicaciones -junto con otras como la simplificación administrativa, medidas para paliar los efectos de la sequía o el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria- que motiva las protestas que ganaderos y agricultores están llevando a cabo de manera sostenida en el tiempo desde hace ya más de un mes.

En este contexto, Sevilla acoge desde este miércoles y hasta el viernes el 17º Symposium de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, que reúne en torno a un millar de profesionales y también a empresas del sector de los fitosanitarios.

Bayer, BASF o Corteva, entre los participantes

Se trata del principal encuentro para abordar los retos en materia de sanidad vegetal a los que se enfrenta la agricultura europea y en el evento participan compañías líderes en el sector a nivel mundial como Bayer, BASF o Corteva, entre otras.

"En la adaptación al cambio climático, hay que conseguir la adhesión activa de todos los actores económicos y sociales implicados, desde agricultores a consumidores y en esa causa no ayudan objetivos voluntaristas como la reducción del 50% de los productos fitosanitarios en pocos años porque provocan rechazo”.

Esta es una de las afirmaciones de Tomás García Azcarate, científico titular del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), durante la ponencia marco que ha abierto el congreso tras la inauguración institucional y en la que se refiere a Pacto Verde Europeo.

En este sentido, Azcárate ha defendido que, frente a plagas como la de xylella fastidiosa, que afecta al olivar -no en el caso de Andalucía-, la mancha negra de los cítricos, el virus rugoso del tomate y otros desconocidos que están por venir, los plaguicidas son "imprescindibles, como reconoce el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque, si no, muchos cultivos no serían viables".

Asimismo, ha asegurado que el sector padece "graves incoherencias", como la complejidad para homologar un producto, entre otras cuestiones. "Es un verdadero viacrucis homologar propuestas que darían respuesta precisamente a los problemas a los que nos enfrentamos; no podemos cerrar las fronteras a un alimento importado porque hayamos sido incapaces de homologar un producto que funciona bien", se ha lamentado.

Europa, parte de la solución

En cualquier caso, cree que la respuesta está en Europa. "Europa forma parte de la solución, no del problema", ha subrayado, al tiempo que ha puesto el foco en la necesidad de "apoyar a la clase media de los agricultores de este país" a la hora de llevar a cabo la revolución tecnológica a la que se ve abocada el sector. "Si queremos una agricultura familiar, pueblos vivos, hay que acompañar a estos agricultores en sus procesos de adaptación", ha concluido.

Durante la inauguración la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha reivindicado la importancia de la celebración de este Symposium "en este momento en el que nos encontramos, porque es necesario buscar el equilibrio entre la sostenibilidad y la rentabilidad del agricultor".

"La UE no la ha querido ver durante un tiempo cuando pone sobre la mesa la normativa sobre fitosanitarios la necesaria coordinación entre las dos cosas", ha abundado, al tiempo que ha querido destacar "los pasos de gigante que se han dado en Andalucía y en España, lo que ha permitido el control de las plagas y enfermedades del sector".